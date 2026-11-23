عندما شاهد اللبنانيون قوات الحكومة العراقية تدخل إلى جرف الصخر لتستعيد السيطرة عليها من فصيل «كتائب حزب الله» الموالي لإيران، راود كثيرين منهم سؤال مفاده: هل يمكن أن تتكرر التجربة في لبنان ولا يبقى فيه سلاح سوى سلاح الشرعية؟

فالتطورات التي شهدتها منطقة جرف الصخر العراقية أخيراً أعادت الانتشار الأمني في منطقة ظلت لسنوات طويلة خارج السيطرة الفعلية للدولة. فما حصل مع «كتائب حزب الله» العراقية الموالية لإيران -التي اضطرت إلى القبول بدخول القوات الحكومية إلى أحد أبرز معاقلها، واحتمال موافقتها على تسليم السلاح- يفتح الباب أمام تساؤلات تتصل بمستقبل الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في المنطقة، وأبرزها «حزب الله» في لبنان، وما إذا كان ما يحصل يندرج بإطار تبدّل في مقاربة طهران للتعامل مع أذرعها العسكرية خارج أراضيها.

وتكمن أهمية تجربة جرف الصخر بالنسبة إلى لبنان في أنها تقدم مؤشراً إلى أن النفوذ العسكري والسياسي الذي راكمته الفصائل الموالية لإيران ليس بالضرورة عصياً على التراجع، حتى في المناطق التي تحولت إلى معاقل استراتيجية لها.

تركيبة طائفية في البلدين

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور هلال خشان أنه «بعد الاجتياح الأميركي للعراق تكوّن هناك نظام طائفي على الطريقة اللبنانية، حيث إن النظامين، في لبنان والعراق، لا ينسجمان إطلاقاً مع النظام الديمقراطي»، لافتاً إلى أنه «في العراق تمت شرعنة (الحشد الشعبي). أما في لبنان فتمت مؤخراً إزالة الشرعية عن سلاح (حزب الله)».

لبنانيون يتحدرون من بلدة النبطية الفوقا يقفون على ركام منازلهم أثناء زيارة البلدة في يوم الاستقلال (إ.ب.أ)

ويصف خشان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التركيبة السياسية في البلدين بعد العام 2003 بـ«الطائفية التي تمسك بها إيران»، مضيفاً: «رغم التطورات الراهنة، فإنّه لا يبدو أننا بصدد حلول جذرية لا في العراق ولا في لبنان، والمعتمد راهناً سياسة الترقيع في الجبهتين»، مضيفاً: «يمكن الحديث عن اتجاه انعزالي حالي للشيعة في لبنان، والعراق... ولا شك أن انهيار النظام الإيراني سيحصل عاجلاً أم آجلاً من الداخل نتيجة الحصار الاقتصادي، والعقوبات المتواصلة، ما سيؤدي تلقائياً إلى إضعاف أذرعها في المنطقة».

مخاطر الدمج

ورغم أوجه الشبه الواضحة بين تجربة «حزب الله» اللبناني، وتجربة الفصائل العراقية المسلحة المرتبطة بإيران، لا سيما «كتائب حزب الله»، هناك أيضاً اختلافات في البنية القانونية والسياسية والعسكرية لا يجوز تجاهلها.

ويقول رئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» جاد الأخوي، وهو معارض (شيعي) لـ«حزب الله»: «إننا في الحالتين أمام تنظيمات مسلحة نشأت أو تعززت خارج المؤسسة العسكرية التقليدية، واكتسبت نفوذاً سياسياً وأمنياً يسمح لها بالتأثير في قرارات الدولة. لكن الفارق أن (الحشد الشعبي) في العراق يتمتع بوضع قانوني رسمي، فيما أصبحت بنية (حزب الله) اللبناني العسكرية مستقلة عن مؤسسات الدولة، وخارجة عن القانون».

ويشدد الأخوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «كما المطلوب عراقياً أن تكون الأسلحة والقدرات العسكرية حصراً تحت سلطة الجيش العراقي، والمؤسسات الأمنية الرسمية، ضمن قيادة وطنية موحدة، وخاضعة للمساءلة الدستورية، فهذا هو المبدأ نفسه الذي ينبغي تطبيقه في لبنان. الخطر ليس فقط في وجود السلاح خارج الدولة، بل في أن تتحول الدولة نفسها إلى مظلة قانونية لسلاح لا تملك قراره الفعلي».

لبنانيات يحملن العلم اللبناني خلال زيارة إلى بلدة النبطية الفوقا المدمرة في جنوب لبنان في يوم الاستقلال (إ.ب.أ)

ويرى الأخوي أن «الدرس الذي يمكن أن يستخلصه لبنان من التجربة العراقية ليس أن جرف الصخر ستتكرر بالضرورة، بل إن معالجة السلاح يجب أن تنتهي بتعزيز سلطة الدولة، لا بإعادة إنتاج ازدواجية السلطة تحت تسمية جديدة»، داعياً المسؤولين اللبنانيين «لأن يدركوا أن دمج (حزب الله) في المؤسسة العسكرية، مع احتفاظه ببنيته التنظيمية وقيادته المستقلة، قد ينقل المشكلة إلى داخل الدولة بدلاً من حلّها». ويضيف: «لذلك المطلوب قرار حكومي ملزم، وخطة تنفيذية لا تتجاوز ستة أشهر، تبدأ خلال ثلاثين يوماً بجرد السلاح، والمواقع العسكرية، تليها مراحل محددة لتسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، ووضع المنشآت العسكرية تحت سلطته الحصرية».

تشدد «حزب الله» اللبناني

ورغم أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات حاسمة تسمح بالجزم بأن إيران قررت التخلي عن نموذج الأذرع المسلحة، أو أنها ستدفع باتجاه نزع سلاحها، لكن من الواضح أن البيئة الإقليمية التي نشأ فيها هذا النموذج وتوسع لم تعد كما كانت قبل سنوات.

ويشدد العميد المتقاعد جورج نادر على أن «ما حصل مع دخول القوات المسلحة العراقية جرف الصخر هو نتيجة التفاوض مع إيران»، لافتاً إلى أن «الانتشار الشرعي فيها يمهد لنزع أو تسلم السلاح، وإلا تكون الخطوة ناقصة».

ويعتبر نادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في حال تسليم السلاح في العراق، فذلك سيؤثر حتماً على (حزب الله) في لبنان لكن التأثير سيكون محدوداً لأن الأخير، وبخلاف الفصيل العراقي الذي قام عام 2004، نشأ منذ ثمانينات القرن الماضي، ويسيطر على القرار السياسي في البلد، وعلى الدولة العميقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبالتالي من المستبعد أن يسري السيناريو الراهن في جرف الصخر على (حزب الله) -لبنان الذي لا نتوقع أن يقبل بأي انسحابات، أو تسليم للسلاح، كما أن الدولة لا تبدو مستعدة لتنفيذ قراراتها بالقوة».