اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات في رؤوس الأموال بقيمة 50 مليار يورو (54.73 مليار دولار)، إلى جانب اتخاذ تدابير تمنح الشركات الأوروبية أفضلية في المناقصات الحكومية، بهدف جعل أوروبا قوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الكمّية بحلول عام 2030.

ويهدف مشروع قانون التكنولوجيا الكمّية إلى مساعدة أوروبا على تقليص اعتمادها على دول من خارج الاتحاد، في وقت لا تزال فيه متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة السحابية، وفق «رويترز».

ويأتي المقترح أيضاً في ظل تنامي المخاوف من قدرة الشركات الأميركية على استخدام ما يُعرف بـ«مفاتيح الإيقاف»، لتعطيل عمل منتجاتها داخل أوروبا، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده لتطوير منتجات وخدمات محلية.

وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، في بيان: «ستسهم التكنولوجيات الكمّية في تشكيل مستقبل الصناعة والأمن والابتكار، وسيكون لها تأثير عميق على مجتمعاتنا. ويتعين على أوروبا تسريع وتيرة تحركها الآن».

ومن المقرر أن يخضع مشروع التشريع لمزيد من المناقشات والتعديلات بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، قبل إقراره ودخوله حيز التنفيذ.

وحسب المفوضية الأوروبية، يتخذ نحو ثلث شركات التكنولوجيا الكمّية في العالم من الاتحاد الأوروبي مقراً له. وبلغ التمويل العام المخصص لهذا القطاع 8.6 مليار يورو العام الماضي، مقابل 5.3 مليار يورو في الولايات المتحدة و13.6 مليار يورو في الصين.

لكن التمويل الخاص للشركات الناشئة الأوروبية العاملة في مجال التكنولوجيا الكمّية، والبالغ 1.1 مليار يورو، ظل أقل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى 7 مليارات يورو.

وجاء في مسودة التشريع: «نظراً إلى التأثير المحتمل للتكنولوجيات الكمّية على الأمن والمصالح الاستراتيجية للاتحاد واستقلاليته التكنولوجية، فمن الضروري أن تقتصر إجراءات المشتريات على المنتجات والأنظمة والخدمات التي توفرها كيانات خاضعة لسيطرة الاتحاد الأوروبي».

وأضافت المسودة أن الكيانات التابعة لدول من خارج الاتحاد، التي تربطها به شراكات قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، يمكنها أيضاً المشاركة في المناقصات.