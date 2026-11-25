صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن جهوده الحربية ضد إيران «مُموَّلة» حتى شهر يناير (كانون الثاني)، وذلك في معرض انتقاده للديمقراطيين في الكونغرس، الذين يهدِّدون بوقف الحرب، مضيفاً أن «الحزب الديمقراطي سيحول النصر على إيران إلى هزيمة».

وقال في مقابلة لصحيفة «نيويورك بوست» إن خياراته العسكرية قد تصبح مقيدة عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير، لكنه أعرب عن أمله في ألا يعمل الحزب المعارض على إنهاء الصراع قبل أوانه.

وقال ترمب: «إنهم سيحولون نصراً كاملاً إلى هزيمة. أعني، إذا فعلوا ذلك... انظر، بَحريتهم لم تعد موجودة، وقواتهم الجوية تلاشت، ودفاعاتهم المضادة للطائرات، وكل شيء آخر... لقد انتهى أمرهم. قادتهم أيضاً لم يعودوا موجودين. لذا، إذا أقدم الديمقراطيون على ذلك، فإنهم ببساطة سيحولون نصراً محققاً إلى هزيمة».

وتابع ترمب: «لا أعرف كيف يمكنهم فعل ذلك من الناحية السياسية، فنحن نحقق انتصاراً. يمكننا إنهاء تلك الحرب في أي وقت نريده».

وعندما سُئل الرئيس الأميركي عمّا إذا كان الإطار الزمني المتاح أمامه لشن ضربات بحرية يتقلص، أجاب ترمب: «يصعب عليّ تصديق أنهم قد يحولون انتصاراً إلى هزيمة، لأن هذا بالضبط ما سيحدث. أجل، لكن حتى نهاية شهر يناير تقريباً، نحن نحظى بالتمويل اللازم».

وشنَّ ترمب الحرب في فبراير (شباط)، وتوقَّع في البداية أن تستغرق «نحو 4 أسابيع»؛ إلا أن تعثر المحادثات مع طهران أدى إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في أبريل (نيسان)، تلاه توقيع مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران)، لكنها انهارت بعد أسابيع قليلة عندما هاجمت إيران سفناً تجارية.

وتُفضِّل إسرائيل تغيير النظام بالكامل لإنهاء الحرب، بينما قال ترمب هذا الشهر إن الحرب «انتهت» بالفعل، وإنه يعتزم مواصلة فرض الحظر على الموانئ الإيرانية لإجبار طهران على إبرام اتفاق نووي.

وقال ترمب إن هدف إسرائيل المتمثل في إنهاء النظام الإيراني «قابل للتحقيق على الأرجح»، لكنه لا يتبنّى هذا الهدف. وأضاف: «كل ما أريده هو ألا يمتلكوا سلاحاً نووياً. لم أكن يوماً مع تغيير النظام أو ضده، ولم يكن ذلك يوماً معياراً بالنسبة لي».