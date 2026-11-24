في خطوة تعكس حرص الحكومة السعودية على تعزيز استقرار سوق العمل ودعم استدامة القطاع الخاص، يأتي الأمر الملكي بدعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، ليجسد نهجاً تنموياً يوازن بين حماية الوظائف الوطنية وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت، ما يسهم في الحد من معدل البطالة التي بلغت 6.5 بين المواطنين، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، باستثناء السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة من عدد من أحكام نظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمينات الاجتماعية، بما يتيح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف التعويض المستحق لهم عبر نظام «ساند»، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويكفل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، الذي أُقر في عام 2014، توفير الحماية التأمينية للمشتركين السعوديين عند التعطل عن العمل، في حال توافر الشروط النظامية الواردة في أحكام النظام أو اللائحة، ويُعدّ أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يصدر أمراً ملكياً بناءً على ما عرضه سمو #ولي_العهد بدعم أجور السعوديين في المنشآت المستحقة عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».https://t.co/s0QuuSHfFh#واس pic.twitter.com/9wBVeOuEpF — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 24, 2026

وتستهدف المبادرة الجديدة مساندة المنشآت في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وتعزيز قدرتها على مواصلة أنشطتها التشغيلية وتجاوز التحديات، بما يحافظ على الكفاءات الوطنية، ويدعم استمرارية الأعمال، ويعزز متانة الاقتصاد السعودي.

وكانت الحكومة قد أطلقت، في أبريل (نيسان) 2020، مبادرة مماثلة تحملت بموجبها 60 في المائة من أجور العاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة بجائحة «كورونا»، عبر «ساند»، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وبحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً للعامل، قبل أن تمتد المبادرة لاحقاً ليصل إجمالي فترة الدعم إلى تسعة أشهر.

استقرار سوق العمل

وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، أن الأمر الملكي الكريم يجسد نهج المملكة في تبنّي سياسات استباقية ومرنة تعزز استقرار سوق العمل، وتصون المكتسبات التنموية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوظيف الفعال للأدوات التأمينية في دعم استمرارية الأعمال والمحافظة على رأس المال البشري، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات، ويدعم استدامة النمو على المدى الطويل.

وأوضح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملت على رفع جاهزيتها لتنفيذ المبادرة عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، مؤكداً أن ما تتمتع به المملكة من منظومة حماية تأمينية متطورة يعزز قدرتها على توظيف أدواتها في المحافظة على الوظائف الوطنية ودعم استقرار سوق العمل.

وبيَّن الجدعان أن المؤسسة ستُسخّر إمكاناتها وخبراتها لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكَّلة بموجب الأمر الملكي والجهات ذات العلاقة، بما يحقق المستهدَفات المنشودة من المبادرة.

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

تفاصيل الدعم

في هذا الإطار، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء إجراءات تنفيذ المبادرة، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكَّلة بموجب الأمر الملكي والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة منها وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة للمنشآت المستحقة عبر قنواتها الرسمية.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها المؤسسة، يبلغ التعويض 60 في المائة من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً للعامل الواحد، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ويُصرَف المبلغ شهرياً وبشكل مباشر للموظف المستحق، بديلاً عن الراتب خلال فترة الدعم، ولا يُجمع معه. فعلى سبيل المثال، يحصل الموظف الذي يبلغ أجره الخاضع للاشتراك 6 آلاف ريال، على تعويض قدره 3.6 ألف ريال شهرياً، في حين يرتفع التعويض إلى 7.2 ألف ريال لمن يبلغ أجره 12 ألف ريال، ويصل إلى الحد الأعلى البالغ 9 آلاف ريال لمن يبلغ أجره 20 ألف ريال.

وتشمل شروط الاستحقاق أن يكون العامل سعودياً، ومشتركاً في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، قبل الأول من يوليو (تموز) 2026، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد النظامي، وأن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور والاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين لديها، وفق الضوابط المعتمَدة.

في المقابل، تلتزم المنشآت بالاستمرار في دفع أجور العاملين غير المشمولين بالدعم، واستئناف دفع أجور الموظفين المستفيدين بعد انتهاء فترة التعويض. وأوضحت المؤسسة أن اللجنة الوزارية ستتولى تحديد القطاعات والمنشآت المستفيدة من المبادرة، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير التفصيلية المنظمة للاستحقاق، وتحديد مدة الخدمة التأمينية المطلوبة، على أن يجري التقديم عبر منصة «تأميناتي أعمال».

وتأتي المبادرة في إطار توجه الحكومة نحو المحافظة على فرص العمل للمواطنين وتعزيز استقرارهم الوظيفي والمعيشي، من خلال مساندة المنشآت المستحقة وتخفيف أعبائها المالية، بما يدعم قدرتها على مواصلة أنشطتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، ويحافظ على الكفاءات الوطنية ومتانة الاقتصاد.

التحديات المالية والتشغيلية

ويرى مختصون أن الأمر الملكي بدعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة يمثل خطوة مهمة في تعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات المالية والتشغيلية، خصوصاً أن تكاليف الأجور من الالتزامات الرئيسية التي تتحملها المنشآت.

ووفق المختصين، تأتي هذه المبادرة لتؤكد أن دعم الاقتصاد لا يقتصر على تحفيز التوسع والاستثمار، بل يمتد إلى مساندة المنشآت القائمة وتمكينها من مواصلة أعمالها والوفاء بالتزاماتها دون التأثير على استقرار موظفيها.

جانب من الملتقى المهني الذي تنظمه جامعة الملك عبد العزيز (واس)

الاستدامة الاقتصادية

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، إن أهمية المبادرة تكمن في أنها تحقق توازناً بين مصلحة المنشآت وحماية العاملين السعوديين، فمن خلال تحمُّل جزء من أعباء الأجور وفق الضوابط المعتمدة، تحصل المنشآت المستحقة على فرصة أكبر لإدارة مواردها المالية وتوجيهها نحو استمرارية النشاط والمحافظة على الوظائف.

ورأى العنزي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا النوع من المساندة يعزز ثقة القطاع الخاص بوجود منظومة دعم تتدخل عند الحاجة، وتساعد على الحد من الضغوط التي قد تؤثر في استقرار الأعمال والموارد البشرية.

وقال: «في تقديري، فإن الأثر الأهم لهذه المبادرة يتجاوز مدة الدعم المحددة بثلاثة أشهر، إلى ما يمكن أن تُحققه من استدامة اقتصادية واجتماعية على المدى الأبعد؛ فالمحافظة على المنشآت تعني المحافظة على الوظائف، واستمرار الوظائف يعني استقرار دخل الأُسر وحماية الخبرات الوطنية».

ووفق عضو مجلس إدارة الجمعية، تبرز قيمة الأمر الملكي بوصفه استثماراً في استقرار سوق العمل، وتعزيزاً لمرونة القطاع الخاص، ودعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

تعرّف على أبرز الأسئلة الشائعة حول مبادرة دعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية عبر نظام «ساند« — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) November 24, 2026

استقرار المنشآت

من ناحيته، ذكر خبير الموارد البشرية علي آل عيد أن الأمر الملكي بشأن نظام التعطل عن العمل «ساند» يجسد حرص الحكومة على حماية المواطن وتعزيز الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب ضمان استدامة وتوسع منشآت القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

وأبان آل عيد أن المبادرة ليست مجرد دعم مالي مؤقت، بل يمثل مظلة أمان تحفظ استمرارية أجور الموظف وعدم فقدان الوظيفة، وفي الوقت نفسه تمنح منشآت القطاع الخاص فرصة للاستقرار والمضي في المرحلة الانتقالية من خطط التوسع.

ووفق خبير الموارد البشرية، يعكس هذا القرار رؤية الحكومة التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن أمنه الوظيفي والمعيشي محل اهتمام وحرص القيادة.

وسبق أن أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، في عام 2020، بصرف 9 مليارات ريال، تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون عامل يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات «كورونا»، عبر نظام «ساند»، وتتحمل الحكومة، من خلال هذا النظام 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.