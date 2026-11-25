ندَّدت دول ومنظمات عربية وإسلامية ودولية بالهجوم الإرهابي الحوثي على برج في المركز المالي بمدينة الرياض، الثلاثاء، وعدَّته سلوكاً عدوانياً شائناً، واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها.

وشدَّدت الدول والمنظمات، في بيانات رسمية، على تضامنها الكامل والراسخ مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها، وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.

وأشادت باكستان بسرعة استجابة الجهات المعنية السعودية وإجراءات حماية الأرواح والممتلكات، معربةً عن تعاطفها العميق مع المصابين وأسرهم، ومتمنيةً لهم الشفاء العاجل.

وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية الاعتداءات الجبانة التي تعرِّض حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية للخطر، وتؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية وتقويض الجهود الساعية لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكَّدت الهند أن هذا الهجوم، الذي أسفر عن إصابة 11 شخصاً، بينهم اثنان من مواطنيها، يُشكِّل خطراً بالغاً على أرواح المدنيين، وينتهك سيادة السعودية، ويُقوِّض الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعيةً إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات.

وشدَّدت دول خليجية على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن منظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون.

وجدَّدت البحرين، في بيان لوزارة خارجيتها، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته كاملةً، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة.

كبح جماح الإرهاب الحوثي

وأكَّد البرلمان العربي، أن كبح جماح الإرهاب الحوثي ووقف اعتداءات الميليشيا المتكررة لم يَعُدْ يحتمل التأجيل، ويتطلب تحركاً دولياً حازماً يتجاوز حدود الإدانة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لردع الميليشيا، ومحاسبة المسؤولين عن اعتداءاتها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومنع وصول الأسلحة إليها، بما يضع حداً لتهديداتها المستمرة لأمن السعودية ودول المنطقة.

وشدَّد بيان للبرلمان على أن أمن السعودية جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد لسلامة أراضيها أو منشآتها يُمثِّل تهديداً للأمن والاستقرار العربي وأمن المنطقة.

ونوّهت جامعة الدول العربية بأن الاستمرار في استهداف المدنيين والبنية التحتية والمرافق الاقتصادية يكشف عن خطورة النهج الإرهابي التصعيدي من الحوثيين، وهو ما يتطلب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويحول دون مزيد من التصعيد الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.

وعدَّت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداء الإرهابي الجبان استهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، وخرقاً للقانون الدولي والإنساني، يستوجب محاسبة المسؤولين عنه.

وأكدت بريطانيا وقوفها إلى جانب السعودية والحكومة والشعب اليمني في مواجهة التصعيد الحوثي، مشددةً على رفضها الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية وتهدد أمن واستقرار المنطقة.