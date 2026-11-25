أظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع زيادة الواردات، كما سجلت مخزونات البنزين والمقطرات ارتفاعاً أيضاً.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 418.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وفي المقابل، تراجعت المخزونات بمركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 534 ألف برميل خلال الأسبوع نفسه.

وعقب صدور البيانات، قلّصت العقود الآجلة لـ«الخام الأميركي» و«خام برنت» بعض مكاسبها، رغم أن الزيادة في مخزونات الخام جاءت أقل من المتوقع.

وأظهرت البيانات ارتفاع كميات الخام التي عالجتها المصافي بمقدار 428 ألف برميل يومياً، كما زادت معدلاتُ تشغيل المصافي بمقدار 1.8 نقطة مئوية إلى 97.5 في المائة.

وفي سوق المنتجات النفطية، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 217.7 مليون برميل، بما يتماشى وتوقعات المحللين. كما زادت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 715 ألف برميل إلى 105.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

واستقرت العقود الآجلة لـ«الديزل الأميركي» عقب صدور التقرير، في حين سجلت عقود البنزين تغيراً طفيفاً.

وأشارت «إدارة معلومات الطاقة» إلى ارتفاع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.89 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع.