أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الشمال القطري، الاثنين، على استاد البيت بمدينة الخور، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على أن ضيق الفترة الفاصلة بين المباراتين يمثل تحدياً بدنياً، لكنه لن يمنع فريقه من السعي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية.

وقال بوسيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن الأهلي يتطلع إلى المحافظة على مستوياته المميزة بعد انتصاره الكبير في المباراة الماضية، مشيراً إلى أن ضغط المباريات يفرض تحديات تتعلق بالاستشفاء والتعافي البدني، إلا أن لاعبيه يمتلكون الخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف.

وحذّر المدرب الهولندي من الاستهانة بالشمال، مؤكداً أن الفريق القطري أثبت قدرته على منافسة أفضل فرق البطولة، وهو ما يتطلب من لاعبي الأهلي التحلي بأقصى درجات التركيز والانضباط.

وأوضح أن الخبرة وحدها لا تكفي لحسم المواجهات القوية، وأن التفوق يتطلب طاقة بدنية عالية والتزاماً تكتيكياً وعزيمة لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن الأهلي سبق أن أثبت قدرته على تجاوز الفرق الكبيرة، لكن الأفضلية في مواجهة الاثنين ستتحدد بما يقدمه الفريقان على أرض الملعب.

من جانبه، أكد الفرنسي فالنتين أتانغانا، لاعب وسط الأهلي، أن التعامل مع الشمال يتطلب أداءً جماعياً مميزاً في الحالتين الهجومية والدفاعية، قائلاً: «سنرى كيف يمكننا التغلب على نادي الشمال بالكرة ومن دونها».

وتحدث أتانغانا عن خطورة الجزائري رياض محرز، نجم الشمال، قائلاً: «أعتقد أن رياض محرز هو أفضل لاعب لديهم، ولكن ليس لدينا خطة لإيقافه».

وأضاف: «إيقاف لاعب أسطوري ومن الطراز الرفيع مثل محرز لا يمكن أن يكون بمجهود لاعب واحد، بل يتطلب عملاً جماعياً وجودة عالية من الفريق بأكمله».

وأشار لاعب الأهلي إلى صعوبة الحد من خطورة اللاعبين الكبار طوال دقائق المباراة، موضحاً أن لاعبين من هذه الفئة لا يمكن إيقافهم بنسبة 100 في المائة، وإلا لما كانوا من نخبة اللاعبين، مؤكداً أن هدف فريقه تقديم أداء مميز وإهداء جماهيره الانتصار.