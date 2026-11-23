سيكون كارلوس ألكاراس أمام فرصة مثالية لإضافة أحد الألقاب القليلة الغائبة عن خزائنه، حين يقود إسبانيا لمحاولة إزاحة إيطاليا عن عرش كأس ديفيز لكرة المضرب التي تنطلق الثلاثاء في بولونيا على أرض أبطال النسخ الثلاث الأخيرة.

وقبيل انطلاق الأدوار النهائية التي تجمع ثمانية منتخبات من الثلاثاء إلى الأحد، يبدو أن المنافس الأخطر على ألكاراس هو... جسده.

فخلال حملة تتويجه بأول لقب له في بطولة «إيه تي بي» الختامية بفوزه في النهائي الأحد في تورينو على المصنف أول عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف، خاض الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى أسبوعه بالكامل واضعاً ضماداً على ركبته اليمنى، كما اضطر للتعامل مع انزعاج في فخذه الأيسر خلال البطولة.

غير أن هذه المتاعب البدنية لم تمنعه من مواصلة الانتصارات حتى الفوز باللقب للمرة الأولى عن 23 عاماً.

وباستثناء هذا الغموض الطفيف بشأن قدرته على خوض الأدوار النهائية من كأس ديفيز التي انسحب منها في اللحظة الأخيرة عام 2025 بعد تعرضه لإصابة في نهائي بطولة «إيه تي بي» الختامية، تبدو كل المؤشرات إيجابية بالنسبة لألكاراس ومنتخب إسبانيا، وصيف النسخة الماضية.

فالمصنف الثالث عالمياً حقق 14 انتصاراً متتالياً في طريقه ليتوج بألقاب دورتي فيينا (500 نقطة) وباريس لماسترز الألف نقطة و«إيه تي بي» الختامية، مؤكداً تطوره في الدورات المقامة داخل القاعات بعدما عانى فيها سابقاً.

وفي ظل غياب أليخاندرو دافيدوفيتش، المصنف 16 عالمياً الذي فاز في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، ستعتمد إسبانيا في بولونيا على المصنف الثاني في الفريق رافايل خودار الذي قفز خلال عام واحد من المركز 168 إلى المركز العاشر عالمياً.

وفي أسبوعه الأخير على رأس المنتخب الإسباني، استدعى القائد دافيد فيرير أيضاً الواعد دانيال ميريدا (42 عالمياً)، وصاحب الخبرة بيدرو مارتينيس (120 عالمياً)، إضافة إلى مارسيل غرانوييرس المصنف الثامن عالمياً في الزوجي.

وبذلك، تبدو إسبانيا مرشحة بقوة لتجاوز ربع النهائي المقرر الخميس أمام النمسا.

وفي حال الفوز، قد تصطدم إسبانيا في نصف النهائي بألمانيا بقيادة زفيريف.

ورغم شعوره بانزعاج في الكاحل خلال نهائي البطولة الختامية الأحد، طمأن الألماني البالغ 29 عاماً بقوله: «لا أعتقد أن مشاركتي في نهائيات كأس ديفيز مهددة».

وستتواجه ألمانيا، الخميس، مع بريطانيا بقيادة آرثر فيري (32 عالمياً) وكاميرون نوري (52) في الدور ربع النهائي.

وفي النصف الآخر من القرعة، تخوض إيطاليا، الأربعاء، مواجهة تبدو في المتناول أمام كوريا الجنوبية.

ورغم غياب المصنف الثاني عالمياً يانيك سينر بسبب إصابة في ركبته اليمنى أبعدته عن المنافسات منذ منتصف يوليو (تموز)، يبدو الفريق الإيطالي قوياً بوجود فلافيو كوبولي (7 عالمياً)، لوتشانو دارديري (21) ولورنتسو موزيتي (27)، إضافة إلى ماتيو بيريتيني (43) الذي يبقى دائماً عنصراً بالغ الخطورة في كأس ديفيز (12 فوزاً في 14 مباراة فردية خاضها).

وسيواجه الفائز من مباراة إيطاليا وكوريا الجنوبية في نصف النهائي كندا أو تشيكيا اللتين تفتتحان الأدوار النهائية بعد ظهر الثلاثاء.

ورغم أن الكنديين، المتوجين بلقب كأس ديفيز عام 2022، سيعتمدون على المصنف الخامس عالمياً سابقاً فيليكس أوجيه-ألياسيم (17 حالياً)، فإنهم ليسوا مرشحين بالضرورة أمام المنتخب التشيكي المتماسك بقيادة ييري لهيتشكا (14 عالمياً) وياكوب منشيك (15).