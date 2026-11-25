بعد نحو عامين من معارك قانونية وصلت إلى المحكمة العليا الأميركية، وصل المهاجر السلفادوري كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، الأربعاء، إلى إسبانيا بعد مغادرته الولايات المتحدة طوعاً، في خطوة يمكن أن تطوي صفحة بارزة من حملة الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية.

واستقل أبريغو غارسيا طائرة تجارية أقلته من فيرجينيا وحطت في مطار مدريد الدولي. ورفع أبريغو غارسيا قبضته أمام الصحافيين هناك من دون أن يدلي بأي تصريحات. ورافقته في الرحلة زوجته جينيفر وشقيقه ووكيل الدفاع عنه سيمون ساندوفال - موشنبرغ، وممثلون عن منظمة «وي آر كاسا» الحقوقية، التي تتخذ من ميريلاند مقراً لها.

وأفادت المنظمة بأن عناصر من إدارة الهجرة والجمارك «آيس» لاقوا أبريغو غارسيا في مطار فيرجينيا لنزع جهاز المراقبة الإلكتروني من كاحله.

رحيل طوعي

وكان هذا الرحيل الطوعي ثمرة اتفاق بين وكيل الدفاع عن أبريغو غارسيا ومحامي الحكومة، وفق شخصين مطلعين على الاتفاق. وقال أبريغو غارسيا في بيان وزعته «وي آر كاسا» لدى مغادرته: «أغادر سعيداً، أغادر وأنا أتمتع بحريتي»، مضيفاً: «على الرغم من كل العقبات التي وضعت في طريقي، وكل محاولة لتشويه سمعتي، انتصرت العدالة في ظل هذه الإدارة بطريقة لم يتخيلها الكثيرون».

في المقابل، قدمت وزارة الأمن الداخلي، الثلاثاء، رواية مفادها أن أبريغو غارسيا سافر امتثالاً لأمر ترحيل، وأنه لم يحصل على أي حوافز ولن يسمح له بالعودة. وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين: «يسرنا أن نعلن أن كيلمار أبريغو غارسيا غادر الولايات المتحدة طوعاً إلى إسبانيا»، قبل أن يعيد في منشور على منصات التواصل الاجتماعي سرد اتهامات سابقة بحقه، ومنها الانتماء إلى عصابة، وهو ما نفاه أبريغو غارسيا مراراً.

ورد ساندوفال - موشنبرغ بأن «حملة الترحيل الانتقامية انتهت الآن»، مؤكداً أن موكله غادر «بمحض إرادته». ووصف رحيله بأنه «مؤقت»، إذ يملك «خيارات عديدة للعودة» بصفته زوجاً لمواطنة أميركية وأباً لطفل أميركي، مضيفاً أن أبريغو غارسيا يعتزم إلقاء محاضرات في عدة دول، تبدأ من مدريد. وأمل في أن تمنح الإدارة الأميركية المقبلة «أولوية لم شمل هذه الأسرة» وإعادته إلى ميريلاند.

وقال فريق الدفاع في بيان إنه «بعد نضال طويل، استقل أبريغو غارسيا، بشروطه، طائرة متجهة إلى إسبانيا»، مشيداً بـ«شجاعته النادرة» في مواجهة ملاحقات قضائية «جرى التحريض عليها من أعلى مستويات وزارة العدل».

«خطأ» لم يصحح

وبدأت القضية في مارس (آذار) 2025، حين اعتقلته قوة فيدرالية في أحد شوارع ميريلاند، ثم رحلته بعد أيام إلى السلفادور رغم أمر قضائي يمنع ترحيله إليها، فيما وصفه مسؤول لاحقاً بأنه «خطأ إداري».

واحتجز أبريغو قرابة ثلاثة أشهر في سجن «سيكوت» السلفادوري المخصص للمشتبه فيهم بقضايا الإرهاب، فيما حول ترمب القضية إلى مشهد إعلامي في المكتب البيضوي أعلن خلاله الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي أنه لن يسمح بإعادته، معتبراً أن ذلك يعني إرسال «إرهابي إلى الولايات المتحدة». كما اتهمه ترمب بالانتماء إلى عصابة «إم إس 13»، لكن القضاة شككوا في الأدلة التي بني عليها هذا الاتهام.

وتحولت القضية، التي توزعت على ثلاث دعاوى منفصلة أمام هيئات قضائية متعددة، إلى اختبار لرؤية ترمب للسلطة التنفيذية في مقابل مبادئ المراجعة القضائية وسيادة القانون.

وعلى مدى أشهر، ماطلت وزارة العدل في تنفيذ أوامر المحاكم، على الرغم من إقرار مسؤوليها بالخطأ. ودفع ذلك القاضية لدى المحكمة الفيدرالية في ميريلاند باولا زينيس إلى فتح تحقيق بتهمة ازدراء المحكمة بحق محامي الوزارة، وقالت: «انتهكتم مبدأ صحة الإجراءات القانونية، بل ودمرتموه».

وحين أعادته الحكومة الأميركية من السلفادور، كان ذلك لمحاكمته في مدينة ناشفيل بتهمة العمل سائقاً لشبكة تهريب مهاجرين. غير أن القاضي ويفرلي كرينشو أسقط التهم كاملة، معتبراً أنها رفعت لمعاقبته على تحدي ترحيله، ومنتقداً وزير العدل تود بلانش لإعادة فتح تحقيق في هذه القضية.

وبموازاة ذلك، واصلت إدارة ترمب مساعي ترحيله، لكنها عجزت عن إيجاد دولة تقبله. فطرحت أوغندا وغانا وإسواتيني من دون أن تحصل على موافقة حكوماتها، ثم اتجهت إلى ليبيريا.

وطعن محاموه في ذلك، عارضين أن يغادر طوعاً إلى كوستاريكا، لتصل القضية إلى طريق مسدود لم يُكسر إلا بقبوله السفر إلى إسبانيا.