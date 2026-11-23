حجز المنتخب السعودي مقعده في الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026، المقامة في تايلاند، بعد فوزه الكبير على نظيره الأوزبكي بنتيجة 7-3، الاثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وأنهى المنتخب السعودي دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب العُماني الذي تصدر بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب تغلبه على الإمارات 6-1 في الجولة نفسها، بينما احتلت الإمارات المركز الثالث بثلاث نقاط، وحلت أوزبكستان أخيرة دون نقاط.

وضمن المنتخبان السعودي والعُماني التأهل المباشر إلى ربع النهائي، بينما رافقهما المنتخب الإماراتي بعدما حجز إحدى بطاقتي أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

منتخب السعودية للكرة الشاطئية (الاتحاد الآسيوي)

وتتواصل منافسات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026، الأربعاء، بإقامة مواجهات الدور ربع النهائي على ملعب «بان نام خيم» الشاطئي في مقاطعة فانغ نغا التايلاندية، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره الإيراني عند الساعة العاشرة صباحاً، بينما تواجه عُمان منتخب تايلاند المستضيف عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، بينما يلتقي المنتخب البحريني نظيره اللبناني عند الواحدة ظهراً، في مواجهات تتنافس خلالها المنتخبات على بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وفرض الأخضر أفضليته منذ بداية مواجهة أوزبكستان، واحتاج إلى دقيقة واحدة فقط لافتتاح التسجيل بواسطة أحمد الحمامي، الذي استثمر كرة عرضية، وسددها بقوة داخل الشباك، قبل أن يعزز نايف هادي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 11.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي تفوقه، وأضاف وليد محمد الهدف الثالث في الدقيقة 13، ثم سجل ربيع محمد علي الهدف الرابع بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة 15.

وقلص حسن خان جانييف الفارق لأوزبكستان في الدقيقة نفسها، لكن ماجد حسن أعاد توسيع الفارق بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 24، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والسادس للأخضر في الدقيقة 30، بعدما تجاوز حارس المرمى، وأودع الكرة الشباك.

واختتم رمزي دكمان سباعية المنتخب السعودي في الدقيقة 35، بينما سجل المنتخب الأوزبكي هدفين متأخرين بواسطة جانييف وإلياس مالاييف في الدقيقة نفسها، لتنتهي المواجهة بفوز سعودي مستحق بنتيجة 7-3.

الأخضر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الإمارات بركلات الترجيح (الاتحاد الآسيوي)

وكان الأخضر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الإمارات بركلات الترجيح 6-5، قبل خسارته أمام عُمان 3-6 في الجولة الثانية، ليعود بقوة أمام أوزبكستان ويحسم بطاقة العبور.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، ليواصل المنتخب السعودي مشواره القاري ضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة.