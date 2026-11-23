ما زال الذهول والغضب يسيطران على قطاعات عراقية واسعة بعد الجهود الحكومية الأخيرة التي تكللت بالكشف عن عمليات سرقة وتهريب واسعة النطاق للنفط. وتشير معلومات إلى أن عمليات السرقة المنظمة تشمل معظم المحافظات العراقية المنتجة للنفط، أو تلك التي تمر بها أنابيب النفط الناقلة.

ومنذ تفجر قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، نهاية مايو (أيار) الماضي، ألقت السلطات العراقية القبض على نحو 70 مسؤولاً في قطاع النفط.

ويؤكد الرئيس السابق لهيئة النزاهة الاتحادية، القاضي رحيم العكيلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «سرقة النفط وتهريبه يعودان لعقدين ماضيين».

ويقدر أن العراق خسر نحو 150 مليار دولار جراء ذلك منذ عام 2003.