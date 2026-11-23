قال روس هاتشينز الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للتنس لـ«رويترز»، اليوم الاثنين، إنه مع اقتراب موسم آخر من نهايته، فإن بطولة كأس ديفيز لا تزال تتمتع بجاذبية فريدة من نوعها من خلال منح اللاعبين فرصة التنافس على شيء أكبر من أنفسهم.

وستختتم بطولة الفرق التي يعود تاريخها إلى 126 عاماً، موسماً استمر 11 شهراً بإقامة مباريات دور الثمانية في مدينة بولونيا الإيطالية هذا الأسبوع، وقال هاتشينز إن الحماس بين اللاعبين والفرق والجماهير كان واضحاً قبل المباراة النهائية يوم الأحد.

وأضاف هاتشينز لـ«رويترز» عبر مكالمة فيديو: «أعتقد أن هذه فترة مثيرة من العام. إنها واحدة من أكثر الفترات إثارة في موسم التنس. تتمتع كأس ديفيز بتاريخ رائع في عالم التنس ومسابقات الفرق الوطنية».

وتابع: «هذه ذروة عام حافل بالإثارة في منافسات التنس للفرق. فقد أقيمت مباريات كأس ديفيز في 65 موقعاً مختلفاً داخل أسواقها المحلية، وهو أمر رائع. وهناك طاقة هائلة في بولونيا استعداداً لكأس ديفيز».

وأكمل: «عندما ترى اللاعبين والفرق، تشعر بالطاقة. يشعر الجميع بحماس شديد لأنها تجربة فريدة من نوعها. فأنت تلعب من أجل شيء أكبر من نفسك، أنت تلعب من أجل بلدك».

وأردف: «إن انعكاس هذه الطاقة على المشجعين واللاعبين والفرق يضفي قيمة مختلفة تماماً عما نشهده في معظم فترات العام. لذلك، نحن فخورون جداً بهذه البطولة، وسعداء للغاية بعودتنا إلى هنا».

وستلعب إسبانيا ضد النمسا في دور الثمانية، فيما ستلتقي إيطاليا، حاملة اللقب، مع كوريا الجنوبية، وستلعب التشيك ضد كندا، وستلتقي بريطانيا مع ألمانيا.

سيكون كارلوس ألكاراس من أبرز عوامل الجذب في البطولة، وسيصل الإسباني في وقت لاحق من اليوم بعد تتويجه بلقب البطولة الختامية لاتحاد لاعبي التنس المحترفين في تورينو، فيما سيمثل ألمانيا المصنف الأول عالمياً ألكسندر زفيريف.

وستتنافس الفرق على حصة من جوائز مالية تبلغ 4.9 مليون دولار مخصصة للاعبين.

وقال البريطاني هاتشينز (41 عاماً) إن قرار العودة إلى نظام مباريات الذهاب والإياب في الدور الثاني من البطولة عام 2025 ساعد على إعادة التواصل مع المشجعين المحليين.

وأضاف: «هذا أمر مهم حقاً؛ لأنه يتيح للمجتمعات المحلية والمشجعين التفاعل على أرض الواقع في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «بصفتنا منظمة عالمية، فإن هذا أمر مهم بالنسبة لنا. إن وجود هذا الموقع المحايد، حيث تقام مباريات دور الثمانية في مدينة كبرى مثل بولونيا، كان ناجحاً».

وأكمل: «نحن فخورون بطريقة سير الأمور».

وستسعى إيطاليا، الدولة المضيفة، إلى الفوز بكأس ديفيز للمرة الرابعة على التوالي، في حين قد تلتقي إسبانيا وألمانيا في قبل النهائي، مما سيؤدي إلى إعادة المواجهة بين ألكاراس وزفيريف بعد أيام قليلة من مواجهتهما في نهائي البطولة الختامية.