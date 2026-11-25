تصاعدت التحذيرات في مصر من مخاطر لعبة «غراند ثيفت أوتو 6» (GTA 6)، مع تحرك لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري لمطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لحجبها. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير أصدره مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من محتواها، وما قد ينطوي عليه من تأثيرات سلبية في النشء، والشباب.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب اللعبة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن تصريحاته. وأوضح بدوي أن اللجنة نسقت في هذا الشأن مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث سبل التعامل مع الألعاب الإلكترونية التي ترى أنها تشكل خطراً على الأطفال، والنشء.

وأضاف بدوي، في تصريحات تلفزيونية أمس (الثلاثاء)، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماع عقدته بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي سبل رصد الألعاب التي تمثل خطورة على الأطفال، مشيراً إلى أن «GTA 6» تتضمن، وفق تقييمه، مشاهد عنف، وسرقة، وتعاطي مخدرات، ومشاهد أخلاقية لا تليق.

وأوضح أن الإجراءات المقترحة للحجب ترتبط باختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصفه الجهة المعنية بالمحتوى، فيما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ قرارات الحجب، لافتاً إلى أن الجهاز أكد امتلاكه الإمكانات الفنية اللازمة لذلك.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن التوصية المطروحة تستهدف حجب اللعبة بصورة عامة، ولا تقتصر على المستخدمين دون سن 18 عاماً، معتبراً أن التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة المشكلة.

وفي السياق نفسه، حذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من اللعبة، مستنداً إلى مقاطع متداولة قال إنها تتضمن طقوساً غامضة، ورموزاً مرتبطة بالسحر، والشعوذة، إلى جانب مشاهد عنف، ودماء، ومضامين جنسية، وألفاظ غير لائقة، فضلاً عن تناول المخدرات، والكحوليات.

وقال المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إن مثل هذه المضامين قد تؤثر سلباً في منظومة القيم، والأخلاق، وتسهم في تطبيع العنف، والسلوكيات المخالفة للدين والقيم المجتمعية لدى النشء، والشباب. ودعا المركز أولياء الأمور إلى التحقق من محتوى الألعاب قبل إتاحتها للأبناء، ومراعاة تصنيفاتها العمرية، ومتابعة استخدامهم لها، والاستعانة بأدوات الرقابة الأبوية.

كما دعا المركز المؤسسات التربوية والإعلامية والجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم لحماية صغار السن من الألعاب ذات المحتوى الضار، وتوفير بدائل ترفيهية آمنة تنمي مهاراتهم، وقدراتهم.

وكان بدوي قد أشار، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية، إلى متابعة اللجنة تجارب دولية، وتحركات في دول أخرى بشأن مخاطر اللعبة، قائلاً إنه لا توجد دولة حظرتها حتى الآن، لكنه تحدث عن دعوات في بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات بشأنها.

وهيمنت لعبة الفيديو «جي تي إيه 6»، التي أطلقت الأسبوع الماضي بعد انتظار دام أكثر من عشرة أعوام، على منصات التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وحتى السياسة، في ظل إقبال هائل وفّر لها إيرادات بمليارات الدولارات منذ اليوم الأول لطرحها في الأسواق.

وحققت النسخة السادسة من لعبة «غراند ثيفت أوتو» إيرادات بلغت 3.79 مليار دولار في اليوم الأول لإطلاقها الخميس، بحسب ما أعلنت شركة «روكستار غيمز» الجمعة، واصفة ذلك بأنه أكبر إطلاق لأي منتج ترفيهي في التاريخ.