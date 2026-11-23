تنقطع الكهرباء في بيته، وكثيراً ما تنقطع، فيضطر الهادي عثمان إلى حفظ عبوة «الإنسولين» التي بذل جهداً في العثور عليها وتدبير ثمنها في ماعون مليء بالماء محاولاً حمايتها من التلف. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «الإنسولين يغيب عن الصيدليات لفترات، وأحياناً ألجأ إلى متبرعين حين أعجز عن شرائه».

أما كمال إدريس فيقول إنه يبحث أحياناً عن دواء ضغط الدم المرتفع لأكثر من شهرَين من دون أن يعثر عليه. وتزيد ظروفه المالية صعوبة تدبيره، ففي معظم الأحيان يشتري أدويته بـ«الشريط» بدلاً من العبوة الكاملة، وأحياناً يعتمد على أدوية تصله من أقارب أو أصدقاء في دول عربية. يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يتناول كذلك دواء «Glucophage» لعلاج السكري ومكمل فيتامين «B12».

واجهة صيدلية تعمل في أم درمان (الشرق الأوسط)

تكشف تجربة عثمان وإدريس عن صعوبة مواصلة العلاج المنتظم في الخرطوم، لكن صيادلة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يقولون إن توافر الأدوية تحسّن، بشكل عام، لكن هناك أصنافاً لا تزال شحيحة، في حين أن الأسعار تتجاوز أحياناً قدرة المرضى على شرائها.

وتعطلت شبكة الإمداد الدوائي خلال الحرب منذ أبريل (نيسان) 2023، وقطعت طرق التوزيع التي كانت تنطلق من العاصمة إلى الولايات. بيد أن المؤسسة المسؤولة عن الدواء بدأت تستعيد نشاطها تدريجياً بعد العودة إلى الخرطوم.

يقول الصيدلي وليد فريد لـ«الشرق الأوسط» إن سعر دواء الضغط «Amilo» يبلغ نحو 6 آلاف جنيه سوداني، ويصل سعر كل من «Amilosan» و«Candestan» إلى 15 ألفاً.

أما أدوية السكري فتتراوح مثلاً أسعار دواء «Amaryl» بين 45 و30 ألف جنيه، حسب التركيبة والشركة المصنعة، في حين يبلغ سعر دواء «Metformin» نحو 54 ألف جنيه سوداني.

ويوضح فريد أن سعر عبوة الإنسولين «Insulin» يبلغ 30 ألف جنيه في حال توافرها، في حين يقول صيدلي وموظف في الصندوق القومي للإمدادات الطبية -الهيئة الحكومية التي تسيطر على الدواء- لـ«الشرق الأوسط» إن الإنسولين غير متوافر في الصيدليات، باستثناء المخلوط «Premixed insulin» الذي يقول إنه يتوافر لدى الإمدادات الطبية بأسعار بين 26 و30 ألف جنيه.

لكن الصيدلانية نفيسة عبد الرحمن تقول لـ«الشرق الأوسط» إن معظم أدوية الأمراض المزمنة متوافرة في السوق، بيد أن هناك نقصاً في بعض أصناف الإنسولين المخلوط وطويل المفعول، ومنها «لانتوس» (Lantus) والأصناف التي تُباع في هيئة أقلام. وتضيف: «صعوبة الحصول على بعض هذه الأنواع سبقت الحرب».

الصيدلانية نفيسة عبد الرحمن تشرح لـ«الشرق الأوسط» أزمة الدواء (الشرق الأوسط)

ويجمع الإنسولين المخلوط مكونين مختلفين في سرعة المفعول ومدته بنسب ثابتة، وتمثّل نسبة الإنسولين قصير المفعول 30 في المائة، والمتوسط 70 في المائة، ويحتاج الانتقال بين المستحضرات إلى إشراف طبي، لذلك يبقى توافر النوع الموصوف للمريض مهماً، حتى عندما توجد أنواع أخرى على الرفوف.

وتختلف تكلفة العلاج الشهرية حسب استهلاك المريض، ويشير فريد إلى أن بعض المرضى يستخدمون 20 إلى 30 وحدة من الإنسولين في الجرعة الواحدة، فيما يحتاج آخرون إلى جرعات أعلى، ويتوقف عدد العبوات التي يحتاج إليها المريض على مجموع جرعاته اليومية وحجم العبوة وتركيزها.

وتقول نفيسة عبد الرحمن إن ارتفاع الأسعار ألقى بأعباء على المرضى والصيادلة معاً، وعزته إلى تعدد أسعار الصرف وظهور قنوات استيراد موازية، إذ يحدد بعض التجار سعر الدواء وفق تكاليف استيراده. وتضيف: «الأسعار تتغير أحياناً بصورة شبه يومية، في حين تدفع حاجة المرضى الملحة إلى العلاج بعضهم إلى شرائه مهما ارتفع ثمنه».

صيدلية عادت إلى العمل في الخرطوم (الشرق الأوسط)

ويرجع الصيدلي فريد تغيّر أسعار الدواء إلى تقلّب سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، ما يجعل التسعير غير مستقر، لافتاً إلى أنه سبق أن نصح صاحب الصيدلية بتعليق البيع مؤقتاً إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وحسب عمر، تحدد الشركات المصنعة أو الجهات الممولة للاستيراد أسعار العبوات، ثم تُضاف نسبة 20 في المائة، وفق ما وصفه بـ«التسعيرة الجديدة». وقدّر المسؤول الصيدلاني ارتفاع تكلفة عبوة الدواء منذ بداية العام بنحو 100 في المائة، وعزا ذلك إلى تراجع سعر صرف العملة الوطنية. وقال: «ارتفاع الأسعار يُبطئ البيع أحياناً، فتبقى أصناف على الأرفف، لأن المرضى يعجزون عن شرائها».

وتتيح بعض الصيدليات شراء دواء الضغط بالشريط إذا كانت العبوة تضم أكثر من شريط، حسب عبد الرحمن، أما فتح عبوة الإنسولين وبيعها بالجرعات فليس ممارسة معتادة في الصيدليات العامة بسبب متطلبات الحفظ والسلامة، ويقول عمر إن الحالات التي تحتاج إلى جرعة عاجلة تعالج في أقسام الطوارئ بالمستشفيات وفق حالتها الطبية.

وتعود اضطرابات توزيع الدواء إلى الشهور الأولى للحرب، ففي يونيو (حزيران) 2023، قالت منظمة الصحة العالمية إن تقارير أفادت بسيطرة عسكرية على المخازن المركزية للصندوق القومي للإمدادات الطبية في الخرطوم، حيث كانت تحفظ أدوية مخصصة للتوزيع في أنحاء السودان، وحيث تقع الصيدلية القومية للأمراض المزمنة.

ونسب الصندوق منع الوصول إلى مخازنه إلى «قوات الدعم السريع»، وقال إن النهب طال مركبات مبردة مخصصة لنقل الأدوية، وإنه اضطر إلى تنظيم التوزيع من بورتسودان، مع استمرار صعوبات إيصال الشحنات إلى الخرطوم ومناطق أخرى.

وقدرت لجنة التحقيق الوطنية السودانية خسائر الصندوق جراء الحرب، بأكثر من 500 مليون دولار، شملت أدوية منقذة للحياة ومحاليل وأجهزة طبية.

وفي أغسطس (آب) 2026، أعلن الصندوق إعادة فتح عشرة مخازن في مقره بالخرطوم، وإعادة تشغيل نظام إدارة الإمداد الإلكتروني، ثم أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إعادة فتح صيدلية «الشهيد أحمد حسن» في العاصمة، وهي صيدلية مركزية.

الصيدلي محمد عمر يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أدوية الأمراض المزمنة (الشرق الأوسط)

ويقول عمر إن نسبة الوفرة لدى الصندوق بلغت، بتقديره، 68 في المائة خلال العام الحالي، وإن المؤسسة تستهدف رفعها إلى 85 في المائة بحلول 2027 لتغطية احتياجات الولايات.

ويشير إلى استمرار عقبتَين أمام زيادة المعروض، هما ارتفاع تكلفة العملة الأجنبية واضطراب النقل البحري. ويقول إن اضطرابات الملاحة، بما فيها حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أثّرت في وصول الإنسولين وأدوية الضغط إلى ولاية الخرطوم خلال الأشهر الستة الماضية.

واستأنفت بعض المصانع المحلية نشاطها، وفق الصيدلانية نفيسة عبد الرحمن، لكنها تواجه رسوماً وجبايات متعددة وارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة، لكنها حذرت من احتمال انقطاع أصناف إضافية إذا استمر تراجع قيمة العملة. أما الإنسولين فيقول عمر إن السودان يستورده حالياً، لكن هناك مقترحاً لتصنيعه محلياً، وإن كان تنفيذه يحتاج إلى وقت واستقرار وإمكانات.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تمويل عاجل ومستدام لحماية الخدمات الصحية الأساسية وتوسيعها، وقالت إن 21 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات صحية، وإن 37 في المائة من المرافق الصحية خارج الخدمة.

وجاءت الدعوة بعد أن زار وفد من المنظمة كوستي في ولاية النيل الأبيض ومدينة الأبيّض في شمال كردفان بين 7 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ورصد نقصاً في الأدوية وصعوبات في الوصول إلى الرعاية، وأفاد بأن انقطاع الكهرباء يعطّل خدمات تشمل الجراحة والعناية المركزة وغسل الكلى.

وفي الخرطوم، يستعين كمال إدريس بشريط واحد يستطيع شراءه أو دواء يصله من ذويه وأصدقائه في المملكة العربية السعودية، فيما يظل الهادي عثمان يبحث عمن يساعده في دفع ثمن الإنسولين، وحين يجده ويعود به إلى البيت، يبقى انقطاع الكهرباء جزءاً من معاناته مع العلاج.