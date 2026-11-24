أعلنت منصة «تيك توك» تطوير ميزة «ربط الحسابات للعائلة» (Family Pairing) بإضافة لوحة معلومات تتيح لأولياء الأمور متابعة أنماط استخدام أبنائهم المراهقين للمنصة، بما يشمل الوقت الذي يقضونه عليها، وتفاعلاتهم مع الحسابات الأخرى، واهتماماتهم بالمحتوى، والمنشورات التي يشاركونها بصورة عامة.

ويتضمن التحديث -الذي أعلنت عنه الشركة من الرياض يوم الاثنين- معلومات تُحدّث يومياً، إلى جانب أدوات جديدة لا تزال قيد التطوير، من بينها تنبيهات مرتبطة بعمليات البحث المتكررة عن موضوعات إيذاء النفس. كما أطلقت المنصة دليلاً للمعلمين لمساعدتهم على التعامل مع قضايا السلامة الرقمية داخل المدارس.

وتعتمد لوحة المعلومات الجديدة على أربعة محاور، يبدأ أولها بوقت الشاشة، حيث يستطيع أولياء الأمور الاطلاع على متوسط مدة استخدام أبنائهم للتطبيق، ونشاطهم خلال ساعات الليل، والإعدادات المخصصة لإدارة الوقت.

أما المحور الثاني فهو يتناول التفاعلات، ويعرض التغيرات في أعداد المتابعين، والحسابات التي يتابعها المراهقون، إضافة إلى الحسابات المرتبطة بهم، وتلك التي حظروها. وتعتزم «تيك توك» توسيع هذه المعلومات خلال الأشهر المقبلة لتشمل معرفة الأشخاص الذين يتبادل معهم المراهقون الرسائل عبر المنصة.

ويركز المحور الثالث على اهتمامات المحتوى، من خلال عرض عينة من منشورات صناع المحتوى الموثقين الذين يتابعهم المراهقون، بما يساعد أولياء الأمور على التعرف على الموضوعات والمجتمعات الرقمية التي تحظى باهتمام أبنائهم.

ووفق استطلاع أجرته «تيك توك»، أعرب أكثر من 80 في المائة من أولياء أمور المراهقين المشاركين عن رغبتهم في الحصول على هذه الخاصية، دون أن تكشف الشركة في إعلانها عن حجم العينة، أو الأسواق التي شملها الاستطلاع.

ويتيح المحور الرابع الاطلاع على المنشورات العامة التي ينشرها المراهقون أسبوعياً، إلى جانب أعداد المشاهدات التي تسجلها.

أطلقت المنصة دليلاً للمعلمين يتضمن موارد وإرشادات لتعزيز السلامة الرقمية والتربية الإعلامية داخل المدارس (رويترز)

المراقبة دون إلغاء الخصوصية

تقول «تيك توك» إن تصميم الأدوات الجديدة يستند إلى توفير معلومات واضحة تساعد الأسر على فهم النشاط الرقمي، بدلاً من الاقتصار على إعدادات التحكم المباشر.

وأظهرت نتائج استطلاع الشركة أن أكثر من 70 في المائة من أولياء الأمور المشاركين يرغبون في أدوات تساعدهم على بدء حوارات مع أبنائهم حول استخدام المنصة، وليس فقط وسائل لتقييد نشاطهم.

ولهذا تجمع لوحة المعلومات بين عرض البيانات وإمكانية تعديل الإعدادات، مع مراعاة خصوصية المراهقين. وتتيح التحديثات اليومية متابعة التغيرات في أنماط الاستخدام بمرور الوقت، دون أن تعني إتاحة جميع تفاصيل النشاط الخاص للمراهقين لأولياء أمورهم.

تنبيهات مرتبطة بإيذاء النفس

تعمل المنصة أيضاً على تطوير تنبيه جديد لإخطار أولياء الأمور عند إجراء أبنائهم عمليات بحث متكررة باستخدام مصطلحات معروفة بارتباطها بإيذاء النفس. كما تتعاون الشركة في تطوير الخاصية مع مختبر الرفاهية الرقمية التابع لمستشفى بوسطن للأطفال والدكتور دان رايدنبرج، مؤسس ومدير «Safe Online Standards»، والمنتسب إلى مركز جونز هوبكنز للوقاية من الانتحار.

ومن المقرر أن تتضمن التنبيهات إرشادات مستندة إلى خبرات المتخصصين، لمساعدة أولياء الأمور على التعامل مع هذه المؤشرات، وبدء محادثات داعمة مع أبنائهم. ولم تعلن «تيك توك» موعداً محدداً لإطلاق الخاصية، أو تفاصيل المعايير التقنية المستخدمة لتحديد عمليات البحث التي تستدعي إرسال التنبيهات.

أظهرت استطلاعات المنصة رغبة أكثر من 70 % من أولياء الأمور في أدوات تشجع على الحوار مع أبنائهم (د.ب.أ)

دليل للمعلمين داخل المدارس

بالتزامن مع تحديث أدوات الرقابة الأسرية، طرحت «تيك توك» دليل المعلمين (Educator’s Guide)، الذي أُعد بالتشاور مع تربويين ومتخصصين في سلامة المراهقين. ويقدم الدليل معلومات عن آليات عمل المنصة، وموارد يمكن استخدامها داخل الفصول الدراسية، وإرشادات للتواصل مع الطلاب وأسرهم بشأن السلامة عبر الإنترنت، والرفاهية الرقمية، والتربية الإعلامية.

وبحسب الشركة، جاء تطوير الدليل استجابة لملاحظات معلمين طلبوا موارد تساعدهم على فهم المنصة، والتعامل مع القضايا المرتبطة باستخدام الطلاب لوسائل التواصل الاجتماعي. وتعتزم «تيك توك» إضافة مواد تعليمية أخرى مخصصة للفصول الدراسية خلال الأسابيع المقبلة، فيما تتيح حالياً موارد السلامة، والإرشادات الخاصة بالأسر والمعلمين عبر مركز السلامة التابع للمنصة.

وتشكل تنبيهات إيذاء النفس وتوسيع المعلومات المتعلقة بالرسائل الخاصة أبرز الميزات التي لم تُطرح بعد ضمن التحديثات المعلنة، على أن تتضح تفاصيل استخدامها وحدود المعلومات المتاحة لأولياء الأمور مع إطلاقها رسمياً.