منذ مطلع عام 2026، بدأت شركات متخصصة في التكنولوجيا العقارية تنفيذ معاملات باستخدام الأصول المرمّزة عبر البنية التحتية للسجل العقاري السعودي، وفقاً لشركة «سيتلمنت»؛ في خطوة تعكس انتقال بعض تطبيقات تقنية «البلوك تشين» من المرحلة التجريبية إلى التشغيل الفعلي. لكن الجاهزية التقنية وحدها لا تكفي لضمان إقبال المستثمرين؛ إذ يتطلب التوسع في هذه المعاملات تطوير قنوات تتيح الوصول إلى الأصول المرمّزة، إلى جانب تعزيز وعي المستثمرين بها.

يقول آدم بوبات، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتلمنت»، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن العقارات تمثل الاستخدام الأكثر تقدماً لتقنية ترميز الأصول في السعودية؛ إذ يرتبط كل أصل مرمّز بالملكية القانونية المسجلة لدى السجل العقاري. ويوضح أن هذه التجربة تبرز أهمية الجوانب التجارية والتنظيمية، التي قد تشكل تحديات أكبر من تطوير التقنية نفسها.

وعلى الرغم من التقدم في تطوير منصات الترميز، يرى بوبات أن التكنولوجيا نادراً ما تكون السبب الرئيسي وراء بقاء المشروعات في مراحلها التجريبية؛ إذ يرتبط الانتقال إلى التشغيل الفعلي بوجود نموذج تجاري واضح، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتحديد مسؤول تنفيذي يتحمل مسؤولية النتائج.

ويشير إلى أن بعض المشروعات التي شاركت فيها شركته شهدت تقدماً تقنياً، في حين ظلت الرسوم المرتبطة بالخدمات والتراخيص المطلوبة قيد المراجعة؛ ما أدى إلى تأخير التشغيل. وفي مشروع آخر، تأخر الإطلاق بسبب الموافقات المتعلقة بصلاحيات الوصول إلى الأنظمة لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني، إلى جانب الحاجة إلى بيانات من بنوك خارجية.

ويرى أن عدم كفاءة بعض العمليات المصرفية التقليدية لا يشكل دائماً حافزاً كافياً لاستبدالها، ما دامت قادرة على أداء وظائفها. ولذلك؛ يربط الجدوى التجارية الأقوى للترميز بإمكانية الاستفادة من رأس المال بصورة أكثر كفاءة خلال مراحل إصدار الأصول وتوزيعها واستخدامها ضمانات مالية، عادَّاً أن البدء بإصدار محدود وتوسيعه بعد دخوله مرحلة التشغيل قد يكون أنسب من إطلاق مشروعات واسعة قبل إثبات جدواها.

آدم بوبات الرئيس التنفيذي لشركة «سيتلمنت» (الشركة)

السندات والودائع تقود الاستخدام المصرفي

بعيداً عن العقارات، ينوّه بوبات إلى أن السندات والودائع المصرفية المرمّزة تمثل حالياً أكثر فئات الأصول اقتراباً من الاستخدام الواسع داخل المؤسسات المالية، مستنداً إلى تجارب فعلية لدى بنوك تتعامل معها شركته.

ويكشف عن أن بنكاً آسيوياً نفذ أكثر من 30 إصداراً للسندات باستخدام تقنية «البلوك تشين» منذ يناير (كانون الثاني) 2025، عبر أنظمة تعمل داخل مقارّه ومعزولة عن الشبكات الخارجية. كما أنجز بنك أوروبي تتعاون معه «سيتلمنت» نحو 36 إصداراً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مع استخدام ودائع مصرفية مرمّزة لتسوية المدفوعات المرتبطة بها.

وحسب بوبات، يمثل تكرار الإصدارات داخل المؤسسة المالية نفسها مؤشراً أوضح على نضج التقنية من نجاح تجربة واحدة؛ لأنه يعكس القدرة على إدارة عمليات الإصدار والتسوية والامتثال بصورة منتظمة.

أما فيما يتعلق بتسوية المدفوعات، فيوضح أن العملات المستقرة والودائع المصرفية المرمّزة توفران وسيلتين لإجراء المعاملات المالية عبر شبكات «البلوك تشين». غير أن الودائع المرمّزة تتمتع، حسب بوبات، بميزة بقائها التزاماً مالياً على البنك الذي أصدرها، وخضوعها للإطار التنظيمي المصرفي القائم.

فرص الصكوك والسندات في الخليج

في السعودية وأسواق الخليج، يرى بوبات فرصاً إضافية لترميز الأدوات المالية التي تتطلب عادةً مبالغ استثمارية مرتفعة، خصوصاً الصكوك والسندات الحكومية وسندات الشركات. ويفسر أن تقسيم هذه الاستثمارات إلى حصص أصغر قد يتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الأفراد وإدارات الخزينة في الشركات الوصول إلى أدوات مالية يصعب الاستثمار فيها أحياناً بالطرق التقليدية.

وتشمل الخيارات الأخرى التي تناقشها «سيتلمنت» مع المؤسسات المالية في المنطقة وحدات الصناديق الاستثمارية والائتمان الخاص والذهب، وإن كانت هذه المناقشات لا تعني بالضرورة وصول جميع هذه الأدوات إلى مرحلة التشغيل التجاري.

ويلفت بوبات إلى أن البنوك والبورصات التي تتعامل معها شركته تتجه إلى دمج الأصول المرمّزة ضمن أنظمتها القائمة، مع الحفاظ على أدوار الوسطاء وأمناء الحفظ وآليات التداول التقليدية، بدلاً من استبدال البنية المالية الحالية بأنظمة جديدة بالكامل.

أما في السعودية، فيُبرز أن تجربة السجل العقاري أظهرت أن الجاهزية التقنية وحدها لا تكفي لضمان إقبال المستثمرين؛ إذ يتطلب توسيع استخدام الأصول المرمّزة تطوير قنوات تتيح الوصول إليها، إلى جانب تعزيز وعي المستثمرين بهذه الأدوات وآليات التعامل معها.

بدأت شركات تقنية عقارية في السعودية تنفيذ معاملات بأصول مرمّزة عبر البنية التحتية للسجل العقاري منذ مطلع 2026 (أدوبي)

هوية رقمية واحدة لأصول متعددة

لا تقتصر عملية ترميز الأصول على تسجيلها رقمياً، بل تتطلب أيضاً تحديد المستثمرين المسموح لهم بامتلاكها وتداولها وفق الأنظمة المعمول بها. ويشرح بوبات أن هذه العملية تبدأ بالتحقق من هوية المستثمر واستيفاء متطلبات «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال، قبل منحه هوية رقمية موثقة تتضمن معلومات عن البلد أو النظام القانوني الذي يخضع له، وفئته الاستثمارية، ومدى استيفائه شروط الاستثمار.

وتتضمن الأصول المرمّزة بدورها قواعد تحدد الفئات المؤهلة لامتلاكها، والحد الأقصى الذي يمكن لكل مستثمر الاحتفاظ به، والفترات التي يُحظر خلالها بيع الأصل أو نقله، إلى جانب القيود التنظيمية المرتبطة بكل سوق. وتُفحص كل معاملة قبل تنفيذها للتأكد من استيفاء الطرفين، البائع والمشتري أو المرسل والمستقبل، للشروط المطلوبة، بما يمنع انتقال الأصول إلى مستثمرين غير مؤهلين، خصوصاً عند تداولها في الأسواق الثانوية.

ومن المزايا التي يشير إليها بوبات إمكانية استخدام الهوية الرقمية الموثقة نفسها للاستثمار في أصول مختلفة. فالمستثمر الذي استكمل إجراءات التحقق لشراء سند مرمّز يمكنه الاستفادة من تلك الإجراءات عند الاستثمار في صندوق يعمل على البنية التقنية نفسها، دون الحاجة إلى تكرار عملية التسجيل والتحقق من البداية.

ويرى أن هذه الآلية تساعد البنوك على خفض تكاليف تسجيل المستثمرين وتبسيط إجراءات التعامل معهم، دون أن يقدم أرقاماً محددة لحجم الوفورات. ويشير إلى أن البنية التحتية للسجل العقاري السعودي تتيح إدارة بيانات الهوية ونقل الأصول بين المحافظ الرقمية من خلال بوابة موحدة تخضع لضوابط تنظيمية ورقابية.

إدارة الأصول بعد إصدارها

يمثل إصدار الرمز الرقمي المرحلة الأولى فقط من إدارة الأصل، وهي عملية قد تمتد سنوات، تظل خلالها المؤسسات المالية مسؤولة عن توزيع العوائد، وسداد المبالغ المستحقة عند انتهاء الاستثمار، وتحديث سجلات المالكين، وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأصول، مثل تعديل عدد الأسهم أو نقل ملكيتها.

ويوضح بوبات أن بعض الحلول المقترحة تعتمد على إلغاء الرموز الرقمية عند تنفيذ عمليات مثل تجزئة الأسهم العكسية، التي يُدمج فيها عدد من الأسهم في عدد أقل، ثم إجراء التعديلات عبر الأنظمة المصرفية التقليدية قبل إصدار رموز جديدة. لكنه يرى أن هذا النهج يعيد العمليات الأكثر تعقيداً إلى الأنظمة القديمة، مشيراً إلى أن شركته عرضت تطبيقاً يسمح بتنفيذ هذه التعديلات مباشرة على الأسهم المرمّزة، مع الاحتفاظ بسجل دقيق للمالكين قبل العملية وبعدها.

كما تحتاج المؤسسات المالية إلى القدرة على التدخل في حالات استثنائية، مثل انتقال الملكية نتيجة الإرث أو فقدان المستثمر إمكانية الوصول إلى محفظته الرقمية، من خلال إجراءات محددة تضمن سلامة المعاملات والالتزام بالضوابط التنظيمية.

ويذكر أن «سيتلمنت» طبقت لدى أحد عملائها الخاضعين للتنظيم في المنطقة نظاماً تُصدر فيه الرموز الرقمية بحالة غير مفعّلة، ولا تصبح قابلة للاستخدام إلا بعد موافقة جهة مخوّلة. ويسمح النظام أيضاً بنقل الملكية إدارياً في حالات محددة، شرط الحصول على موافقة طرفين مخوّلين، مع الاحتفاظ بسجل دائم يوثق كل عملية والجهات التي وافقت عليها.

تكامل مصرفي مع «IBM»

في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، أعلنت «سيتلمنت» ربط منصتها لإدارة الأصول الرقمية (DALP) بنظام «IBM Digital Asset Haven»؛ بهدف تمكين المؤسسات المالية من إدارة الأصول المرمّزة وتنفيذ معاملاتها ضمن ضوابط أمنية ورقابية واضحة. وتتولى منصة «سيتلمنت» تحديد شروط امتلاك الأصول ونقل ملكيتها بين المستثمرين، في حين يتولى نظام «IBM» إدارة المحافظ الرقمية ومفاتيح التشفير المستخدمة لتفويض المعاملات، إلى جانب الموافقات المطلوبة لتنفيذها.

ويوضح بوبات أن توزيع هذه المسؤوليات يتيح للبنوك تحديد سبب رفض أي معاملة، سواء كان نتيجة عدم استيفاء شروط تداول الأصل أو غياب إحدى الموافقات اللازمة. وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة لأن التوقيع الرقمي المعتمد قد يؤدي إلى نقل ملكية الأصل فوراً؛ ما يستدعي التحقق من هوية المستخدم وصلاحياته واستيفاء شروط المعاملة قبل تنفيذها. ورغم هذا التكامل التقني، تظل المنصتان منتجين مستقلين، لكل منهما ترتيباته الخاصة بالتعاقد والترخيص والتسعير والدعم.

السيادة الرقمية ومتطلبات التشغيل المحلي

تؤثر المتطلبات التنظيمية والسيادة على البيانات في طريقة تشغيل منصات الأصول المرمّزة داخل السعودية والخليج. ويكشف بوبات عن أن المؤسسات التي تتعامل معها شركته في السعودية والإمارات اشترطت تشغيل أنظمة الإنتاج على بنية تحتية محلية، مع قبول بيئات سحابية مشتركة ومعزولة منطقياً لأغراض الاختبار وإثبات المفهوم. ويتطلب ذلك إعداد خطط لاستمرارية الخدمات والتعافي من الكوارث داخل مراكز البيانات الوطنية، إلى جانب مراعاة الحالات التي تحتاج فيها كيانات خاضعة لتنظيم منفصل إلى نسخ مستقلة من الأنظمة، حتى لو كانت تابعة لمجموعة مصرفية واحدة. وتبرز تحديات تنظيمية إضافية عندما يرتبط الأصل المرمّز بعقار يخضع لإشراف جهة مسؤولة عن تسجيل الملكيات، في حين يخضع المنتج الاستثماري المبني عليه لإشراف الجهة المنظمة لأسواق رأس المال. ويصرح بوبات بأن بعض هذه الحالات يتطلب التنسيق المبكر مع الجهتين، وقد يستدعي المرور ببيئتين تنظيميتين تجريبيتين منفصلتين.

يرى الرئيس التنفيذي لـ«سيتلمنت» أن الموافقات التنظيمية والجدوى التجارية وجذب المستثمرين تحدّد سرعة انتشار الأصول المرمّزة (أدوبي)

ربط الأنظمة ومنع تكرار المعاملات

يقول بوبات إن ربط منصات ترميز الأصول بالأنظمة المصرفية القائمة يستحوذ على الجزء الأكبر من الجهد المطلوب لتنفيذ هذه المشروعات؛ إذ تحتاج البنوك إلى إظهار الأصول التقليدية والمرمّزة معاً في كشوف حسابات العملاء والتقارير المالية والرقابية، بدلاً من تشغيل أنظمة منفصلة تستدعي إجراء مقارنات ومطابقات مستمرة بين سجلاتها.

ولا تكمن الصعوبة في ربط الأنظمة تقنياً فحسب، بل في ضمان دقة العمليات وموثوقيتها. فعلى سبيل المثال، يجب ألا تُنفذ المعاملة أكثر من مرة إذا أُرسلت التعليمات نفسها مرتين، كما ينبغي تسجيل كل عملية ونقل بياناتها إلى الأنظمة المرتبطة دون تكرار، مع إمكانية تتبعها عند حدوث أي خطأ. ويوضح بوبات أن الالتزام بهذه المتطلبات يقلل الحاجة إلى مراجعة المعاملات ومطابقة السجلات يدوياً.

أما في تسوية المدفوعات، فيبرز مفهوم «التسليم مقابل الدفع» (DvP)، الذي يضمن انتقال ملكية الأصل ودفع قيمته في الوقت نفسه، بحيث تُنفذ العمليتان معاً أو لا تُنفذ أي منهما؛ ما يحد من مخاطر عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته.

ويشير إلى أن بنكاً أوروبياً تتعامل معه شركته يستخدم ودائع مصرفية مرمّزة لتسوية معاملات الأوراق المالية عبر شبكة «البلوك تشين»، مع تنفيذ عمليات الاكتتاب وتوزيع العوائد آلياً. ومع ذلك، يؤكد أن هذه الآلية لا تحل محل غرف المقاصة المركزية، التي تظل مسؤولة عن تسوية الالتزامات الصافية بين الأطراف وإدارة الضمانات المالية المطلوبة لتغطية مخاطر التداول.

الأصول المرمّزة أمام اختبار التوسع التجاري

يتوقع بوبات أن يختلف التشغيل الناضج للأصول المرمّزة عن المشروعات التجريبية التي تعتمد على إصدار أصل واحد وإدارة معظم إجراءاته يدوياً. ففي النموذج الأكثر تطوراً، تستطيع البنوك تنفيذ إصدارات متكررة وفق إجراءات مؤسسية معتمدة، في حين تتولى فرق العمليات إدارة العوائد والاستردادات والحالات الاستثنائية، ويطّلع العملاء على ممتلكاتهم التقليدية والمرمّزة ضمن كشوف موحدة. ومع توسع الاستخدام، يمكن للمؤسسة إضافة فئات جديدة من الأصول بالاعتماد على أنظمة الهوية والحفظ والموافقات القائمة، دون الحاجة إلى إطلاق مشروع تقني مستقل لكل إصدار. وتقدم التجارب المصرفية التي يستعرضها بوبات في آسيا وأوروبا أمثلة على الانتقال إلى الإصدارات المتكررة، في حين تبرز تجربة السجل العقاري السعودي أهمية الربط بين البنية التقنية والملكية القانونية. لكن التحدي الذي يظل قائماً أمام الأسواق التي بدأت تشغيل هذه التقنيات يتمثل في تحويل الجاهزية الفنية والتنظيمية نشاطاً استثمارياً مستمراً، وتطوير قنوات توزيع قادرة على جعل الأصول المرمّزة جزءاً من التعاملات المالية المعتادة، بدلاً من بقائها محصورة في مشروعات محدودة النطاق.