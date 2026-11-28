متسوقون داخل متجر «أبل» في مركز «ذا دومين نورثسايد» التجاري في مدينة أوستن بولاية تكساس خلال يوم «بلاك فرايدي» (أ.ف.ب)

لم تمنع ضغوط تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية المستهلكين الأميركيين من الانخراط في موسم تخفيضات «بلاك فرايدي» (الجمعة السوداء)، لكن الإقبال على التسوق هذا العام كشف عن تحوّل في سلوكهم، مع تزايد البحث عن الصفقات الأكثر جدوى، ومقارنة الأسعار قبل الشراء، والاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي للعثور على العروض المناسبة. وبينما سجَّل الإنفاق عبر الإنترنت مستويات قياسية، بدت الصورة أكثر تبايناً في المتاجر التقليدية، حيث لم تكن التخفيضات كافية لإقناع جميع المتسوقين بالشراء.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإنفاق الإلكتروني الأميركي خلال «بلاك فرايدي» قد يتجاوز 13 مليار دولار، بعدما بلغ 9.7 مليار دولار حتى الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت الشرقي، بزيادة 12.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات «أدوبي أناليتكس». وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي الإنفاق الإلكتروني خلال اليوم بين 13 و13.4 مليار دولار، متجاوزاً تقديراتها السابقة البالغة 12.9 مليار دولار.

وجاء هذا الأداء بعد أن أنفق المستهلكون 7.1 مليار دولار عبر الإنترنت خلال يوم عيد الشكر، بزيادة 10.4 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر على استمرار قوة التسوق الإلكتروني رغم الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر.

لكن نمو المبيعات لا يعكس بالضرورة تحسناً مماثلاً في القوة الشرائية. فالتضخم، الذي بلغ 3.8 في المائة، لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية من مستوياته في العامين الماضيين، بينما يُتوقع أن يعزى نحو نصف نمو مبيعات موسم العطلات إلى ارتفاع الأسعار، وفق تقديرات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة.

ويتوقع الاتحاد ارتفاع مبيعات التجزئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز تريليون دولار، بينما قدَّر حجم الإنفاق الإجمالي للمستهلكين بنحو 1.01 تريليون دولار. غير أن هذه التوقعات تأتي في وقت لا تزال فيه ثقة المستهلكين متأثرة بارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أظهر مسح للاتحاد أن 82 في المائة من المستهلكين يتخذون خطوات للحد من نفقات موسم العطلات، من بينها شراء هدايا أقل تكلفة.

متسوقون ينتظرون في طابور للدخول إلى أحد المتاجر في مركز «سيتادل أوتلتس» التجاري بمدينة كوميرس في ولاية كاليفورنيا (أ.ب)

تباين بين المتاجر والمنصات الإلكترونية

وعلى الرغم من الطوابير التي تشكلت أمام بعض المتاجر قبل ساعات من افتتاحها، لم يكن الإقبال في المراكز التجارية متجانساً. فقد أظهرت بيانات شركة «باسباي» لتحليل الحركة أن زيارات المتاجر الأميركية كانت أقل بنسبة 2.4 في المائة من مستويات العام الماضي، عند نحو 760 مليون زيارة بعد الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت الشرقي.

وفي المقابل، سجلت بعض المراكز التجارية نتائج أفضل؛ إذ أفادت شركة «ماكريتش» بأن عدد الزوار في أكثر من ثلاثة عشرات من مراكزها ارتفع بين 2 و4 في المائة خلال الساعات الأولى من التشغيل مقارنة بالعام الماضي. كما استقبل «مول أوف أميركا» في ولاية مينيسوتا نحو 15 ألف متسوق خلال الساعة الأولى من افتتاحه، بزيادة 8.5 في المائة على أساس سنوي.

وتعكس هذه الأرقام تفاوتاً في أداء المتاجر، كما تشير إلى أن العروض وحدها لم تعد كافية لجذب المستهلكين، خصوصاً مع اتساع المقارنة بين الأسعار المعروضة في المتاجر وتلك المتاحة عبر الإنترنت. وقال متسوقون إن بعض التخفيضات لم تكن بالمستوى المتوقع، وإنهم وجدوا منتجات بأسعار أقل على منصات التجارة الإلكترونية.

وفي محاولة لاستقطاب الزبائن، ركزت متاجر كبرى، بينها «وول مارت» و«تارغت»، على عروض حصرية داخل فروعها، إلى جانب بطاقات هدايا ومكافآت للمتسوقين الأوائل. كما شملت العروض سلعاً استهلاكية يومية، مثل الوسائد وأدوات الطهي والملابس، في ظل توجه بعض المستهلكين إلى استغلال موسم التخفيضات لشراء احتياجاتهم الأساسية إلى جانب هدايا الأعياد.

وقال مايكل براون، المسؤول عن قطاع التجزئة في الأميركتين لدى شركة الاستشارات «كيرني»، إن المتاجر التي قدمت تخفيضات لا تقل عن 50 في المائة استقطبت العدد الأكبر من الزوار خلال جولاته في مراكز تجارية بولاية نيويورك. وأضاف أن الضغوط التضخمية دفعت المتاجر إلى تقديم عروض قوية منذ بداية الموسم، بدلاً من الاكتفاء بتخفيضات محدودة وزيادتها تدريجياً.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل رحلة التسوق

وبالتوازي مع المنافسة على الأسعار، برز الذكاء الاصطناعي عاملاً مؤثراً في موسم التسوق، سواء عبر مساعدة المستهلكين على العثور على المنتجات والعروض أو من خلال توجيههم إلى المتاجر المناسبة. ووفق «أدوبي»، تضاعفت حركة الزيارات إلى مواقع البيع بالتجزئة التي جاءت عبر أدوات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالعام الماضي.

ولم يقتصر استخدام هذه الأدوات على التسوق الإلكتروني؛ إذ استعان بعض المستهلكين بالمساعدات الذكية لاختيار المراكز التجارية التي تضم أكبر عدد من المتاجر المناسبة لاحتياجات أسرهم، في مؤشر على اتساع دور التكنولوجيا في قرارات الشراء.

ويرى محللون أن الذكاء الاصطناعي قد يغير أيضاً توقيت العروض وطريقة تسعير المنتجات، مع استخدام المستهلكين أدوات المقارنة والبحث عن الصفقات، في مقابل تطوير الشركات قدراتها على تعديل الأسعار واستهداف العملاء. وقد يعني ذلك أن بعض التخفيضات الأكبر قد تظهر مع اقتراب عيد الميلاد، بدلاً من تركيزها حصراً على «بلاك فرايدي».

متسوقون ينتظرون في طابور للدخول إلى أحد المتاجر في مركز «سيتادل أوتلتس» التجاري بمدينة كوميرس في ولاية كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع أسعار الألعاب يضغط على ميزانيات الأسر

وفي وقت يبحث فيه المستهلكون عن تخفيضات أوسع، تواجه بعض فئات السلع ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وفي مقدمتها الألعاب، التي زادت أسعارها بنسبة 13.2 في المائة منذ بداية العام، متأثرة بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ولا سيما المشتقات النفطية المستخدمة في صناعة البلاستيك، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد.

ودفعت هذه الضغوط شركة «ماتيل»، المنتجة لدمية «باربي»، إلى خفض توقعاتها السنوية خلال نوفمبر، بعدما أبدى المستهلكون تردداً في شراء بعض المنتجات بأسعار أعلى.

ومع ذلك، حافظت منتجات معينة على جاذبيتها، من بينها بطاقات التداول وألعاب «ليغو»، التي سجلت متاجرها ارتفاعاً في حركة الزوار. كما أظهرت بعض أنماط التسوق أن الإقبال لم يقتصر على الأطفال، مع استمرار انتشار ظاهرة شراء البالغين للألعاب والمنتجات الترفيهية.

موسم قوي في الأرقام... وحذر في سلوك المستهلك

وتأتي نتائج «بلاك فرايدي» في وقت يحاول فيه قطاع التجزئة قراءة قدرة المستهلك الأميركي على مواصلة الإنفاق خلال موسم العطلات، وسط تداخل عوامل عدة، من بينها التضخم وأسعار الوقود والغذاء، وتذبذب الثقة الاقتصادية، فضلاً عن تقلبات الأسواق المالية والمخاوف المرتبطة بقطاع التكنولوجيا.

وبينما توفر أرقام المبيعات الإلكترونية مؤشراً إيجابياً للمتاجر، فإن تباين حركة الزوار في المراكز التجارية، وارتفاع حساسية المستهلكين للأسعار، واتساع اللجوء إلى شراء البدائل الأقل تكلفة، تكشف عن أن قوة الإنفاق لا تعني غياب الضغوط عن الأسر.

وبذلك، لا يقتصر اختبار موسم العطلات على قدرة المتاجر على تسجيل نمو في المبيعات، بل يمتد إلى قدرتها على تقديم تخفيضات حقيقية تحافظ على إقبال المستهلكين، في سوق باتت فيه المقارنة بين الأسعار والبحث عن القيمة مقابل المال جزءاً أساسياً من قرار الشراء.