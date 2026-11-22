أكد الجزائري رياض محرز، نجم الشمال القطري، أن مواجهة فريقه أمام الأهلي السعودي، الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ستكون صعبة وقوية، مشيراً إلى أن علاقته السابقة بالنادي السعودي لن تؤثر في تركيزه على تحقيق الفوز مع فريقه الحالي.

وقال محرز، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بالتأكيد مواجهة الأهلي ستكون صعبة أمام فريق كبير أعرفه جيداً ولعبت معه أعواماً رائعة، لكن الوضع الآن مختلف بعد التغييرات الكثيرة التي طرأت على الفريق وجهازه الفني».

وشدد النجم الجزائري على أن تركيزه ينصب حالياً على مساعدة الشمال في تحقيق الانتصارات، مؤكداً أن فريقه سيبذل أقصى جهوده للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وأضاف أن لاعبي الشمال عازمون على خوض المواجهة بكل قوة سعياً إلى الفوز، ومواصلة تحقيق أفضل النتائج في المباراة المقبلة والاستحقاقات اللاحقة.

من جانبه، حذّر الإسباني ديفيد براتس، مدرب الشمال، من صعوبة مواجهة الأهلي، واصفاً الفريق السعودي بأنه أحد أقوى أندية القارة الآسيوية، وحامل لقب البطولة في الموسمين الأخيرين، فضلاً عن امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين.

وأوضح براتس أن فريقه يتطلع إلى تقديم أداء يعكس شخصيته ومستواه، والاستفادة من إقامة المباراة على أرضه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، مشدداً على أن الفوز يمثل هدفاً أساسياً للإبقاء على حظوظ الشمال في التأهل إلى دور الثمانية، خصوصاً بعد خسارته في الجولة الماضية.

وقال المدرب الإسباني إن تحقيق النقاط الثلاث يتطلب جهداً كبيراً وتركيزاً متواصلاً طوال المباراة، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبيه على تحمل المسؤولية وتقديم أقصى ما لديهم، رغم صعوبة المهمة أمام منافس بحجم الأهلي.

ونفى براتس وجود ضغوط على لاعبيه قبل المواجهة، مؤكداً أن الهدوء سيكون أحد أهم أسلحة فريقه، الذي يخوض مشاركته الأولى في البطولة القارية.

وأضاف: «نحن نسطر تاريخاً في نادي الشمال بالمشاركة في هذه البطولة الكبيرة للمرة الأولى، وبالتالي نحن نستمتع بخوض المباريات ونحاول تحقيق أفضل النتائج دون أي ضغوط».

وعن التحضيرات للمواجهة، أوضح براتس أنها لا تختلف عن الاستعدادات المعتادة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن تداخل جدول البطولة القارية مع منافسات الدوري القطري يقلص الفترة الزمنية المتاحة بين المباريات، ويفرض تحديات على استعدادات الفريق.