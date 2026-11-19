منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، الاتحاد الأسترالي جائزة تقدير مستضيف كأس آسيا للسيدات، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك؛ تقديراً لتنظيم النسخة الحادية والعشرين من البطولة التي أُقيمت في أستراليا، وسجلت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية.

وأصبحت أستراليا أول دولة تحصل على الجائزة المخصصة لاستضافة كأس آسيا للسيدات، منذ استحداثها في عام 2023 لتكريم الاتحادات المستضيفة لبطولتيْ كأس آسيا للرجال والسيدات، بعدما مُنحت الجائزة، قبل عامين، للاتحاد القطري تقديراً لاستضافة كأس آسيا 2023 للرجال.

وسلّم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، الجائزة إلى أنتر إسحاق، رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، مشيداً بالمستويات التنظيمية والحضور الجماهيري الذي شهدته البطولة.

وقال سلمان بن إبراهيم: «من الحضور الجماهيري القياسي والتنظيم العالمي المستوى، إلى التفاعل غير المسبوق للمشجعين من مختلف أنحاء آسيا وخارجها، شكّلت كأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا محطة فارقة أخرى لكرة القدم النسائية في قارتنا، وأظهرت الإمكانات الهائلة للعبة».

وأضاف أن نجاح البطولة جاء نتيجة جهود الاتحاد الأسترالي واللجنة المحلية المنظمة والجهات الحكومية والمتطوعين، الذين أسهموا في تنظيم المنافسات عبر 3 مدن.

وسجلت البطولة حضوراً جماهيرياً بلغ 355 ألفاً و528 متفرجاً في مدن سيدني وبيرث وغولد كوست، وهو الأعلى في تاريخ المسابقة، مع تسجيل أرقام قياسية لمباراتَي الافتتاح والنهائي.

كما بلغ إجمالي الوصول التراكمي للبث التلفزيوني عالمياً 291 مليوناً، في حين سجلت منصات التواصل الاجتماعي 674 مليون ظهور للمحتوى المرتبط بالبطولة.

وشهدت النسخة، التي استضافتها أستراليا للمرة الثانية بعد عام 2006، إقامة 27 مباراة، لتصبح الأعلى حضوراً جماهيرياً في تاريخ كأس آسيا للسيدات.