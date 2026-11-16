5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا، وسيكون أول مركز من نوعه خارج التكتل.

ومن المقرّر الكشف عن مشروع «مراكز العودة» الذي يثير انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد الظهر في فيينا، حسب ما أفادت مصادر متطابقة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل هذه المبادرة أيضاً اليونان والنمسا وهولندا، وجميعها دول تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة بشأن الهجرة.

وتعمل الدول الأوروبية الخمس منذ أشهر على بلورة مشروع إرسال اللاجئين الذين رفضت طلباتهم إلى مراكز في أفريقيا.

ونشطت مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين والوزراء والموظفين الرسميين بين ميونيخ وبروكسل وكوبنهاغن لتحديد ملامح أول «مراكز العودة» المزمعة.

وحرصوا جميعاً خلال اجتماعاتهم على إبقاء البلد المضيف طي الكتمان؛ خشية أن يؤدي الكشف عنه إلى تقويض سير المفاوضات.

واكتفى المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، الجمعة، بالقول: «سنرى خلال الأسبوع المقبل في فيينا».

لكن عدداً من الدبلوماسيين والأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إن هذا البلد سيكون بالتأكيد رواندا. وسيكون وفد رواندي حاضراً الاثنين في فيينا للمشاركة في مؤتمر حول الهجرة.

«مراكز استقبال»

والهدف المعلن هو فتح أول المراكز عام 2027. ووضعت فكرة «مراكز العودة» قبل عام ونصف العام بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لإبعاد عدد متزايد من المهاجرين من الأراضي الأوروبية.

ومن خلال ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للجوء، تأمل الدول الخمس بثني طالبي الهجرة عن السعي للوصول إلى القارة الأوروبية.

غير أن «مراكز العودة» تثير معارضة شديدة من اليسار والمنظمات غير الحكومية التي تبدي مخاوف حيال طريقة معاملة المهاجرين فيها.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفهوم بشدة، عادَّاً أن المراكز «غير مجدية» وغير مطابقة لقيم الاتحاد الأوروبي.

كما يثير اختيار رواندا تحديداً مخاوف. وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بصورة خاصة إلى السوابق الموثقة بشكل وافٍ لهذا البلد على صعيد القمع والاعتقالات التعسفية.

وتبقى أسئلة كثيرة عالقة. فما سيكون مصير المبعدين؟ وما الذي ستحصل عليه رواندا مقابل موافقتها؟ وهل سيمضي المشروع قدماً على الرغم من التهديدات باللجوء إلى القضاء؟

ولتبديد بعض هذه التساؤلات، تعتزم الدول الأوروبية الخميس البدء بفتح المركز الأول على نطاق ضيق جداً ليكون بمثابة مشروع اختباري، حسب ما أوضح مصدر دبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقضي الفكرة بالبدء بإرسال مجموعة من عشرين مهاجراً رُفضت طلبات لجوئهم، يرجّح أن يكونوا جميعهم ذكوراً بالغين تم توقيفهم على الحدود.

وهنا تبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن من سينقلهم إلى المركز، وما ستكون التدابير في حال مرض أحدهم، وغيرها من المسائل.

وقالت مصادر مطلعة عدّة على مجرى المفاوضات، إن المراكز لن تكون منشآت احتجاز مغلقة.

وتفضل رواندا اعتماد تسمية «مراكز استقبال» التي قد تعرض فيها تدريباً مهنياً، مع احتمال أن تقدّم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة على الأرض.

مشروع بريطاني سابق

والدول الأوروبية الخمس ليست الأولى التي أبدت اهتماماً بالدولة الواقعة في شرق أفريقيا في قضية الهجرة. إذ سبق للمملكة المتحدة أن أعلنت عام 2022 أنها تنوي فتح مركز لطالبي اللجوء في رواندا، غير أن حكومة العمالي كير ستارمر تخلّت عن الخطة في نهاية المطاف بسبب عقبات قضائية.

غير أن خلفه أندي بورنم قال، الخميس، إنه يتابع «باهتمام» الخطة الأوروبية.

ووافقت رواندا على استقبال مهاجرين مبعدين من الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وإذا أثبت المشروع الاختباري جدواه، تعتزم الدول الخمس توسيع الخطة إلى دول أخرى مثل أوغندا وأوزبكستان.