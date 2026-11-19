حصد الاتحاد الياباني لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما توّج بالجائزة البلاتينية خلال النسخة الثلاثين من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2026، الذي أُقيم الخميس على مسرح أكسرا كينغ باور في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ونال الاتحاد التايلاندي الجائزة الماسية للعام الثالث على التوالي، بينما حصل الاتحاد الهندي على الجائزة الذهبية، والاتحاد البنغلاديشي على جائزة فئة الياقوت، بينما احتفظ اتحاد جنوب شرق آسيا «آسيان» بجائزة أفضل اتحاد إقليمي للعام الثاني توالياً.

وجاء تتويج اليابان بعد سلسلة من الإنجازات القارية خلال 2026؛ أبرزها فوز منتخب السيدات بكأس آسيا في أستراليا، وتقدمه إلى المركز الخامس عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال أبريل (نيسان).

كما أحرز المنتخب الياباني تحت 23 عاماً لقبه الآسيوي الثالث في السعودية خلال يناير (كانون الثاني)، وتُوّج منتخب السيدات تحت 20 عاماً بلقبه السابع في تايلاند، بينما حقق منتخب الناشئين تحت 17 عاماً لقبه الخامس في جدة، وحل منتخب الناشئات تحت 17 عاماً وصيفاً لآسيا.

وعلى مستوى الأندية، تُوّج غامبا أوساكا بلقب دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2025 - 2026، بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد في الرياض، بينما بلغ ماتشيدا زيلفيا نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ووصل طوكيو فيردي بيليزا إلى نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات.

وتُعد الجائزة البلاتينية الثانية لليابان بعد الأولى قبل عامين، إضافة إلى 4 جوائز لأفضل اتحاد أعوام 2007 و2009 و2010 و2011، و5 جوائز لفئة الاتحادات الملهمة.

وفي الفئة الماسية، حققت تايلاند جائزتها الثالثة توالياً، مستفيدة من بلوغ منتخبي السيدات تحت 20 و17 عاماً ربع نهائي كأس آسيا، إلى جانب وصول بوريرام يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وبانكوك يونايتد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثاني.

أما الهند، فنالت جائزتها الذهبية الأولى بعد تحقيق 5 ألقاب إقليمية و3 وصافات، بينها 4 ألقاب في مسابقات السيدات، فضلاً عن بلوغ منتخب الناشئات تحت 17 عاماً ربع نهائي كأس آسيا للمرة الأولى، وعودة منتخب الشابات تحت 20 عاماً إلى النهائيات القارية بعد غياب عقدين.

وحصلت بنغلاديش على جائزة الياقوت للمرة الأولى، بعدما سجل منتخب السيدات ظهوره الأول في كأس آسيا 2026، إلى جانب المشاركة الأولى لمنتخب الشابات تحت 20 عاماً في البطولة القارية.

كما تُوّج منتخب السيدات البنغلاديشي بلقب النسخة الأولى من بطولة جنوب آسيا لكرة الصالات للسيدات، وبلغ نهائي بطولة جنوب آسيا لكرة القدم، بينما ارتقى الاتحاد البنغلاديشي إلى المستوى الفضي في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشعبية خلال أبريل 2026.