العراق يعلن أن قواته ستبدأ الجمعة الانتشار في جرف الصخر معقل «كتائب حزب الله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343195-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84
العراق يعلن أن قواته ستبدأ الجمعة الانتشار في جرف الصخر معقل «كتائب حزب الله»
عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)
من المقرر أن تبدأ القوات المسلحة العراقية، الجمعة، الانتشار في منطقة جرف الصخر؛ معقل «كتائب حزب الله»، وفق ما أعلن متحدث رسمي، الخميس، بعدما أعطى رئيسُ الحكومة، علي الزيدي، الفصيلَ المسلح المقرب من إيران، مهلة للانسحاب من المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء في بيان عن المتحدث باسم علي الزيدي؛ القائد العام للقوات المسلحة، أنه بناء على توجيهاته؛ فقد «صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في (جرف النصر)»، على أن يضم قوات من الجيش والشرطة و«هيئة الحشد الشعبي». وأضاف أن المقر سيبدأ عمله صباح الجمعة، على أن «يمارس القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية التي بإمرته».
من جهتها، أعلنت «كتائب حزب الله» العراقية، الخميس، أن أمينها العام التقى قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، اسماعيل قاآني، وبحثا التوترات بشأن منطقة جرف الصخر، مع قرب انقضاء مهلة حددتها حكومة علي الزيدي لدخول قواتها المنطقة التي تعدّ معقلاً لهذا الفصيل المسلح المقرب من طهران.
وقالت «الكتائب»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن أمينها العام، أبو حسين الحميداوي، التقى قاآني بحضور الأمين عام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، دون أن تحدّد زمان ومكان الاجتماع.
وأضافت أنه «جرى التشاور بشأن الأزمة»، وأن الحميداوي «وصف النتائج بالجيدة».
وكان مصدران سياسيان عراقيان قالا الثلاثاء إن قاآني التقى الزيدي يوم الاثنين في بغداد، وبحثا التوتر بشأن منطقة جرف الصخر.
وتولى قاآني قيادة «فيلق القدس» الموكل العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، عقب اغتيال سلفه قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020. وقد زار العراق مراراً منذ ذلك الحين، لكن يندُر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
وتتصاعد التوترات بين الزيدي و«الكتائب»، بعدما أمهلها رئيس الحكومة للانسحاب من معقلها بوسط العراق قبل دخول القوات المسلحة إليه.
ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، الخميس، عن مصادر لم تسمّها، أن «إعادة انتشار القوات المشتركة يبدأ من يوم غد الجمعة» في منطقة جرف الصخر.
وأتت المهلة للانسحاب من جرف الصخر عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية قالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة. ونفت «الكتائب» وقوع تهريب، متّهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.
هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»...
فاضل النشمي (بغداد)
العراق يعلن أن قواته ستبدأ الجمعة الانتشار في جرف الصخر معقل «كتائب حزب الله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343195-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84
العراق يعلن أن قواته ستبدأ الجمعة الانتشار في جرف الصخر معقل «كتائب حزب الله»
عناصر من «كتائب حزب الله» يجرون دورية على طريق في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية (رويترز)
من المقرر أن تبدأ القوات المسلحة العراقية، الجمعة، الانتشار في منطقة جرف الصخر؛ معقل «كتائب حزب الله»، وفق ما أعلن متحدث رسمي، الخميس، بعدما أعطى رئيسُ الحكومة، علي الزيدي، الفصيلَ المسلح المقرب من إيران، مهلة للانسحاب من المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء في بيان عن المتحدث باسم علي الزيدي؛ القائد العام للقوات المسلحة، أنه بناء على توجيهاته؛ فقد «صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في (جرف النصر)»، على أن يضم قوات من الجيش والشرطة و«هيئة الحشد الشعبي». وأضاف أن المقر سيبدأ عمله صباح الجمعة، على أن «يمارس القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية التي بإمرته».
من جهتها، أعلنت «كتائب حزب الله» العراقية، الخميس، أن أمينها العام التقى قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، اسماعيل قاآني، وبحثا التوترات بشأن منطقة جرف الصخر، مع قرب انقضاء مهلة حددتها حكومة علي الزيدي لدخول قواتها المنطقة التي تعدّ معقلاً لهذا الفصيل المسلح المقرب من طهران.
وقالت «الكتائب»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن أمينها العام، أبو حسين الحميداوي، التقى قاآني بحضور الأمين عام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، دون أن تحدّد زمان ومكان الاجتماع.
وأضافت أنه «جرى التشاور بشأن الأزمة»، وأن الحميداوي «وصف النتائج بالجيدة».
وكان مصدران سياسيان عراقيان قالا الثلاثاء إن قاآني التقى الزيدي يوم الاثنين في بغداد، وبحثا التوتر بشأن منطقة جرف الصخر.
وتولى قاآني قيادة «فيلق القدس» الموكل العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، عقب اغتيال سلفه قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020. وقد زار العراق مراراً منذ ذلك الحين، لكن يندُر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
وتتصاعد التوترات بين الزيدي و«الكتائب»، بعدما أمهلها رئيس الحكومة للانسحاب من معقلها بوسط العراق قبل دخول القوات المسلحة إليه.
ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، الخميس، عن مصادر لم تسمّها، أن «إعادة انتشار القوات المشتركة يبدأ من يوم غد الجمعة» في منطقة جرف الصخر.
وأتت المهلة للانسحاب من جرف الصخر عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية قالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة. ونفت «الكتائب» وقوع تهريب، متّهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.
العراق ينشئ مقراً عسكرياً في جرف الصخر... وترقب لانسحاب «الكتائب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343180-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8
العراق ينشئ مقراً عسكرياً في جرف الصخر... وترقب لانسحاب «الكتائب»
عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية حاملاً قاذفة صواريخ «آر بي جي» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، تشكيل مقر مسيطر في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، ويضم تشكيلات من الجيش و«الحشد الشعبي»، على أن يبدأ ممارسة مهامه من الساعة الـ6 صباح الجمعة، في خطوة تمهد لإعادة ترتيب الانتشار الأمني في المنطقة التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ عام 2014.
وجاء الإعلان، الذي صدر بناءً على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي يفترض أنها حُدّدت لـ«الكتائب» للانسحاب من المنطقة، وسط تحركات سياسية مكثفة للتوصل إلى تسوية تُجنب القوات الحكومية والفصيل المسلح مواجهة مباشرة.
وبموجب الأمر الديواني، يتولى الفريق الركن أحمد حاتم حميد قيادة المقر، بمساعدة نائبٍ لشؤون الدفاع؛ هو اللواء الركن حسين علي نصيف، ونائبٍ لشؤون «الحشد الشعبي»؛ هو عديّ مصحب. ويرتبط بالمقر لواءٌ من الجيش العراقي وآخرُ من الشرطة الاتحادية ولواءان من «هيئة الحشد الشعبي»، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة يتولى حماية الأنابيب النفطية في المنطقة.
وحدد الأمر الديواني نطاق عمل المقر ضمن الحدود الإدارية لجرف الصخر، ومنحه صلاحية ممارسة القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية المرتبطة به، مع إلزامه التنسيق مع قيادات شرطة بابل وعمليات كربلاء والأنبار وبغداد.
وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن المقر سيفتتح في الساعة الـ6 صباح الجمعة، من دون ورود تفاصيل بشأن آلية تسلم المواقع التي تشغلها «كتائب حزب الله» أو موقف الفصيل من ترتيبات الانتشار الجديدة.
مفاوضات لأجل التسوية
تأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال خلاله المفاوضات السياسية والأمنية جارية بشأن انسحاب «الكتائب»، وسط تباين في المواقف بين الحكومة والفصيل المسلح، الذي لم يعلن موافقته النهائية على الانسحاب.
وقال مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن الخطوة الثانية التي يتعين على الأجهزة الأمنية اتخاذها لتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة بالانتشار في جرف الصخر».
وفي المقابل، قالت مصادر سياسية متطابقة إن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، يجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين وقادة سياسيين وعسكريين عراقيين، في مسعى لتقريب المواقف بين الزيدي ومسؤول «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي.
وزعمت مصادر أن قاآني عقد اجتماعاً مع الحميداوي، بحضور زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهم بشأن مستقبل الانتشار الأمني في المنطقة.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف، وفق المصادر، في إصرار الزيدي على تنفيذ خطة الانتشار التي أقرتها القيادة العراقية، مقابل تحفظ «كتائب حزب الله» على ترتيبات الانسحاب وتسليم المواقع المحددة إلى القوات التي ستتولى مسؤولية الانتشار.
كانت خطة الانتشار، وفق مسؤول أمني عراقي، تقوم على منح الجيش والشرطة الاتحادية الدور الرئيسي في محاور السيطرة والانتشار، بدءاً من مركز ناحية جرف الصخر، وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الأنبار، في حين تتولى ألوية من «الحشد الشعبي» نحو 30 في المائة من مساحة الناحية؛ لتأمين الحدود مع محافظة كربلاء وحماية طريق الزائرين.
الحصار بديلاً للمواجهة
وفي وقت تتصاعد خلاله مواقف «كتائب حزب الله» الرافضة بعض نتائج اللجان الحكومية، بما فيها اللجنة التي كشفت عن عمليات تهريب للمشتقات النفطية في المنطقة، لا تزال آلية تنفيذ خطة الانتشار موضع ترقب، وسط احتمالات بأن تلجأ الحكومة إلى إجراءات أمنية مشددة إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن التعليمات الرسمية للتحرك لم تكن قد صدرت قبل إعلان تشكيل المقر المسيطر، لكنه أشار إلى أن «الخطة البديلة تقوم على فرض طوق أمني حول المنطقة، في حال تعذر التوصل إلى تفاهم».
وأضاف المصدر أن الخطة تتضمن «السماح بالخروج من المنطقة دون الدخول إليها، بما يشمل منع دخول الأطراف المسلحة وغير المسلحة»، موضحاً أن عناصر «الحشد الشعبي» الموجودين فيها «سيكون بإمكانهم المغادرة، بينما قد يواجه الرافضون ذلك إجراءات بشأن فصلهم من (الهيئة)».
وأشار المصدر إلى أن الزيدي وافق على تجنب أي صدام مباشر بين القوات الحكومية و«كتائب حزب الله»، وأن احتمال تأجيل تنفيذ الخطة يوماً إضافياً كان مطروحاً لإتاحة المجال أمام مزيد من المباحثات.
«الكتائب» تنفي التهريب و«الباليستي»
وفي تطور يعكس استمرار الخلاف، وجه النائب سعود الساعدي، المقرب من الفصائل المسلحة، انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء وفريقه السياسي والأمني، نافياً وجود أنفاق مخصصة للصواريخ الباليستية في جرف الصخر، ومتهماً الحكومة بتشويه صورة «كتائب حزب الله».
وقال الساعدي، الذي ترأس وفداً نيابياً زار المنطقة من دون إعلان تكليفه رسمياً من رئاسة البرلمان، إنه لا يوجد قرار نهائي بشأن الانسحاب من جرف الصخر، مضيفاً أن المسألة «تخضع لرؤية دولة وتقييم مخاطر».
وقال الساعدي إن الوفد النيابي اطلع ميدانياً على ما وصفه بالسجال والاتهامات المتبادلة بشأن عمليات تهريب النفط وكسر الأنابيب والتجاوزات في المنطقة، نافياً وجود أنفاق تحت الأرض.
وكانت الحكومة قد أحالت ملف تهريب النفط من جرف الصخر إلى التحقيق، بعد تشكيل لجنة أمنية للنظر في المعلومات بشأن العمليات التي يشتبه في وقوعها هناك.
ويضع تشكيلُ المقر المسيطر الحكومةَ العراقية أمام اختبار تنفيذ ترتيبات الانتشار الجديدة، خصوصاً أن الأمر الديواني حدد موعداً لبدء عمل المقر ومكوناته الأمنية، لكنه لم يوضح كيفية التعامل مع المواقع التي لا تزال تشغلها «كتائب حزب الله»، أو ما إذا كان الفصيل سيستجيب للمهلة الحكومية وينسحب منها.
لبنان: خسائر القطاع الزراعي من الحرب الإسرائيلية بلغت 620 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343174-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-620-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
لبنان: خسائر القطاع الزراعي من الحرب الإسرائيلية بلغت 620 مليون دولار
الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن حجم الخسائر التي تكبّدها القطاع الزراعي الذي يشكّل العصب الأساسي للاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب، لا سيما في المناطق الحدودية، بلغ نحو 620 مليون دولار. وشدد على أن تعافي هذا القطاع لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يشكّل عنصراً أساسياً لتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم وبقائهم فيها.
وخلال استقباله وفداً من وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والأردن والعراق، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحضور وزير الزراعة نزار هاني، قال عون: «القطاع الزراعي يشكّل العصب الأساسي في الاقتصاد، ويسعدني أن يجمعنا هذا اللقاء لبحث خطوات عملية تخدم مزارعينا وتعزز أمننا الغذائي». وأضاف أن الخسائر في القطاع الزراعي نتيجة الحرب تُقدّر بنحو 620 مليون دولار، مؤكداً أهمية تعافيه «ليس كمسألة اقتصادية فحسب، بل كعنصر أساسي لتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم والبقاء فيها».
الرئيس جوزاف عون استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، على رأس وفد ضمّ وزراء الزراعة في سوريا والأردن والعراق، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).الرئيس جوزاف عون:– الزراعة قطاع إنتاجي أساسي في لبنان، ولدينا استراتيجية وطنية عشرية للزراعة للفترة... pic.twitter.com/WjCNlCX1K8
وجدد رئيس الجمهورية دعوته إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، قائلاً: «لقد كنت من أول المبادرين منذ انتخابي رئيساً للجمهورية للدعوة إلى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبي، بحيث يبدأ من تسهيل تبادل البضائع والخدمات، فكيف بالأحرى بين دول المشرق العربي، إذ بإمكاننا تشكيل نوع من كتلة اقتصادية».
وشدد عون على ضرورة تفعيل الاتفاقية الرباعية بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، الموقَّعة عام 2023، وتطوير عمل اللجنة الفنية المشتركة، داعياً منظمة «الفاو» إلى تقديم الدعم الفني لإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني واضح، تشمل تبادل شهادات الصحة النباتية إلكترونياً، بما يسهّل عبور المنتجات الزراعية ويخفف التأخير الناتج عن المعاملات الورقية.
هاني: لتطوير التعاون وتبادل الخبرات
من جهته، أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن اللقاء يهدف إلى وضع آلية عملية لتفعيل الاتفاقية الرباعية، وتطوير التعاون في مجالات الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة، إضافة إلى تسهيل انتقال المحاصيل بين الدول الأربع وتسريع الإجراءات على المعابر الحدودية.
وشدد وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، على أهمية التكامل الاقتصادي لتعزيز الأمن الغذائي، فيما اعتبر وزير الزراعة العراقي، عبد الرحيم الشمري، أن «الزراعة جمعت بين دولنا»، مؤكداً ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي أو التكامل بين الدول الشقيقة.
من جهته، أكد وزير الزراعة السوري باسل السويدان استمرار التعاون مع لبنان، معرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات اللبنانية، ولا سيما في تسويق المنتجات الزراعية.
بدوره، وصف ممثل «الفاو»، عبد الكريم الواعر، المبادرة بأنها تجربة رائدة يمكن تعميمها دولياً، فيما أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم الدخيري، استعداد جامعة الدول العربية لتسهيل التكامل الزراعي بين الدول.