لوّحت إيران بتحدي الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها، وسط تقارير عن محاولاتها استئناف تصدير نفطها المحظور، في اختبار لكسر ما سماه الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الجدار الفولاذي».

وهدد ترمب بإغراق أي سفينة أو ناقلة نفط إيرانية تحاول اختراق الحصار، قائلاً إن القوات الأميركية «سترسلها إلى قاع البحر» مثلما فعلت مع الأسطول البحري الإيراني في بداية الحرب.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس، إن إيران ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» للتصدي للحصار البحري الأميركي، معتبراً أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تمثل عدواناً عسكرياً وليست مجرد عقوبات اقتصادية.

وكانت تقارير قد تحدثت، مؤخراً، عن وجود مؤشرات وأدلة على استعداد إيران لإرسال قافلة تضم 14 ناقلة نفط من جزيرة خرج باتجاه بحر عُمان، تمهيداً لنقل النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يحث ترمب على شن هجوم سريع ضد إيران في عملية مكثفة وخاطفة، بينما أعلن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، أنه لا يرى في الوقت الراهن تهديداً إيرانياً مباشراً ووشيكاً يستدعي شن عملية عسكرية سريعة.