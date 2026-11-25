​دشَّنت شركة «أرامكو السعودية» وشركتها التابعة «إس-أويل» مشروع «شاهين» في مدينة سيول بكوريا الجنوبية، باستثمار يبلغ 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال)، في خطوة تستهدف توسيع إنتاج البتروكيميائيات وتعزيز التكامل بين أنشطة التكرير والصناعات الكيميائية، وذلك عبر تطبيق تقنية متقدمة لتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية.

ويُعد المشروع أكبر استثمار لـ«أرامكو السعودية» في كوريا الجنوبية، كما يمثل محطة جديدة في الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الشركتين منذ 35 عاماً، بالتزامن مع احتفال «إس-أويل» بمرور 50 عاماً على تأسيسها. وبدأت العلاقة الاستثمارية بين الطرفين عام 1991.

وقال رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن مشروع «شاهين» يعكس ثقة الشركة في كوريا الجنوبية بوصفها شريكاً اقتصادياً مهماً وسوقاً رئيسية ضمن منطقة يُتوقع أن تقود نمو الطلب على الطاقة مستقبلاً.

وأضاف الناصر أن المشروع الذي سُمِّي تيمناً بـ«الصقر العربي»، يمثل أكبر استثمارات «أرامكو» في كوريا، ويعكس استمرار توجه الشركة نحو الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل، رغم التحديات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن المشروع سيعزز القدرة التنافسية لشركة «إس-أويل»، ويرفع القيمة المستخلصة من كل برميل نفط، من خلال تطبيق تقنية «أرامكو» لتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية بالتكسير الحراري، التي تُستخدم تجارياً على نطاق واسع للمرة الأولى عالمياً.

ولفت إلى أن المواد الكيميائية تدخل في صناعات حيوية متعددة، من السيارات الكهربائية إلى أشباه الموصلات، مضيفاً أن المشروع يعزز حضور «أرامكو» العالمي في مجالات التقنية والصناعة والاستثمار، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

من جانبه، قال رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو»، محمد القحطاني، إن المشروع يجلب تقنيات متقدمة إلى المنطقة، ويسهم في تعزيز مكانة كوريا الجنوبية في الإنتاج الصناعي، من خلال التركيز على الكفاءة والتميز التقني وزيادة القيمة المضافة.

وأضاف أن الاستثمار يعكس الرؤية طويلة المدى للشراكة مع «إس-أويل»، مع التركيز على التصنيع المتقدم وتنويع المنتجات والنمو الصناعي، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على اللقيم المستخدم في الصناعات البتروكيميائية خلال السنوات المقبلة.

الناصر يتحدث خلال تدشين مشروع «شاهين» في مدينة سيول (أرامكو)

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمدير الممثل لشركة «إس-أويل»، أنور الحجازي، إن الشركة ستواصل تعزيز التعاون مع «أرامكو» في أنشطة التكرير والبتروكيميائيات وزيوت الأساس والتشحيم، بهدف دعم قدرتها التنافسية العالمية وتحقيق النمو خلال العقود المقبلة.

طاقة إنتاجية إضافية

ويتوقع أن يضيف مشروع «شاهين» نحو 3.2 مليون طن إلى الطاقة الإنتاجية السنوية للبتروكيميائيات لدى «إس-أويل»، بما يعزز موقعها في الإمدادات العالمية من البوليمرات عالية القيمة والمواد المتقدمة.

ويجمع المشروع بين مرافق تكرير متطورة وأول تطبيق تجاري واسع النطاق لتقنية «أرامكو» الحصرية لتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية بالتكسير الحراري، التي طورتها الشركة بالتعاون مع «لوموس تكنولوجيز». ويضم أكبر وحدة تكسير بالبخار في العالم، إلى جانب وحدة لتجزئة البروبيلين ومرافق لتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية ووحدات لإنتاج البوليمرات.

ومن شأن التوسع أن يرفع حصة البتروكيميائيات من إجمالي محفظة أعمال «إس-أويل» من 12 في المائة حالياً إلى 25 في المائة، مع تحسين القدرة التنافسية من خلال خفض تكاليف التشغيل وكثافة استهلاك الطاقة.

وتتيح التقنية الجديدة معالجة كميات أكبر من اللقيم، وتعزز التكامل بين عمليات التكرير والإنتاج الكيميائي، بما يزيد حصة النفط الخام التي يجري تحويلها إلى منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة أعلى.

تكامل مع مجمع أولسان

ومن المقرر دمج المشروع مع مرافق التكرير والبتروكيميائيات القائمة التابعة لـ«إس-أويل» في مدينة أولسان، بما يتيح فرصاً أوسع للتعاون مع الشركات العاملة في مجمع أولسان للبتروكيميائيات.

ومن خلال شبكات خطوط أنابيب مخصصة، يُتوقع أن يوفر المشروع إمدادات محلية مستقرة من المواد الخام البتروكيميائية الأساسية للشركات القريبة، ويحد من اعتمادها على الواردات وتكاليف الخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية سلسلة القيمة البتروكيميائية في المنطقة.

ومن المنتظر أن تبدأ العمليات التجارية للمشروع خلال عام 2027، بعد استكمال مرحلة التشغيل التجريبي.

وتعد «أرامكو السعودية» المساهم الأكبر في «إس-أويل»؛ إذ تمتلك، من خلال شركتها التابعة «أرامكو للتكرير والكيميائيات والتسويق آسيا المحدودة»، أكثر من 63 في المائة من أسهم الشركة على أساس غير مخفّض.