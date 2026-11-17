صعّدت سلطات بنغازي بشرق ليبيا حملة أمنية يقودها «الجيش الوطني» لمواجهة المهاجرين غير النظاميين، والحد من انتشارهم في «أوكار» سرية بعدد من المناطق في المدينة.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، برئاسة اللواء أمبارك مصطفى بوحرارة، الثلاثاء، إنه «بمشاركة الوحدات التابعة لـ(الجيش الوطني) والأجهزة الأمنية، انطلقت أعمال إزالة الأوكار التي تؤوي مهاجرين غير نظاميين»، مشدداً على أن «القانون يسري على الجميع، سواء أصحاب العقارات والمباني الذين يؤجرون أماكنهم بالمخالفة للإجراءات القانونية، أم الوافدون الموجودون داخل البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للإقامة والدخول».

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا يوم الأحد (جهاز الهجرة غير النظامية)

وتوعّد بوحرارة، في تصريح صحافي، بـ«استمرار تنفيذ الخطة الأمنية بكل حزم ومسؤولية، والتعامل مع جميع الأماكن التي جرى رصدها وفقاً للقانون والإجراءات الرسمية دون استثناء أو تهاون».

وأشار إلى أن الوحدات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية انطلقت في أعمال إزالة «وكر» جرى ضبطه بمنطقة بوعطني، استُخدم في إيواء مهاجرين غير نظاميين وتخزين الوقود، ضِمن جهود التصدي لمختلف الممارسات المخالفة للقانون.

وسبق أن أطلقت سلطات بنغازي حملة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في الأسواق والشوارع، ممن لا يحملون مستندات رسمية، أسفرت عن ضبط مئات المتسللين إلى البلاد من عدد من الدول العربية والأفريقية، وجرى ترحيلهم.

وقال بوحرارة إن هذه الحملة جاءت «عقب انتهاء المهلة المحددة في التنويه الصادر عن الجهاز والموجَّه إلى أصحاب العقارات والأماكن المؤجَّرة بصورة عشوائية ودون استيفاء الإجراءات القانونية، والتي جرى رصد استخدامها في إيواء أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين».

ولفت إلى أن «انتهاء المهلة الممنوحة يعني الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وأن الإجراءات الأمنية والقانونية ستُطبَّق دون تهاون بحقّ كل من يخالف التعليمات أو يسهم في توفير أماكن إيواء عشوائية خارج الأُطر القانونية».

وأضاف: «لا مكان للمخالفين، ولا استثناء لأحد، ولا تهاون في تطبيق القانون»، منوهاً بأن «الوافد الموجود وفقاً للإجراءات الرسمية والقانونية، له حقوقه التي تُحترم؛ أما من يخالف القوانين والضوابط المنظمة للإقامة والدخول ولا يحترم عاداتنا الاجتماعية ويستمر في التواجد بشكل عشوائي، فستُتخذ حياله الإجراءات القانونية المقررة».

عدد من المهاجرين غير النظاميين من غامبيا قبل ترحيلهم الأسبوع الماضي (جهاز مكافحة الهجرة)

وأكد أن الحملة الأمنية «مستمرة، والجهود الميدانية متواصلة بعزيمة وانضباط، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا، وترسيخاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره».

في السياق نفسه، أحبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قاريونس، التابع لمديرية أمن بنغازي الكبرى، محاولة تهريب 30 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، في منطقة التريّة الساحلية.

وأوضحت المديرية، مساء الاثنين، أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في نقل المهاجرين بين المدن، وعددهم أربعة، ليبيان واثنان يحملان جنسية بنغلاديش، وقد جرى ضبطهم عبر كمين أمني مُحكم، وتبيَّن أنهم من سكان مدينة أجدابيا.

وأضافت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى مركز شرطة قاريونس لاستكمال التحقيقات، مؤكدة «استمرار جهودها لملاحقة شبكات التهريب والتصدي للهجرة غير النظامية».

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المصاحبة للحملة، بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة، الثلاثاء، مع وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عيسى عبد المجيد، ووفد من القنصلية التشادية آليات تسريع ترحيل الرعايا التشاديين.

وطالب بوحرارة القنصلية التشادية بتكليف مندوب للتنسيق المباشر وتسهيل استخراج وثائق السفر، مشدداً على حصر التواصل الرسمي عبر وزارة الخارجية الليبية لضمان الالتزام بالمسارات الدبلوماسية.