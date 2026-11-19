من المقرر أن تبدأ القوات المسلحة العراقية، الجمعة، الانتشار في منطقة جرف الصخر؛ معقل «كتائب حزب الله»، وفق ما أعلن متحدث رسمي، الخميس، بعدما أعطى رئيسُ الحكومة، علي الزيدي، الفصيلَ المسلح المقرب من إيران، مهلة للانسحاب من المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان عن المتحدث باسم علي الزيدي؛ القائد العام للقوات المسلحة، أنه بناء على توجيهاته؛ فقد «صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في (جرف النصر)»، على أن يضم قوات من الجيش والشرطة و«هيئة الحشد الشعبي». وأضاف أن المقر سيبدأ عمله صباح الجمعة، على أن «يمارس القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية التي بإمرته».

من جهتها، أعلنت «كتائب حزب الله» العراقية، الخميس، أن أمينها العام التقى قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، اسماعيل قاآني، وبحثا التوترات بشأن منطقة جرف الصخر، مع قرب انقضاء مهلة حددتها حكومة علي الزيدي لدخول قواتها المنطقة التي تعدّ معقلاً لهذا الفصيل المسلح المقرب من طهران.

وقالت «الكتائب»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن أمينها العام، أبو حسين الحميداوي، التقى قاآني بحضور الأمين عام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، دون أن تحدّد زمان ومكان الاجتماع.

وأضافت أنه «جرى التشاور بشأن الأزمة»، وأن الحميداوي «وصف النتائج بالجيدة».

وكان مصدران سياسيان عراقيان قالا الثلاثاء إن قاآني التقى الزيدي يوم الاثنين في بغداد، وبحثا التوتر بشأن منطقة جرف الصخر.

وتولى قاآني قيادة «فيلق القدس» الموكل العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، عقب اغتيال سلفه قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020. وقد زار العراق مراراً منذ ذلك الحين، لكن يندُر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

وتتصاعد التوترات بين الزيدي و«الكتائب»، بعدما أمهلها رئيس الحكومة للانسحاب من معقلها بوسط العراق قبل دخول القوات المسلحة إليه.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، الخميس، عن مصادر لم تسمّها، أن «إعادة انتشار القوات المشتركة يبدأ من يوم غد الجمعة» في منطقة جرف الصخر.

وأتت المهلة للانسحاب من جرف الصخر عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية قالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة. ونفت «الكتائب» وقوع تهريب، متّهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.