«ستاندرد آند بورز» تخفّض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى «سلبية»
عناصر من شرطة مكافحة الشغب خلال إضراب وطني للعاملين في القطاع العام ومظاهرات احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة نانت - 17 نوفمبر (أ.ف.ب)
حذّرت وكالة «ستاندرد آند بورز» من ازدياد التحديات التي تواجه المالية العامة الفرنسية، بعدما خفّضت النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية»، مع الإبقاء على التصنيف عند «إيه +»، في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي وضعف النمو الاقتصادي، بما يهدد قدرة الحكومة على تقليص عجز الموازنة.
وقالت الوكالة إن استمرار الانقسام السياسي، بما في ذلك المرحلة التي تلي الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، قد يعرقل تنفيذ إجراءات خفض العجز والإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو. وأضافت أن ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع نفقات الفائدة يزيدان صعوبة ضبط عجز الموازنة.
يأتي القرار في وقت أظهرت فيه بيانات معدلة صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى تراجع أقل. كما عدّل المعهد بيانات الربع الثاني من استقرار الناتج المحلي إلى انكماش طفيف بلغ 0.02 في المائة، ما يعني دخول البلاد في ركود فني بعد تسجيل انكماش فصلين متتاليين.
وأرجعت الحكومة الفرنسية تباطؤ النمو إلى ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المهمة المقررة العام المقبل.
وتسابق حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي لا تتمتع بأغلبية برلمانية، الوقت لإقرار موازنة عام 2027، بهدف خفض عجز الموازنة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.4 في المائة متوقعة خلال العام الحالي. وتتضمن الخطة إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما لا يقل عن 43 مليار يورو، إلا أن تمريرها يواجه تحديات في ظل انقسام البرلمان، مع احتمال لجوء الحكومة إلى أدوات دستورية لتجاوز التصويت البرلماني إذا تعثرت المفاوضات مع أحزاب المعارضة.
وفي المقابل، تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ العجز 5.3 في المائة من الناتج المحلي خلال عام 2027، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات إضافية.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، تعليقاً على تعديل النظرة المستقبلية، إن تقييم الوكالة يؤكد الحاجة الملحة إلى إقرار موازنة مسؤولة من دون تأخير، تعيد ضبط المالية العامة وتخفض العجز إلى ما لا يزيد على 5 في المائة.
ويأتي قرار «ستاندرد آند بورز» بعد خطوة مماثلة اتخذتها وكالة «فيتش»، الشهر الماضي، عندما وضعت النظرة المستقبلية لفرنسا عند مستوى سلبي، بينما أبقت وكالة «موديز» تصنيف البلاد من دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول).
وقد يضيف تراجع النظرة المستقبلية ضغوطاً جديدةً على عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، التي سجلت الشهر الماضي أعلى مستوى لها منذ عام 2002 عند 5.14 في المائة، قبل أن تتراجع إلى نحو 4.7 في المائة مع استعادة السندات بعض خسائرها. وترتفع العوائد عادة عندما تنخفض أسعار السندات.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن اختلاف مواقف الأحزاب بشأن سبل معالجة العجز، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في ربيع 2027، يزيد حالة عدم اليقين، إلى جانب المعارضة الاجتماعية للإصلاحات، في وقت شهدت فيه الأسابيع الأخيرة احتجاجات نقابية على الأجور وتحركات طلابية اعتراضاً على أوضاع المدارس.
من طنجة المغربية إلى رئاسة فرنسا، مسيرة جان لوك ميلونشون السياسية، برنامجه «مستقبلنا المشترك»، مواقفه المثيرة للجدل وحظوظه في انتخابات 2027.
كوثر وكيل (لندن)
13 مليار دولار في يوم واحد... التسوق الإلكتروني يقود «بلاك فرايدي» الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5346542-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
13 مليار دولار في يوم واحد... التسوق الإلكتروني يقود «بلاك فرايدي» الأميركي
متسوقون داخل متجر «أبل» في مركز «ذا دومين نورثسايد» التجاري في مدينة أوستن بولاية تكساس خلال يوم «بلاك فرايدي» (أ.ف.ب)
لم تمنع ضغوط تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية المستهلكين الأميركيين من الانخراط في موسم تخفيضات «بلاك فرايدي» (الجمعة السوداء)، لكن الإقبال على التسوق هذا العام كشف عن تحوّل في سلوكهم، مع تزايد البحث عن الصفقات الأكثر جدوى، ومقارنة الأسعار قبل الشراء، والاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي للعثور على العروض المناسبة. وبينما سجَّل الإنفاق عبر الإنترنت مستويات قياسية، بدت الصورة أكثر تبايناً في المتاجر التقليدية، حيث لم تكن التخفيضات كافية لإقناع جميع المتسوقين بالشراء.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإنفاق الإلكتروني الأميركي خلال «بلاك فرايدي» قد يتجاوز 13 مليار دولار، بعدما بلغ 9.7 مليار دولار حتى الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت الشرقي، بزيادة 12.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات «أدوبي أناليتكس». وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي الإنفاق الإلكتروني خلال اليوم بين 13 و13.4 مليار دولار، متجاوزاً تقديراتها السابقة البالغة 12.9 مليار دولار.
وجاء هذا الأداء بعد أن أنفق المستهلكون 7.1 مليار دولار عبر الإنترنت خلال يوم عيد الشكر، بزيادة 10.4 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر على استمرار قوة التسوق الإلكتروني رغم الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر.
لكن نمو المبيعات لا يعكس بالضرورة تحسناً مماثلاً في القوة الشرائية. فالتضخم، الذي بلغ 3.8 في المائة، لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية من مستوياته في العامين الماضيين، بينما يُتوقع أن يعزى نحو نصف نمو مبيعات موسم العطلات إلى ارتفاع الأسعار، وفق تقديرات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة.
ويتوقع الاتحاد ارتفاع مبيعات التجزئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز تريليون دولار، بينما قدَّر حجم الإنفاق الإجمالي للمستهلكين بنحو 1.01 تريليون دولار. غير أن هذه التوقعات تأتي في وقت لا تزال فيه ثقة المستهلكين متأثرة بارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أظهر مسح للاتحاد أن 82 في المائة من المستهلكين يتخذون خطوات للحد من نفقات موسم العطلات، من بينها شراء هدايا أقل تكلفة.
تباين بين المتاجر والمنصات الإلكترونية
وعلى الرغم من الطوابير التي تشكلت أمام بعض المتاجر قبل ساعات من افتتاحها، لم يكن الإقبال في المراكز التجارية متجانساً. فقد أظهرت بيانات شركة «باسباي» لتحليل الحركة أن زيارات المتاجر الأميركية كانت أقل بنسبة 2.4 في المائة من مستويات العام الماضي، عند نحو 760 مليون زيارة بعد الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت الشرقي.
وفي المقابل، سجلت بعض المراكز التجارية نتائج أفضل؛ إذ أفادت شركة «ماكريتش» بأن عدد الزوار في أكثر من ثلاثة عشرات من مراكزها ارتفع بين 2 و4 في المائة خلال الساعات الأولى من التشغيل مقارنة بالعام الماضي. كما استقبل «مول أوف أميركا» في ولاية مينيسوتا نحو 15 ألف متسوق خلال الساعة الأولى من افتتاحه، بزيادة 8.5 في المائة على أساس سنوي.
وتعكس هذه الأرقام تفاوتاً في أداء المتاجر، كما تشير إلى أن العروض وحدها لم تعد كافية لجذب المستهلكين، خصوصاً مع اتساع المقارنة بين الأسعار المعروضة في المتاجر وتلك المتاحة عبر الإنترنت. وقال متسوقون إن بعض التخفيضات لم تكن بالمستوى المتوقع، وإنهم وجدوا منتجات بأسعار أقل على منصات التجارة الإلكترونية.
وفي محاولة لاستقطاب الزبائن، ركزت متاجر كبرى، بينها «وول مارت» و«تارغت»، على عروض حصرية داخل فروعها، إلى جانب بطاقات هدايا ومكافآت للمتسوقين الأوائل. كما شملت العروض سلعاً استهلاكية يومية، مثل الوسائد وأدوات الطهي والملابس، في ظل توجه بعض المستهلكين إلى استغلال موسم التخفيضات لشراء احتياجاتهم الأساسية إلى جانب هدايا الأعياد.
وقال مايكل براون، المسؤول عن قطاع التجزئة في الأميركتين لدى شركة الاستشارات «كيرني»، إن المتاجر التي قدمت تخفيضات لا تقل عن 50 في المائة استقطبت العدد الأكبر من الزوار خلال جولاته في مراكز تجارية بولاية نيويورك. وأضاف أن الضغوط التضخمية دفعت المتاجر إلى تقديم عروض قوية منذ بداية الموسم، بدلاً من الاكتفاء بتخفيضات محدودة وزيادتها تدريجياً.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل رحلة التسوق
وبالتوازي مع المنافسة على الأسعار، برز الذكاء الاصطناعي عاملاً مؤثراً في موسم التسوق، سواء عبر مساعدة المستهلكين على العثور على المنتجات والعروض أو من خلال توجيههم إلى المتاجر المناسبة. ووفق «أدوبي»، تضاعفت حركة الزيارات إلى مواقع البيع بالتجزئة التي جاءت عبر أدوات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالعام الماضي.
ولم يقتصر استخدام هذه الأدوات على التسوق الإلكتروني؛ إذ استعان بعض المستهلكين بالمساعدات الذكية لاختيار المراكز التجارية التي تضم أكبر عدد من المتاجر المناسبة لاحتياجات أسرهم، في مؤشر على اتساع دور التكنولوجيا في قرارات الشراء.
ويرى محللون أن الذكاء الاصطناعي قد يغير أيضاً توقيت العروض وطريقة تسعير المنتجات، مع استخدام المستهلكين أدوات المقارنة والبحث عن الصفقات، في مقابل تطوير الشركات قدراتها على تعديل الأسعار واستهداف العملاء. وقد يعني ذلك أن بعض التخفيضات الأكبر قد تظهر مع اقتراب عيد الميلاد، بدلاً من تركيزها حصراً على «بلاك فرايدي».
ارتفاع أسعار الألعاب يضغط على ميزانيات الأسر
وفي وقت يبحث فيه المستهلكون عن تخفيضات أوسع، تواجه بعض فئات السلع ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وفي مقدمتها الألعاب، التي زادت أسعارها بنسبة 13.2 في المائة منذ بداية العام، متأثرة بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ولا سيما المشتقات النفطية المستخدمة في صناعة البلاستيك، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد.
ودفعت هذه الضغوط شركة «ماتيل»، المنتجة لدمية «باربي»، إلى خفض توقعاتها السنوية خلال نوفمبر، بعدما أبدى المستهلكون تردداً في شراء بعض المنتجات بأسعار أعلى.
ومع ذلك، حافظت منتجات معينة على جاذبيتها، من بينها بطاقات التداول وألعاب «ليغو»، التي سجلت متاجرها ارتفاعاً في حركة الزوار. كما أظهرت بعض أنماط التسوق أن الإقبال لم يقتصر على الأطفال، مع استمرار انتشار ظاهرة شراء البالغين للألعاب والمنتجات الترفيهية.
موسم قوي في الأرقام... وحذر في سلوك المستهلك
وتأتي نتائج «بلاك فرايدي» في وقت يحاول فيه قطاع التجزئة قراءة قدرة المستهلك الأميركي على مواصلة الإنفاق خلال موسم العطلات، وسط تداخل عوامل عدة، من بينها التضخم وأسعار الوقود والغذاء، وتذبذب الثقة الاقتصادية، فضلاً عن تقلبات الأسواق المالية والمخاوف المرتبطة بقطاع التكنولوجيا.
وبينما توفر أرقام المبيعات الإلكترونية مؤشراً إيجابياً للمتاجر، فإن تباين حركة الزوار في المراكز التجارية، وارتفاع حساسية المستهلكين للأسعار، واتساع اللجوء إلى شراء البدائل الأقل تكلفة، تكشف عن أن قوة الإنفاق لا تعني غياب الضغوط عن الأسر.
وبذلك، لا يقتصر اختبار موسم العطلات على قدرة المتاجر على تسجيل نمو في المبيعات، بل يمتد إلى قدرتها على تقديم تخفيضات حقيقية تحافظ على إقبال المستهلكين، في سوق باتت فيه المقارنة بين الأسعار والبحث عن القيمة مقابل المال جزءاً أساسياً من قرار الشراء.
المستثمرون يتخلون عن الأسهم العالمية بأكبر وتيرة منذ 14 شهراًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5346533-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-14-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B
المستثمرون يتخلون عن الأسهم العالمية بأكبر وتيرة منذ 14 شهراً
متعاملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
تتزايد الضغوط على أسواق الأسهم العالمية مع تصاعد شكوك المستثمرين بشأن العوائد المنتظرة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وتنامي المخاوف من استمرار التشدد النقدي الأميركي، في تحول واضح نحو تقليص المخاطر وإعادة توجيه الاستثمارات. وسجلت صناديق الأسهم العالمية تخارجات صافية بلغت 22.73 مليار دولار خلال أسبوع، في أكبر موجة سحب للأموال منذ 14 شهراً، بينما استحوذت الصناديق الأميركية على النصيب الأكبر منها، مع تصاعد عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي» التابعة لشركة «ليبر»، أن المستثمرين سحبوا صافي 22.73 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، في أكبر موجة تخارجات أسبوعية منذ 17 سبتمبر (أيلول) 2025.
واتجه المستثمرون إلى الحذر بعدما أدت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا، مدفوعة بالقلق حيال العوائد المحتملة من الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى تراجع مؤشرات الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر. وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لجميع دول العالم إلى 1019.01 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 8 أبريل (نيسان)، قبل أن يتعافى بنحو 3.5 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي.
وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»، في مذكرة صدرت الخميس، إن إيرادات نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن تنمو بنسبة لا تقل عن 750 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، حتى تحقق الصناعة عائداً كافياً يبرر إجمالي الإنفاق التراكمي عليها. وأضاف أن البنك يبقي على نظرته المحايدة تجاه الأسهم العالمية والأميركية، في ظل توازن المخاطر والعوائد المتوقعة.
وعلى مستوى المناطق، سجلت صناديق الأسهم الأميركية صافي تخارجات بلغ 30.57 مليار دولار، بينما سحب المستثمرون صافي 2.75 مليار دولار من الصناديق الآسيوية، في المقابل ضخّوا 7.29 مليار دولار في الصناديق الأوروبية.
وعلى صعيد القطاعات، تعرضت صناديق التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة لضغوط، مع تسجيلها تخارجات صافية بلغت 7.57 مليار دولار و3.04 مليار دولار و2.56 مليار دولار على التوالي.
وسجَّلت صناديق السندات العالمية ثالث أسبوع متتالٍ من التخارجات، بصافي بلغ 3.51 مليار دولار. وسحب المستثمرون 5.85 مليار دولار من صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار، و2.73 مليار دولار من الصناديق المقومة باليورو، و1.54 مليار دولار من صناديق السندات عالية العائد. في المقابل، ضخّوا 7.14 مليار دولار في صناديق السندات الحكومية، و1.17 مليار دولار في صناديق السندات قصيرة الأجل.
كما سجَّلت صناديق أسواق النقد ثالث أسبوع متتالٍ من التخارجات، بصافي بلغ 49.42 مليار دولار.
وفي أسواق السلع، سجَّلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تخارجات صافية بقيمة 2.14 مليار دولار، وهي الأكبر منذ 25 مارس (آذار)، بينما شهدت صناديق الطاقة تخارجات بلغت 463 مليون دولار.
وفي الأسواق الناشئة، جذبت صناديق الأسهم صافي تدفقات بلغ 971 مليون دولار للأسبوع الثامن على التوالي، بينما سجَّلت صناديق السندات تخارجات للأسبوع الخامس المتتالي، بلغت 1.42 مليار دولار، وفقاً لبيانات شملت 29180 صندوقاً.
الصناديق الأميركية تسجل أكبر تخارجات أسبوعية في 11 أسبوعاً
وفي الولايات المتحدة، سجَّلت صناديق الأسهم أكبر تخارجات أسبوعية في نحو ثلاثة أشهر خلال الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تصاعد عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا وسط حالة من عدم اليقين بشأن العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب التصريحات المتشددة لمسؤولين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
وأظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين سحبوا صافي 30.57 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، وهو أكبر حجم تخارجات منذ 9 سبتمبر.
وبلغ صافي التخارجات من صناديق الأسهم القطاعية الأميركية 12.41 مليار دولار، وهو الأكبر منذ 24 يونيو (حزيران)، بقيادة صناديق التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة، التي سجلت تخارجات صافية بلغت 9.27 مليار دولار و2.36 مليار دولار و2.26 مليار دولار على التوالي.
كما سجلت صناديق الأسهم متعددة الشركات، وكبيرة القيمة السوقية، ومتوسطة القيمة السوقية، وصغيرة القيمة السوقية، تخارجات أسبوعية صافية بلغت 3.4 مليار دولار و2.72 مليار دولار و2.71 مليار دولار و952 مليون دولار على التوالي.
وفي سوق السندات، تراجعت ضغوط البيع خلال الأسبوع، إذ سحب المستثمرون صافي 649 مليون دولار، مقارنة بتخارجات صافية بلغت 5.59 مليار دولار في الأسبوع السابق.
وسجَّلت صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية قصيرة إلى متوسطة الأجل تخارجات صافية بلغت 6.51 مليار دولار، وهي الأكبر منذ 9 أبريل 2025. كما شهدت صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضرائب المحلية تخارجات أسبوعية بلغت 897 مليون دولار، في حين جذبت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل صافي تدفقات بلغ 5.21 مليار دولار.
وسجَّلت صناديق أسواق النقد تخارجات صافية للأسبوع الثالث على التوالي، بلغت 18.15 مليار دولار.
«ستاندرد آند بورز» تخفّض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى «سلبية»
عناصر من شرطة مكافحة الشغب خلال إضراب وطني للعاملين في القطاع العام ومظاهرات احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة نانت - 17 نوفمبر (أ.ف.ب)
حذّرت وكالة «ستاندرد آند بورز» من ازدياد التحديات التي تواجه المالية العامة الفرنسية، بعدما خفّضت النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية»، مع الإبقاء على التصنيف عند «إيه +»، في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي وضعف النمو الاقتصادي، بما يهدد قدرة الحكومة على تقليص عجز الموازنة.
وقالت الوكالة إن استمرار الانقسام السياسي، بما في ذلك المرحلة التي تلي الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، قد يعرقل تنفيذ إجراءات خفض العجز والإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو. وأضافت أن ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع نفقات الفائدة يزيدان صعوبة ضبط عجز الموازنة.
يأتي القرار في وقت أظهرت فيه بيانات معدلة صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى تراجع أقل. كما عدّل المعهد بيانات الربع الثاني من استقرار الناتج المحلي إلى انكماش طفيف بلغ 0.02 في المائة، ما يعني دخول البلاد في ركود فني بعد تسجيل انكماش فصلين متتاليين.
وأرجعت الحكومة الفرنسية تباطؤ النمو إلى ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المهمة المقررة العام المقبل.
وتسابق حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي لا تتمتع بأغلبية برلمانية، الوقت لإقرار موازنة عام 2027، بهدف خفض عجز الموازنة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.4 في المائة متوقعة خلال العام الحالي. وتتضمن الخطة إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما لا يقل عن 43 مليار يورو، إلا أن تمريرها يواجه تحديات في ظل انقسام البرلمان، مع احتمال لجوء الحكومة إلى أدوات دستورية لتجاوز التصويت البرلماني إذا تعثرت المفاوضات مع أحزاب المعارضة.
وفي المقابل، تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ العجز 5.3 في المائة من الناتج المحلي خلال عام 2027، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات إضافية.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، تعليقاً على تعديل النظرة المستقبلية، إن تقييم الوكالة يؤكد الحاجة الملحة إلى إقرار موازنة مسؤولة من دون تأخير، تعيد ضبط المالية العامة وتخفض العجز إلى ما لا يزيد على 5 في المائة.
ويأتي قرار «ستاندرد آند بورز» بعد خطوة مماثلة اتخذتها وكالة «فيتش»، الشهر الماضي، عندما وضعت النظرة المستقبلية لفرنسا عند مستوى سلبي، بينما أبقت وكالة «موديز» تصنيف البلاد من دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول).
وقد يضيف تراجع النظرة المستقبلية ضغوطاً جديدةً على عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، التي سجلت الشهر الماضي أعلى مستوى لها منذ عام 2002 عند 5.14 في المائة، قبل أن تتراجع إلى نحو 4.7 في المائة مع استعادة السندات بعض خسائرها. وترتفع العوائد عادة عندما تنخفض أسعار السندات.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن اختلاف مواقف الأحزاب بشأن سبل معالجة العجز، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في ربيع 2027، يزيد حالة عدم اليقين، إلى جانب المعارضة الاجتماعية للإصلاحات، في وقت شهدت فيه الأسابيع الأخيرة احتجاجات نقابية على الأجور وتحركات طلابية اعتراضاً على أوضاع المدارس.