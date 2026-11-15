إسبانيا: وصول 2200 مهاجر إلى جزر الكناري خلال يومين

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا، اليوم (الأحد)، وصول نحو 2200 مهاجر إلى جزر الكناري عن طريق البحر، خلال اليومين الماضيين.

وتعد مجموعة الجزر الإسبانية، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، واحدة من نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين - ومعظمهم من غرب أفريقيا - إلى البلاد، حيث يحاولون عبور المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر، بواسطة قوارب متهالكة.

وأفادت وزارة الداخلية بوصول أكثر من 13 ألف مهاجر إلى جزر الكناري، من أصل ما يزيد قليلاً على 28 ألفاً وصلوا إلى إسبانيا بحراً، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، في وقت سابق، نقلاً عن خدمة الإنقاذ البحري، أن نحو 1500 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية، أمس (السبت)، وهو أعلى رقم مسجَّل في يوم واحد منذ 2020.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل الإسباني أنقذ 1488 شخصاً في المجمل كانوا على متن 14 قارباً، في استمرار لموجة الوصول المتزايدة من دول غرب أفريقيا إلى الأرخبيل الإسباني منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت خدمة الإنقاذ البحري اليوم، إن الرقم القياسي السابق لعدد المهاجرين الوافدين في يوم واحد هو 1461 شخصاً تم إنقاذهم في المياه قبالة جزر الكناري في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

سفينة «سالفامار نافيا» التابعة لهيئة الإنقاذ البحري الإسبانية تنقل مهاجرين تم إنقاذهم من قارب خشبي ليلاً في ميناء «لا رستينغا» بمنطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هييرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)

ورغم انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين منذ بداية العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن الزيادة الحادة التي شهدها الشهر الماضي شكلت ضغطاً إضافياً على خدمات الاستقبال والطوارئ في بعض جزر الكناري، خصوصاً الجزر الأصغر حجماً والأقل كثافة سكانية.

عنصر من الشرطة الوطنية (في الوسط) يحمل طفلاً مهاجراً تم إنقاذه إلى الشاطئ (إ.ب.أ)

وقالت السلطات إن أحد القوارب كان يحمل 240 شخصاً، بينهم 12 امرأة و36 طفلاً. ونُقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى جزيرة إل ييرو، إحدى أصغر جزر الكناري. ومعظمهم من السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري.

ووصل 12 قارباً إلى جزيرة إل ييرو، وقارب إلى جران كناريا وآخر إلى تينيريفي.

وسيزور وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس جزيرة إل ييرو، اليوم، لبحث الزيادة المفاجئة في أعداد المهاجرين الوافدين.

مهاجرون لدى وصولهم إلى ميناء «لا رستينغا» في منطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هيرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)

ويشكل طريق الأطلسي الممتد من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري أحد أخطر طرق الهجرة في العالم. ويحاول آلاف المهاجرين كل عام القيام بهذه الرحلة في قوارب مكتظة، سعياً للوصول إلى الأراضي الإسبانية على الرغم من اضطراب المياه وقوة التيارات وطول المسافة.

وعادةً ما يزداد عدد الوافدين في أشهر الخريف، إذ تكون المياه أهدأ ومواتية للعبور بشكل عام.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري بين يناير (كانون الثاني) و31 أكتوبر (تشرين الأول) انخفضت 5.5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.