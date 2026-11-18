في توقيت سياسي شديد الحساسية، خطا زعيم اليمين الفرنسي الشاب، جوردان بارديلا، خطوة جديدة وثقيلة في مساره الطموح نحو السلطة، معلناً عن ولادة مولوده الأدبي والسياسي الثالث.

ففي الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، شهدت المكتبات الفرنسية تدشين كتابه الجديد الذي يحمل عنواناً مقتضباً وصادماً في آن: «الحُكْم» (Gouverner)، الصادر عن دار النشر «فايار» (Fayard).

ولا يقتصر الكتاب الجديد على كون صفحات تُضاف إلى الرفوف، بل يُقرأ في الصالونات السياسية بباريس بوصفه «البيان الرئاسي المبكر» للرجل الذي يطمح لأن يكون ساكن الإليزيه المقبل في انتخابات 2027.

يأتي هذا الكتاب بوصفه حلقة ثالثة في ثلاثية فكرية وسيرية صاغها بارديلا على مدار 3 سنوات متتالية، ليُعيد من خلالها تقديم نفسه للفرنسيين، ليس فقط بصفته خطيباً مفوّهاً في التجمعات الحزبية، بل رجل دولة يملك تصوراً كاملاً لإدارة دفة الحكم.

كتاب «الحُكم» وهو الإصدار الثالث لليميني جوردان بارديلا (دار نشر «فايار»)

من السيرة إلى الرؤية... كيف مهّدت الكتب السابقة لـ«الحُكْم»؟

لم يكن كتاب «Gouverner» وليد الصدفة، بل جاء تتويجاً لمسار توثيقي بدأه بارديلا منذ عام 2024، تتبع فيه خطوات صعوده التدريجي خطوة خطوة. وقد شكّل كتابه الأول، «ما أبحث عنه» (Ce que je cherche) الصادر في نوفمبر 2024، بمثابة بطاقة التعارف الشخصية مع الجمهور العريض.

وركّز فيه بارديلا على الجانب السردي والذاتي، مستعرضاً نشأته في الضواحي الباريسية البسيطة، وتحديداً في مقاطعة «سين سان دوني»، وكيف شكّلت تلك البيئة المأزومة هويته السياسية، مقدماً روايته الخاصة للصعود الصاروخي داخل أروقة حزب «التجمع الوطني».

كتاب «ما أبحث عنه» وهو الإصدار الأول لليميني جوردان بارديلا (دار نشر «فايار»)

وفي خطوته الثانية التي تمثّلت في كتاب «ما يريده الفرنسيون» (Ce que veulent les Français) الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، انتقل بارديلا من «الأنا» إلى «الهمّ الجماعي».

وتحوّل الكتاب آنذاك إلى ما يُشبه المفكرة اليومية والتحليل السوسيولوجي المستمد من لقاءاته الميدانية في الأرياف والمدن الفرنسية المحرومة. واستعرض فيه الأزمات المعيشية، ومخاوف الهوية، والفجوة المتزايدة بين الشارع والنخبة الحاكمة في باريس، ممهداً الأرضية الفكرية لما سيطرحه لاحقاً في مؤلفه الأحدث.

كتاب «ما يريده الفرنسيون» وهو الإصدار الثاني لليميني جوردان بارديلا (دار نشر «فايار»)

«الحُكْم»... المانيفستو السياسي لجمهورية بارديلا المحتملة

إذا كان الكتاب الأول عن الماضي، والثاني عن الحاضر، فإن «الحُكْم» هو كتاب المستقبل. ينزع بارديلا في هذا الإصدار عباءة «المعارِض» ليرتدي سترة «رئيس الوزراء أو الرئيس» المستقبلي، مقدماً إجابات تفصيلية عن السؤال الحرج الذي يؤرق النخب الفرنسية والأوروبية حول كيفية حكم اليمين لفرنسا بالفعل إذا وصل إلى سدة السلطة.

ويضع بارديلا ملف الأمن والسيادة في مقدمة أولويات هذا البيان السياسي؛ حيث يقترح خطة صارمة لإعادة بسط سلطة الدولة فيما يصفها بـ«المناطق الخارجة عن السيطرة» وضواحي المدن الكبرى، معتبراً أن استعادة الأمن هي حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي مأمول.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتبنى الكتاب رؤية حمائية واضحة تهاجم البيروقراطية الأوروبية التي يرى أنها تكبل القدرات الفرنسية.

اليميني جوردان بارديلا (رويترز)

ويطرح بارديلا بدائل ترتكز على خفض الضرائب عن الشركات المحلية، ودعم القوة الشرائية للمواطنين، وحماية المزارعين والصناعيين الفرنسيين في وجه المنافسة الخارجية غير العادلة، معيداً صياغة مفهوم الاعتماد على الذات اقتصادياً. ولا يغفل الكتاب الجانب الإجرائي، إذ يفرد مساحة واسعة لشرح آلية الحكم والتعامل مع مؤسسات الدولة العميقة.

ويسعى بارديلا من خلال هذه الفصول إلى تقديم خطة عملية لكيفية تصرف اليمين في مواجهة المعارضة البرلمانية والنقابية الشرسة المتوقعة، وهي محاولة واضحة لـ«طمأنة الأسواق والشركاء الدوليين بأن حكم (التجمع الوطني) سيكون عقلانياً ومؤسساتياً، لا فوضوياً».

اليميني جوردان بارديلا (أ.ف.ب)

معركة النشر والإعلام وسط عواصف الجدل الباريسي

ولم يمر صدور الكتاب هادئاً في الأوساط الثقافية والإعلامية الفرنسية، بل أثار عاصفة جديدة أعادت إلى الأذهان معارك اليمين التقليدية مع النخب. ويُمثل استمرار بارديلا في النشر مع دار «فايار» العريقة انتصاراً رمزياً لتياره في اختراق الأوساط الثقافية التي كانت تاريخياً حكراً على اليسار أو الوسط، ما يعكس تحولاً في موازين القوى الفكرية داخل البلاد.

وجاء توقيت صدور الكتاب في الرابع من نوفمبر مدروساً بعناية فائقة، ليتزامن مع الدخول في الأمتار الأخيرة التي تسبق معركة الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وهذا التوقيت الاستراتيجي حوّل الكتاب فوراً إلى مادة دسمة للنقاش في كل البرامج الحوارية والمنصات الإعلامية الفرنسية، مستقطباً الأنظار نحو مشروع بارديلا، على الرغم من محاولات المقاطعة التي واجهها الكتاب من بعض المكتبات والشركات الإعلانية التي رفضت عرض ملصقاته الترويجية.