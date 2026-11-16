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العالم أفريقيا

5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
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5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا، وسيكون أول مركز من نوعه خارج التكتل.

ومن المقرّر الكشف عن مشروع «مراكز العودة» الذي يثير انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد الظهر في فيينا، حسب ما أفادت مصادر متطابقة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل هذه المبادرة أيضاً اليونان والنمسا وهولندا، وجميعها دول تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة بشأن الهجرة.

وتعمل الدول الأوروبية الخمس منذ أشهر على بلورة مشروع إرسال اللاجئين الذين رفضت طلباتهم إلى مراكز في أفريقيا.

ونشطت مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين والوزراء والموظفين الرسميين بين ميونيخ وبروكسل وكوبنهاغن لتحديد ملامح أول «مراكز العودة» المزمعة.

وحرصوا جميعاً خلال اجتماعاتهم على إبقاء البلد المضيف طي الكتمان؛ خشية أن يؤدي الكشف عنه إلى تقويض سير المفاوضات.

واكتفى المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، الجمعة، بالقول: «سنرى خلال الأسبوع المقبل في فيينا».

لكن عدداً من الدبلوماسيين والأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إن هذا البلد سيكون بالتأكيد رواندا. وسيكون وفد رواندي حاضراً الاثنين في فيينا للمشاركة في مؤتمر حول الهجرة.

«مراكز استقبال»

والهدف المعلن هو فتح أول المراكز عام 2027. ووضعت فكرة «مراكز العودة» قبل عام ونصف العام بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لإبعاد عدد متزايد من المهاجرين من الأراضي الأوروبية.

ومن خلال ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للجوء، تأمل الدول الخمس بثني طالبي الهجرة عن السعي للوصول إلى القارة الأوروبية.

غير أن «مراكز العودة» تثير معارضة شديدة من اليسار والمنظمات غير الحكومية التي تبدي مخاوف حيال طريقة معاملة المهاجرين فيها.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفهوم بشدة، عادَّاً أن المراكز «غير مجدية» وغير مطابقة لقيم الاتحاد الأوروبي.

كما يثير اختيار رواندا تحديداً مخاوف. وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بصورة خاصة إلى السوابق الموثقة بشكل وافٍ لهذا البلد على صعيد القمع والاعتقالات التعسفية.

وتبقى أسئلة كثيرة عالقة. فما سيكون مصير المبعدين؟ وما الذي ستحصل عليه رواندا مقابل موافقتها؟ وهل سيمضي المشروع قدماً على الرغم من التهديدات باللجوء إلى القضاء؟

ولتبديد بعض هذه التساؤلات، تعتزم الدول الأوروبية الخميس البدء بفتح المركز الأول على نطاق ضيق جداً ليكون بمثابة مشروع اختباري، حسب ما أوضح مصدر دبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقضي الفكرة بالبدء بإرسال مجموعة من عشرين مهاجراً رُفضت طلبات لجوئهم، يرجّح أن يكونوا جميعهم ذكوراً بالغين تم توقيفهم على الحدود.

وهنا تبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن من سينقلهم إلى المركز، وما ستكون التدابير في حال مرض أحدهم، وغيرها من المسائل.

وقالت مصادر مطلعة عدّة على مجرى المفاوضات، إن المراكز لن تكون منشآت احتجاز مغلقة.

وتفضل رواندا اعتماد تسمية «مراكز استقبال» التي قد تعرض فيها تدريباً مهنياً، مع احتمال أن تقدّم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة على الأرض.

مشروع بريطاني سابق

والدول الأوروبية الخمس ليست الأولى التي أبدت اهتماماً بالدولة الواقعة في شرق أفريقيا في قضية الهجرة. إذ سبق للمملكة المتحدة أن أعلنت عام 2022 أنها تنوي فتح مركز لطالبي اللجوء في رواندا، غير أن حكومة العمالي كير ستارمر تخلّت عن الخطة في نهاية المطاف بسبب عقبات قضائية.

غير أن خلفه أندي بورنم قال، الخميس، إنه يتابع «باهتمام» الخطة الأوروبية.

ووافقت رواندا على استقبال مهاجرين مبعدين من الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وإذا أثبت المشروع الاختباري جدواه، تعتزم الدول الخمس توسيع الخطة إلى دول أخرى مثل أوغندا وأوزبكستان.

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العالم أفريقيا

5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
TT
TT

5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا، وسيكون أول مركز من نوعه خارج التكتل.

ومن المقرّر الكشف عن مشروع «مراكز العودة» الذي يثير انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد الظهر في فيينا، حسب ما أفادت مصادر متطابقة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل هذه المبادرة أيضاً اليونان والنمسا وهولندا، وجميعها دول تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة بشأن الهجرة.

وتعمل الدول الأوروبية الخمس منذ أشهر على بلورة مشروع إرسال اللاجئين الذين رفضت طلباتهم إلى مراكز في أفريقيا.

ونشطت مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين والوزراء والموظفين الرسميين بين ميونيخ وبروكسل وكوبنهاغن لتحديد ملامح أول «مراكز العودة» المزمعة.

وحرصوا جميعاً خلال اجتماعاتهم على إبقاء البلد المضيف طي الكتمان؛ خشية أن يؤدي الكشف عنه إلى تقويض سير المفاوضات.

واكتفى المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، الجمعة، بالقول: «سنرى خلال الأسبوع المقبل في فيينا».

لكن عدداً من الدبلوماسيين والأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إن هذا البلد سيكون بالتأكيد رواندا. وسيكون وفد رواندي حاضراً الاثنين في فيينا للمشاركة في مؤتمر حول الهجرة.

«مراكز استقبال»

والهدف المعلن هو فتح أول المراكز عام 2027. ووضعت فكرة «مراكز العودة» قبل عام ونصف العام بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لإبعاد عدد متزايد من المهاجرين من الأراضي الأوروبية.

ومن خلال ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للجوء، تأمل الدول الخمس بثني طالبي الهجرة عن السعي للوصول إلى القارة الأوروبية.

غير أن «مراكز العودة» تثير معارضة شديدة من اليسار والمنظمات غير الحكومية التي تبدي مخاوف حيال طريقة معاملة المهاجرين فيها.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفهوم بشدة، عادَّاً أن المراكز «غير مجدية» وغير مطابقة لقيم الاتحاد الأوروبي.

كما يثير اختيار رواندا تحديداً مخاوف. وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بصورة خاصة إلى السوابق الموثقة بشكل وافٍ لهذا البلد على صعيد القمع والاعتقالات التعسفية.

وتبقى أسئلة كثيرة عالقة. فما سيكون مصير المبعدين؟ وما الذي ستحصل عليه رواندا مقابل موافقتها؟ وهل سيمضي المشروع قدماً على الرغم من التهديدات باللجوء إلى القضاء؟

ولتبديد بعض هذه التساؤلات، تعتزم الدول الأوروبية الخميس البدء بفتح المركز الأول على نطاق ضيق جداً ليكون بمثابة مشروع اختباري، حسب ما أوضح مصدر دبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقضي الفكرة بالبدء بإرسال مجموعة من عشرين مهاجراً رُفضت طلبات لجوئهم، يرجّح أن يكونوا جميعهم ذكوراً بالغين تم توقيفهم على الحدود.

وهنا تبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن من سينقلهم إلى المركز، وما ستكون التدابير في حال مرض أحدهم، وغيرها من المسائل.

وقالت مصادر مطلعة عدّة على مجرى المفاوضات، إن المراكز لن تكون منشآت احتجاز مغلقة.

وتفضل رواندا اعتماد تسمية «مراكز استقبال» التي قد تعرض فيها تدريباً مهنياً، مع احتمال أن تقدّم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة على الأرض.

مشروع بريطاني سابق

والدول الأوروبية الخمس ليست الأولى التي أبدت اهتماماً بالدولة الواقعة في شرق أفريقيا في قضية الهجرة. إذ سبق للمملكة المتحدة أن أعلنت عام 2022 أنها تنوي فتح مركز لطالبي اللجوء في رواندا، غير أن حكومة العمالي كير ستارمر تخلّت عن الخطة في نهاية المطاف بسبب عقبات قضائية.

غير أن خلفه أندي بورنم قال، الخميس، إنه يتابع «باهتمام» الخطة الأوروبية.

ووافقت رواندا على استقبال مهاجرين مبعدين من الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وإذا أثبت المشروع الاختباري جدواه، تعتزم الدول الخمس توسيع الخطة إلى دول أخرى مثل أوغندا وأوزبكستان.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي مهاجرين رواندا ألمانيا الدنمارك
العالم أفريقيا

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
TT

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة خمسة أميركيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

وذكر جهاز المخابرات في منشور على «إكس» في وقت متأخر من أمس (الأحد)، أنه راقب هؤلاء الأميركيين منذ وصولهم وأجرى «تحقيقاً مستفيضاً» في أنشطتهم.

ولم يقدم تفاصيل عن هوياتهم أو الأفعال التي يشتبه في أنهم ارتكبوها في المنطقة الواقعة في القرن الأفريقي.

ولم يرد المدير العام لجهاز مخابرات إقليم «أرض الصومال» جامع محمد إيجال، أو وزارة خارجية المنطقة أو الخارجية الأميركية بعد على طلبات التعليق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن إقليم «أرض الصومال» استقلاله عن الصومال في عام 1991، ويتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى المحيط الهندي والبحر الأحمر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بالإقليم كدولة ذات سيادة، وتسعى حكومة إقليم «أرض الصومال» لنيل اعتراف دول أخرى منها الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الأميركيين الخمسة يعملون في شركة تُدعى «باراليل بلاك». وتُظهر رسالة بتاريخ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) اطلعت عليها «رويترز»، أنهم تلقوا دعوة من وزير خارجية إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن ضاهر آدم، لإجراء دراسات جدوى لاستثمارات محتملة.

وقال المصدر إن الأميركيين الخمسة غادروا أرض الصومال على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم (الاثنين).

ولم تردّ شركة «باراليل بلاك»، التي جرى تسجيلها قبل أقل من شهرين في ولاية ديلاوير الأميركية، بعد على طلبات التعليق.

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العالم أفريقيا

نيجيريا: خطة للقضاء على «بوكو حرام» في 5 سنوات

رجال يهاجمون أنصار حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» المعارض خلال تجمع في لاغوس يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ب)
رجال يهاجمون أنصار حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» المعارض خلال تجمع في لاغوس يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ب)
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TT

نيجيريا: خطة للقضاء على «بوكو حرام» في 5 سنوات

رجال يهاجمون أنصار حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» المعارض خلال تجمع في لاغوس يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ب)
رجال يهاجمون أنصار حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» المعارض خلال تجمع في لاغوس يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ب)

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس النيجيري بولا تينوبو، التابع لحزب «المؤتمر التقدمي»، الانتهاء من إعداد خطة لإنهاء تمرد «بوكو حرام»، الذي يدخل عامه السابع عشر، خلال خمس سنوات، وذلك على بُعد نحو شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية في البلد الأفريقي الأكبر من حيث تعداد السكان.

وقال مجلس الحملة الانتخابية إن الجيش قتل أكثر من 15 ألفاً من عناصر الجماعة واللصوص المسلحين في ثلاث سنوات، وإن أكثر من 130 ألفاً من مقاتلي المجموعات الإرهابية، وأفراد أسرهم سلَّموا أنفسهم للحكومة، ورغم هذه الأرقام فإن المعارضة تتهم الرئيس بالفشل في حماية المواطنين.

خطة خمسية

وجاء الإعلان عن الخطة الجديدة في بيان أصدره المتحدث باسم حملة الرئيس، ديلي أليكي، وهو وزير التنمية المعدنية في الحكومة، أمس (الأحد)، حيث قال إن «خطة العمليات الدفاعية الاستراتيجية الخمسية» تقوم على الاستخبارات والتكنولوجيا والوقاية، وتجمع بين عمليات عسكرية متواصلة وإجراءات غير عسكرية.

وقال البيان إن الرئيس أنشأ أربع فرق جديدة في الجيش، وأعاد هيكلة تشكيلات قائمة. ووافق على مركزين للتدريب في أوسوغبو بولاية أوسون وأماسيري إيدا بولاية إيبونيي، يتسع كل منهما لستة آلاف مجند. ويضم مركز أوسوغبو حالياً 5210 مجندين. ووافق على تجنيد 28 ألف جندي إضافي و50 ألف شرطي، وعلى بناء ثكنة من 700 وحدة سكنية في ولاية إيكيتي.

ورغم التغطية الإعلامية الواسعة لإعلان خطة محاربة الإرهاب، الأحد، فإن صحيفة محلية قالت إنها لم تصدر عن جهة حكومية رسمية، ولم يتضمن الإعلان عنها تحديد موعد التنفيذ ولا تكلفة الخطة ولا تمويلها.

رأي معارض

في غضون ذلك، تتهم المعارضة تينوبو بالفشل في حماية المواطنين، أمام تردي الأوضاع الأمنية في الدولة التي تمتلك أقوى اقتصاد في غرب أفريقيا، ويزيد تعداد سكانها على 240 مليون نسمة، من أعراق وديانات مختلفة.

وقال عتيقو أبو بكر، مرشح «المؤتمر الديمقراطي الأفريقي»، في تصريحات سابقة إن «الحكومة التي لا تستطيع حماية مواطنيها رسبت في أول اختبار للحكم»، وتحدث عن مقتل 5091 شخصاً في ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن ذلك يعطي «5091 سبباً لرحيل هذه الحكومة».

كما ذكر بيتر أوبي، مرشح «المؤتمر الديمقراطي النيجيري»، في يوليو (تموز) الماضي، بعد خطف تلاميذ في ولاية أويو لأكثر من 50 يوماً، إن «الحكم انهار تماماً»، وإن أكثر من 13 مدرسة تعرضت للخطف منذ تولي تينوبو الحكم عام 2023. وقال إن الرئيس لم يتصل بحاكم أويو سيئي ماكيندي، ودعاه إلى الاستقالة أو عدم الترشح، مذكِّراً بأن تينوبو كان بين من طالبوا باستقالة الرئيس السابق غودلاك جوناثان بعد خطف تلميذات شيبوك عام 2014.

وأفادت «منظمة العفو الدولية» في 25 أغسطس (آب) الماضي بأن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 10217 شخصاً في 7 ولايات خلال أول عامين من حكم الرئيس تينوبو، وأن «الأمور ازدادت سوءاً»، ولكن تينوبو ظل دوماً يدافع عن حصيلته، وفي خطاب ألقاه يوليو (تموز) الماضي قال إن الأمن والاقتصاد تحسَّنا.

وتعيشُ نيجيريا على وقع تمرد مسلح منذ عام 2009، بدأته جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «القاعدة»، وتفرَّع منه عام 2016 «تنظيم داعش في غرب أفريقيا». وتقول التقارير إن التمرد الإرهابي الذي بدأ في شمال شرقي نيجيريا، امتد إلى الشمال الأوسط والجنوب الغربي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما تهيمن عليها النقاشات الأمنية، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها تنظيمات إرهابية وعصابات مسلحة في مناطق مختلفة من نيجيريا.

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