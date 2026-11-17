يأمل السعودي سالم الدوسري في أن يصبح أول متوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي في كرة القدم ثلاث مرات، عندما يواجه مواطنه فراس البريكان، والحارس الإيراني علي رضا بيرانوند، الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ولدى السيدات تتنافس الأسترالية هولي ماكنمارا، والكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ، والكورية الجنوبية كيم هاي - ري على جائزة أفضل لاعبة، ضمن الحفل الذي تستضيفه تايلاند للمرة الثانية بعد عام 2017.

وجاء اختيار المرشحين بناء على أدائهم المتواصل على مستوى الأندية، والمنتخبات الوطنية، خلال الفترة من أغسطس (آب) 2025، ولغاية يوليو (تموز) 2026.

وفيما يحصد جائزة أفضل لاعب من يخوض المنافسات داخل قارة آسيا، رُشّح لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في الخارج كل من الياباني أياسي أويدا (فينورد روتردام الهولندي، وليل الفرنسي)، والكوريين الجنوبيين هوانغ إن بيوم (فينورد الهولندي، وبورتو البرتغالي)، ولي كانغ إن (باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني).

توج الدوسري بالجائزة عامي 2022 و2025، وإذا احتفظ باللقب، فسيعادل الرقم القياسي لآيا مياما التي فازت بجائزة أفضل لاعبة في آسيا ثلاث مرات.

وبعد قيادته الناجحة للمنتخب السعودي عبر الملحق الآسيوي ضمن تصفيات مونديال 2026، شارك ابن الخامسة والثلاثين في جميع مباريات كأس العالم، ليرفع رصيده إلى تسع مباريات في ثلاث نسخ من البطولة.

وخاض الدوسري 114 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، كما أمضى مسيرته المحلية بأكملها مع نادي الهلال، ليصبح أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي برصيد 506 مباريات، وأحد أبرز هدافيه برصيد 147 هدفاً.

وساعد الدوسري فريقه على بلوغ دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، رافعاً رصيده في البطولة إلى 110 مباريات، وهو رقم قياسي جديد، كما ارتقى إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين للمسابقة برصيد 35 هدفاً.

فراس البريكان (المنتخب السعودي)

من جهته، تألق البريكان مع فريقه الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما سجل هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 96 في مرمى ماتشيدا زيلفيا الياباني.

وشكلت مساهمة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً خلال الوقت الإضافي، والتي ربما كانت أهم تسديدة في مسيرته، عاملاً حاسماً في احتفاظ فريقه باللقب، ليصبح ثاني فريق فقط ينجح في التتويج بالبطولة مرتين متتاليتين في الحقبة الحديثة.

وأصبح البريكان أول لاعب من الأهلي السعودي يترشح لهذه الجائزة، وقد شارك في جميع مباريات الدوري، وسجل خمسة أهداف ساهمت في احتلال فريقه المركز الثالث، إلى جانب مساعدته على الفوز بكأس السوبر السعودية للمرة الثانية.

ومنذ انضمامه إلى صفوف المنتخب السعودي عام 2019، خاض البريكان 80 مباراة دولية سجل خلالها 19 هدفاً. وفي مونديال الولايات المتحدة، شارك أساسياً في المباريات الثلاث للمنتخب السعودي، الذي ودّع المنافسات من دور المجموعات.

تألق بيرانوند في مونديال 2026 (منتخب إيران)

وتألق بيرانوند (34 عاماً) في مونديال 2026، رغم إخفاق منتخب بلاده في تجاوز دور المجموعات بفارق الأهداف. اختير أفضل لاعب في مباراة بلجيكا بعد تصديه لسبع محاولات، وحرمانه ماكسيم دي كويبر من التسجيل من مسافة قريبة.

خاض بيرانوند، الذي يبلغ طوله 1.95 متر، أول مباراة دولية له مع المنتخب الأول عام 2015، وأصبح الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب بلاده «تيم ملي» برصيد 90 مباراة، كما مثل المنتخب في آخر ثلاث نسخ من كأس آسيا، وكأس العالم.

بدأ مسيرته الاحترافية عام 2011، وقدم موسماً مميزاً على مستوى الأندية مع نادي تراكتور. ساعد فريقه على بلوغ دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، لينهي غياباً استمر أربع سنوات عن البطولة، كما ساهم في ضمان التأهل المباشر للموسم التالي للمرة الثانية على التوالي، بعدما أنهى فريقه الدوري المحلي في المركز الثاني.

ويُعد بيرانوند حارس المرمى الوحيد الذي ترشح لهذه الجائزة، باستثناء السعودي محمد الدعيع الذي سبق له الترشح عام 1996، وهذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها القائمة بعد ترشحه عام 2019.