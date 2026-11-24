تراجعت أسعار النحاس، يوم الثلاثاء، متخلية عن جزء من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بعودة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، في وقت ضغط فيه ارتفاع الدولار على أسعار المعادن الصناعية.
وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.28 في المائة إلى 12205 دولارات للطن، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنسبة وصلت إلى 5.3 في المائة خلال تعاملات يوم الاثنين، وفق «رويترز».
وفي المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر نشاطاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بشكل طفيف، بنسبة 0.02 في المائة، إلى 95020 يواناً (14258.06 دولار) للطن.
وجاء هذا التراجع رغم الانتعاش الواسع الذي شهدته أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما أسهمت عودة هوانغ في تنشيط معنويات المستثمرين تجاه القطاع. وقفزت أسهم «إنفيديا» بنسبة 31.5 في المائة خلال تعاملات الليلة الماضية، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 6.5 في المائة.
وكان النحاس، الذي يُعد من المواد الأساسية المستخدمة في شبكات الكهرباء والبنية التحتية لمراكز البيانات، قد سجل مكاسب قوية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن تجدد الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي قد يعزّز الطلب عليه على المدى الطويل.
وقال محللون لدى شركة «غالاكسي فيوتشرز» الصينية للوساطة المالية إن عودة هوانغ إلى قيادة «إنفيديا» دفعت أسعار النحاس إلى التعافي من مستويات التشبع البيعي، لكن السوق قد تواجه صعوبة في استئناف مسارها الصعودي.
وأشار المحللون إلى أن عودة الحزب الديمقراطي للسيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي عزّزت التوقعات بإمكانية إحجام الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية على النحاس المكرر بموجب المادة «232»، في حين قد تتجه إلى تبني موقف أكثر تشدداً حيال التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وفي سياق متصل، أسهم الانتعاش الحاد في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تهدئة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وإحياء الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة، ما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار إلى الارتفاع.
وحسب تسعير الأسواق، بات المستثمرون يتوقعون بالكامل رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال بلغ 89 في المائة يوم الجمعة الماضي.
كما زاد ارتفاع الدولار الضغوط على المعادن، إذ يجعل السلع المقوّمة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، ما يحد من جاذبيتها.
وفي بقية المعادن، تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.77 في المائة، والزنك بنسبة 1.15 في المائة، والنيكل بنسبة 0.16 في المائة، والقصدير بنسبة 2.83 في المائة، في حين ارتفع الرصاص بنسبة 0.25 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.47 في المائة، والنيكل بنسبة 0.32 في المائة، والرصاص بنسبة 0.54 في المائة، في حين ارتفع الزنك بنسبة 0.31 في المائة، والقصدير بنسبة 1.16 في المائة.