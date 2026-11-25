قتل مسؤول أمني في حكومة غزة التي تديرها حركة «حماس» مع زوجته وطفلتيهما في غارة إسرائيلية استهدفته في شقة سكنية بمخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية الأربعاء، فيما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إنه استهدف «إرهابيا» من «حماس».

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إنه «تم نقل أربعة شهداء هم رجل وزوجته وطفلتاه»، إثر «غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب غزة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار إلى أن الغارة تسببت أيضا بجرح اثني عشر شخصاً وألحقت دماراً كبيراً بالشقة المستهدفة وعدد من المنازل المجاورة.

الطفل مجاهد أبو العوف يحمل جثمان والده محمد أبو العوف المسؤول الأمني الذي قتلته إسرائيل مع زوجته وطفلتيهما في مخيم الشاطئ (رويترز)

وأكد قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء في غزة وصول جثامين القتلى الأربعة الذين عرّف عنهم مصدر أمني في غزة بأنهم محمد أبو العوف (48 عاماً)، مسؤول الأمن الداخلي في شمال قطاع غزة، وزوجته البالغة 42 عاماً، وابنتاهما البالغتان 15 عاما و13.

ومن جانبه، اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إنه «استهدف عنصرا إرهابيا من حركة حماس»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الاستهداف غداة مقتل مدير عام جهاز الأمن الداخلي في غزة محمد نعيم أبو نحل في ضربة إسرائيلية في غرب مدينة غزة.

طفل يتفقد شقة سكنية مدمرة بعد غارة إسرائيلية استهدفت المسؤول الأمني في «حماس» محمد أبو العوف بمخيم الشاطئ بمدينة غزة (رويترز)

وقُتل أكثر من 1650 فلسطينيا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق إحصاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام صادرة عن وزارة الصحة في غزة الخاضعة لسلطة حماس والتي تُعتبر أرقامها موثوقة.

في الفترة نفسها، أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل سبعة من جنوده، بالإضافة إلى متعاقد مدني.

وتتبادل إسرائيل وحركة «حماس» الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بعد عامين من حرب اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.