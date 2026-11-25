كوريا الجنوبية تدرس إتاحة العملات المستقرة وتخفيف حظر الطروحات الأوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345431-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
كوريا الجنوبية تدرس إتاحة العملات المستقرة وتخفيف حظر الطروحات الأولية
تمثيل توضيحي للعملة المستقرة «تيثر» (رويترز)
كشفت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية عن مسودة قواعد جديدة تسمح للبنوك المحلية بإصدار العملات المستقرة، في خطوة قد تمهد لتخفيف الحظر المفروض منذ تسع سنوات على جمع التمويلات عبر الطروحات الأولية للعملات (آي سي أو).
وقالت اللجنة، يوم الثلاثاء، إنها تعتزم تقديم تشريع خاص بالأصول الرقمية بهدف تعزيز شفافية السوق وترسيخ ثقة المستثمرين، على أن يخضع التشريع لموافقة الجمعية الوطنية (البرلمان)، وفق «رويترز».
وبموجب القواعد المقترحة، سيُسمح للائتلافات التي تمتلك فيها البنوك المحلية حصة الأغلبية بإصدار العملات المستقرة، فيما تدرس الجهات التنظيمية آليات تتيح لشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من شركات التكنولوجيا المشاركة في هذا النشاط.
وتنص المسودة أيضاً على السماح لكبار المساهمين في منصات تداول الأصول الرقمية بامتلاك حصص تصل إلى 20 في المائة، مع إمكانية رفعها إلى 34 في المائة بعد الحصول على موافقة لجنة الخدمات المالية.
وحول الطروحات الأولية للعملات، ستُلزم الجهات المصدرة بتقديم وثيقة تعريفية إلى اللجنة تتضمّن تفاصيل خطط الطرح، على غرار نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح العام الأولي للأسهم. وينبغي أن توضح الوثيقة كيفية استخدام حصيلة الطرح، إلى جانب خطة العمل والمخاطر وحجم الإصدار.
وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت حظراً شاملاً على الطروحات الأولية للعملات في عام 2017، في أعقاب قيود مماثلة اتخذتها الصين، وسط مخاوف من عمليات احتيال مالي.
وتُعد العملات المستقرة نوعاً من العملات المشفرة ترتبط قيمته بأصول محددة، عادةً بعملة تقليدية، بهدف الحفاظ على استقرار سعره.
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نسيم رمضان (لندن)
أوروبا تعتزم إنشاء صندوق بـ50 مليار يورو لتعزيز ريادتها في التكنولوجيا الكمّيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345449-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8050-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%91%D9%8A%D8%A9
أوروبا تعتزم إنشاء صندوق بـ50 مليار يورو لتعزيز ريادتها في التكنولوجيا الكمّية
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات في رؤوس الأموال بقيمة 50 مليار يورو (54.73 مليار دولار)، إلى جانب اتخاذ تدابير تمنح الشركات الأوروبية أفضلية في المناقصات الحكومية، بهدف جعل أوروبا قوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الكمّية بحلول عام 2030.
ويهدف مشروع قانون التكنولوجيا الكمّية إلى مساعدة أوروبا على تقليص اعتمادها على دول من خارج الاتحاد، في وقت لا تزال فيه متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة السحابية، وفق «رويترز».
ويأتي المقترح أيضاً في ظل تنامي المخاوف من قدرة الشركات الأميركية على استخدام ما يُعرف بـ«مفاتيح الإيقاف»، لتعطيل عمل منتجاتها داخل أوروبا، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده لتطوير منتجات وخدمات محلية.
وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، في بيان: «ستسهم التكنولوجيات الكمّية في تشكيل مستقبل الصناعة والأمن والابتكار، وسيكون لها تأثير عميق على مجتمعاتنا. ويتعين على أوروبا تسريع وتيرة تحركها الآن».
ومن المقرر أن يخضع مشروع التشريع لمزيد من المناقشات والتعديلات بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، قبل إقراره ودخوله حيز التنفيذ.
وحسب المفوضية الأوروبية، يتخذ نحو ثلث شركات التكنولوجيا الكمّية في العالم من الاتحاد الأوروبي مقراً له. وبلغ التمويل العام المخصص لهذا القطاع 8.6 مليار يورو العام الماضي، مقابل 5.3 مليار يورو في الولايات المتحدة و13.6 مليار يورو في الصين.
لكن التمويل الخاص للشركات الناشئة الأوروبية العاملة في مجال التكنولوجيا الكمّية، والبالغ 1.1 مليار يورو، ظل أقل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى 7 مليارات يورو.
وجاء في مسودة التشريع: «نظراً إلى التأثير المحتمل للتكنولوجيات الكمّية على الأمن والمصالح الاستراتيجية للاتحاد واستقلاليته التكنولوجية، فمن الضروري أن تقتصر إجراءات المشتريات على المنتجات والأنظمة والخدمات التي توفرها كيانات خاضعة لسيطرة الاتحاد الأوروبي».
وأضافت المسودة أن الكيانات التابعة لدول من خارج الاتحاد، التي تربطها به شراكات قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، يمكنها أيضاً المشاركة في المناقصات.
السواحه: الاقتصاد الرقمي السعودي يقترب من 133.3 مليار دولار بنمو 75 % خلال 10 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345446-%E2%80%8E%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-1333-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-75-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
السواحه: الاقتصاد الرقمي السعودي يقترب من 133.3 مليار دولار بنمو 75 % خلال 10 سنوات
حديث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه خلال ملتقى ميزانية 2027 (الشرق الأوسط)
كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه أن الاقتصاد الرقمي في السعودية نما بنسبة 75 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، ليقترب من نصف تريليون ريال (133.3 مليار دولار)، بينما ارتفع التبادل التجاري الرقمي بنسبة 30 في المائة خلال الربع الأخير، ليبلغ 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).
وقال السواحه، خلال حديثه في ملتقى ميزانية 2027، إن السعودية حققت المركز الأول عالمياً في الجاهزية الرقمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية أسهمت في تعزيز استمرارية الخدمات والأعمال خلال المتغيرات الإقليمية.
وكلاء الذكاء الاصطناعي
وأوضح أن المملكة تستعد للانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق مساعد ذكي ضمن منصة «توكلنا» في فبراير (شباط) المقبل، يتيح للمواطنين إنجاز الخدمات الحكومية صوتياً وبلهجاتهم المحلية، بما يشمل تجديد جوازات السفر والاستفسار عن التطعيمات وتسجيل الطلاب في المدارس.
وأضاف أن التجربة بدأت على 500 مستخدم، على أن تتوسَّع تدريجياً لتشمل وكلاء متخصصين في قطاعات حكومية، من بينها الصحة والتعليم والنقل.
وفيما يتعلق بتمكين الشركات المحلية، كشف السواحه عن توقيع شركة «إيسس» السعودية عقوداً تتجاوز قيمتها مليار ريال (266.7 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في الهند، لتوريد حلول تقنية متخصصة في تحسين تغطية شبكات الاتصالات داخل المباني، بعد تطوير منتجاتها بدعم من البرنامج الوطني لتنمية التقنية.
وأشار إلى أن شركات سعودية، من بينها «فودكس» و«ديتا ليكس» و«كلاسيرا»، توسَّعت في أكثر من 20 دولة، بينما تخدم منصات «نون التعليمية» و«كلاسيرا» أكثر من 30 مليون طالب في المنطقة.
ولفت إلى إطلاق شركة «هيوماين» برنامج «لامتليس» (بلا حدود)، لتوفير قدرات المعالجة الحاسوبية والكفاءات والاستثمارات للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتها على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والمنافسة عالمياً.
سوق التقنية ينمو 9.4 %
وذكر السواحه أن سوق التقنية في السعودية سجَّل نمواً بنسبة 9.4 في المائة خلال 2026، مقارنة بنمو قطاع الاتصالات البالغ 3.9 في المائة، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية التقنية يخدم أكثر من 1500 شركة، وحصل على تمويل بقيمة 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) لدعم الشركات التقنية.
وأضاف أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة تجاوز 200 شركة، بينما يضم قطاع الاتصالات والتقنية والفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نحو 420 ألف موظف وموظفة.
المملكة تستثمر في مراكز البيانات والكابلات البحرية
وفي مجال البنية التحتية، أوضح أن المملكة خصصت أكثر من 20 موقعاً لمراكز البيانات، بمساحة إجمالية تبلغ 80 كيلومتراً مربعاً، إلى جانب التوسع في الكابلات البحرية، التي تستهدف رفع السعات إلى 280 تيرابت في الثانية، لربط المملكة بالأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
من السبيكة إلى الشاشة... الذهب يختبر عهداً جديداً من الملكية الرقميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345442-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
من السبيكة إلى الشاشة... الذهب يختبر عهداً جديداً من الملكية الرقمية
تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك في مصفاة للذهب والفضة بفيينا (أ.ف.ب)
لم يعد امتلاك الذهب في الأسواق المالية يعني بالضرورة شراء سبيكة كاملة أو نقلها فعلياً بين الخزائن لإتمام كل معاملة. ففي تجربة جديدة شهدتها لندن، انتقلت ملكية حصص في سبائك ذهب مادية إلكترونياً بين مؤسسات مالية كبرى، في خطوة تفتح الباب أمام نموذج أكثر مرونة لتداول المعدن النفيس واستخدامه في المعاملات المالية.
وأعلن مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، تنفيذ أولى الصفقات الفعلية ضمن مبادرته لتطوير منظومة رقمية لتداول الذهب في أسواق الجملة، بمشاركة ثلاث من أبرز المؤسسات المالية العالمية: «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«ستون إكس». وشملت العمليات تداول الحصص الرقمية وتسويتها، فضلاً عن استخدامها ضمانات في معاملات ملزمة قانونياً.
ولا يتعلق الأمر بذهب افتراضي، بل بسبائك حقيقية محفوظة في خزائن معتمدة، تُسجّل حقوق ملكيتها في حصص رقمية يمكن نقلها إلكترونياً بين المؤسسات المالية، من دون الحاجة إلى تحريك الذهب مادياً مع كل معاملة.
كيف تعمل الفكرة؟
تعتمد المبادرة على مفهوم «الحصص المجمّعة في الذهب» (Pooled Gold Interests)، الذي يسمح بتمثيل حقوق الملكية في مجموعة من سبائك الذهب المادية من خلال سجلات رقمية، بدلاً من ربط كل معاملة بعملية نقل مادي للسبيكة أو إعادة تسليمها.
ولتبسيط الفكرة، يمكن تصور سبيكة ذهب تزن 400 أونصة، أي نحو 12.4 كيلوغرام، محفوظة في خزينة بلندن. بدلاً من أن تنتقل السبيكة نفسها بين الأطراف في كل مرة تتغير فيها الملكية، يمكن تقسيم حقوق ملكيتها إلى حصص رقمية، بحيث تنتقل هذه الحقوق بين المؤسسات إلكترونياً، في حين يظل الذهب محفوظاً في مكانه.
وهذا يعني أن المؤسسة تستطيع امتلاك حصة في الذهب أو نقلها إلى طرف آخر أو استخدامها ضماناً لمعاملة مالية، من دون الحاجة إلى نقل السبيكة مادياً في كل مرة.
وفي التجربة الأخيرة، استُخدمت سبائك ذهب بوزن 400 أونصة، مطابقة لمعايير التسليم المعتمدة لدى رابطة سوق لندن للسبائك، وهي المعايير التي تحدد المواصفات المطلوبة للذهب المتداول في سوق الجملة. وبعد إتمام الصفقات وتسويتها، سُحبت السبائك من المنظومة، بما أكمل دورة المعاملات التجريبية.
لماذا قد تكون هذه الخطوة مهمة؟
تكمن أهمية التجربة في أنها تستهدف معالجة إحدى المشكلات التشغيلية في سوق الذهب المؤسسي: كيف يمكن الحفاظ على موثوقية ملكية الذهب المادي، مع جعل تداوله ونقل حقوق ملكيته أكثر سرعة ومرونة؟
فالذهب، رغم مكانته بوصفه أصلاً مالياً عالمياً، لا يزال يعتمد في جانب من معاملاته على منظومة مادية تشمل التخزين والنقل والتحقق من المواصفات والتسليم والتسوية. وهذه العمليات قد تزيد التعقيدات والتكاليف، خصوصاً عندما يدخل الذهب في معاملات مالية متعددة بين المؤسسات.
أما نقل حقوق الملكية إلكترونياً فيمكن أن يحد من الحاجة إلى تحريك السبائك في كل معاملة، ويختصر بعض الإجراءات التشغيلية، ويتيح استخدام الذهب بصورة أوسع في أسواق التمويل والضمانات.
ومن أبرز الاستخدامات المحتملة أن تتمكّن المؤسسات المالية من تقديم حصصها في الذهب ضماناً لالتزامات أو معاملات أخرى، بما يتيح توظيف المعدن النفيس في إدارة السيولة واستخدام رأس المال، بدلاً من الاقتصار على الاحتفاظ به أصلاً مخزناً للقيمة.
لماذا شاركت المؤسسات المالية الكبرى؟
تعكس مشاركة «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«ستون إكس» اهتمام المؤسسات المالية بتطوير البنية التحتية التي تحكم تداول الذهب وتسويته.
وقال رئيس تجارة السلع المادية العالمية لدى «جي بي مورغان»، مارك أملين، إن جعل ملكية الذهب قابلة للتجزئة والنقل بسهولة، مع توفير حماية للحقوق في حال الإفلاس، يمكن أن يوسع استخدام المعدن النفيس في الأسواق المالية، بما في ذلك استخدامه ضماناً للمعاملات.
من جانبه، قال رئيس تداول المعادن النفيسة والمخاطر الاقتصادية الكلية لدى «إتش إس بي سي»، ريتشارد أنتوني، إن تطوير بنية رقمية حديثة لملكية الذهب وتسوية معاملاته يمثّل جانباً مهماً من تطور السوق، مشيراً إلى استثمارات البنك في تقنيات ترميز الذهب لتوسيع نطاق وصول العملاء إليه.
أما «ستون إكس» فترى أن هذه المبادرات يمكن أن توفر مرونة أكبر للعملاء، وتقلّل الاحتكاكات التشغيلية، وتحسن كفاءة استخدام رأس المال.
هل يصبح الذهب جزءاً من البنية المالية الرقمية؟
تأتي التجربة في وقت تتزايد فيه الجهود لتوسيع استخدام الأصول المرمّزة رقمياً في الأسواق المالية، من خلال تحويل حقوق الملكية في الأصول التقليدية إلى تمثيلات رقمية قابلة للنقل والتداول.
لكن تعميم النموذج على سوق الذهب لن يتوقف على نجاح التكنولوجيا وحدها؛ إذ يتطلب الأمر وضوحاً قانونياً بشأن حقوق الملكية، وضمانات كافية لحماية أصحاب الحصص، وآليات موثوقة للتحقق من وجود الذهب المادي ومطابقته للمواصفات، فضلاً عن توافق الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية على قواعد التسوية والضمانات.
وفي هذا السياق، تدرس هيئة السلوك المالي البريطانية ردود المشاركين في السوق على مشاورة بشأن استخدام الذهب المرمّز رقمياً في أسواق الجملة، بما في ذلك إمكانية استخدامه ضماناً للمعاملات. ومن المتوقع صدور نتائج هذه المشاورة خلال العام المقبل.
ويتولى «آيس بنشمارك أدمينيستريشن» تشغيل المنظومة التجريبية، في حين توفر «باتون سيستمز» البنية التكنولوجية اللازمة. وكان مجلس الذهب العالمي قد أطلق المبادرة في سبتمبر (أيلول) 2025، عبر ورقة عمل طرحت تصوراً جديداً لتطوير سوق الذهب بالجملة.
هل ستختفي التعاملات المادية؟
لا تعني هذه التجربة أن الذهب سيتحول قريباً إلى أصل رقمي متاح للجميع، أو أن التعاملات المادية ستختفي من السوق؛ فالمنظومة لا تزال في مرحلة تجريبية، وتستهدف بالأساس المؤسسات العاملة في سوق الذهب بالجملة.
لكن أهميتها تكمن في اختبار إمكانية الجمع بين ميزتين لطالما كان من الصعب تحقيقهما معاً: الاحتفاظ بالذهب المادي بوصفه أصلاً ملموساً، وإتاحة تداول حقوق ملكيته بالسرعة والمرونة اللتين توفرهما البنية الرقمية.
وإذا نجح هذا النموذج في الانتقال من التجارب إلى الاستخدام التجاري الأوسع، فقد لا يتغير شكل الذهب بوصفه مخزناً للقيمة، بقدر ما تتغير الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات المالية معه؛ من سبائك محفوظة في الخزائن إلى أصول يمكن نقل ملكيتها وتوظيفها إلكترونياً في شبكة أوسع من المعاملات المالية.