تتزايد الضغوط على أسواق الأسهم العالمية مع تصاعد شكوك المستثمرين بشأن العوائد المنتظرة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وتنامي المخاوف من استمرار التشدد النقدي الأميركي، في تحول واضح نحو تقليص المخاطر وإعادة توجيه الاستثمارات. وسجلت صناديق الأسهم العالمية تخارجات صافية بلغت 22.73 مليار دولار خلال أسبوع، في أكبر موجة سحب للأموال منذ 14 شهراً، بينما استحوذت الصناديق الأميركية على النصيب الأكبر منها، مع تصاعد عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي» التابعة لشركة «ليبر»، أن المستثمرين سحبوا صافي 22.73 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، في أكبر موجة تخارجات أسبوعية منذ 17 سبتمبر (أيلول) 2025.
واتجه المستثمرون إلى الحذر بعدما أدت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا، مدفوعة بالقلق حيال العوائد المحتملة من الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى تراجع مؤشرات الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر. وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لجميع دول العالم إلى 1019.01 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 8 أبريل (نيسان)، قبل أن يتعافى بنحو 3.5 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي.
وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»، في مذكرة صدرت الخميس، إن إيرادات نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن تنمو بنسبة لا تقل عن 750 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، حتى تحقق الصناعة عائداً كافياً يبرر إجمالي الإنفاق التراكمي عليها. وأضاف أن البنك يبقي على نظرته المحايدة تجاه الأسهم العالمية والأميركية، في ظل توازن المخاطر والعوائد المتوقعة.
وعلى مستوى المناطق، سجلت صناديق الأسهم الأميركية صافي تخارجات بلغ 30.57 مليار دولار، بينما سحب المستثمرون صافي 2.75 مليار دولار من الصناديق الآسيوية، في المقابل ضخّوا 7.29 مليار دولار في الصناديق الأوروبية.
وعلى صعيد القطاعات، تعرضت صناديق التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة لضغوط، مع تسجيلها تخارجات صافية بلغت 7.57 مليار دولار و3.04 مليار دولار و2.56 مليار دولار على التوالي.
وسجَّلت صناديق السندات العالمية ثالث أسبوع متتالٍ من التخارجات، بصافي بلغ 3.51 مليار دولار. وسحب المستثمرون 5.85 مليار دولار من صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار، و2.73 مليار دولار من الصناديق المقومة باليورو، و1.54 مليار دولار من صناديق السندات عالية العائد. في المقابل، ضخّوا 7.14 مليار دولار في صناديق السندات الحكومية، و1.17 مليار دولار في صناديق السندات قصيرة الأجل.
كما سجَّلت صناديق أسواق النقد ثالث أسبوع متتالٍ من التخارجات، بصافي بلغ 49.42 مليار دولار.
وفي أسواق السلع، سجَّلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تخارجات صافية بقيمة 2.14 مليار دولار، وهي الأكبر منذ 25 مارس (آذار)، بينما شهدت صناديق الطاقة تخارجات بلغت 463 مليون دولار.
وفي الأسواق الناشئة، جذبت صناديق الأسهم صافي تدفقات بلغ 971 مليون دولار للأسبوع الثامن على التوالي، بينما سجَّلت صناديق السندات تخارجات للأسبوع الخامس المتتالي، بلغت 1.42 مليار دولار، وفقاً لبيانات شملت 29180 صندوقاً.
الصناديق الأميركية تسجل أكبر تخارجات أسبوعية في 11 أسبوعاً
وفي الولايات المتحدة، سجَّلت صناديق الأسهم أكبر تخارجات أسبوعية في نحو ثلاثة أشهر خلال الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تصاعد عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا وسط حالة من عدم اليقين بشأن العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب التصريحات المتشددة لمسؤولين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
وأظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين سحبوا صافي 30.57 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، وهو أكبر حجم تخارجات منذ 9 سبتمبر.
وبلغ صافي التخارجات من صناديق الأسهم القطاعية الأميركية 12.41 مليار دولار، وهو الأكبر منذ 24 يونيو (حزيران)، بقيادة صناديق التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة، التي سجلت تخارجات صافية بلغت 9.27 مليار دولار و2.36 مليار دولار و2.26 مليار دولار على التوالي.
كما سجلت صناديق الأسهم متعددة الشركات، وكبيرة القيمة السوقية، ومتوسطة القيمة السوقية، وصغيرة القيمة السوقية، تخارجات أسبوعية صافية بلغت 3.4 مليار دولار و2.72 مليار دولار و2.71 مليار دولار و952 مليون دولار على التوالي.
وفي سوق السندات، تراجعت ضغوط البيع خلال الأسبوع، إذ سحب المستثمرون صافي 649 مليون دولار، مقارنة بتخارجات صافية بلغت 5.59 مليار دولار في الأسبوع السابق.
وسجَّلت صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية قصيرة إلى متوسطة الأجل تخارجات صافية بلغت 6.51 مليار دولار، وهي الأكبر منذ 9 أبريل 2025. كما شهدت صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضرائب المحلية تخارجات أسبوعية بلغت 897 مليون دولار، في حين جذبت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل صافي تدفقات بلغ 5.21 مليار دولار.
وسجَّلت صناديق أسواق النقد تخارجات صافية للأسبوع الثالث على التوالي، بلغت 18.15 مليار دولار.