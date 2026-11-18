وضع رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، «خريطة طريق» لمنطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، تقترح إسناد مسؤولية الانتشار فيها إلى قطعات من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي»، وشرطة الطاقة، وفق توزيع محدد للمسؤوليات، حسبما أظهرت وثائق رسمية، أمس (الأربعاء).

وبحسب كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تتضمن الخريطة مشاركة قطعات من وزارة الدفاع في تولي المسؤولية الأمنية، وإسناد مركز جرف الصخر إلى قطعات من الداخلية، إلى جانب مشاركة ألوية من «الحشد» في الانتشار، كما تتضمن فتح طريق كان مغلقاً يصل إلى مدينة الفلوجة.

وتقضي خريطة الطريق بوضع فوج من مكافحة الإرهاب في معسكر بالمنطقة، ضمن قوة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال مصدر سياسي إن الخطة تمثل رؤية الزيدي لحلّ الأزمة في المنطقة، لكن الإجماع السياسي عليها لا يزال مبكراً، لا سيما أنها «خطة طموحة»، على حد وصفه.