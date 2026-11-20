تراجعت أسعار النحاس بشدة، اليوم الجمعة، مع اتجاه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتسجيل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي، وسط مخاوف بشأن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتوقعات برفع أسعار الفائدة، وتراجع احتمالات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس.

وانخفض سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3 في المائة إلى 12142 دولاراً للطن بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ مارس (آذار). وتراجعت الأسعار بأكثر من 9 في المائة خلال الأسبوع الحالي، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 3.6 في المائة إلى 92120 يواناً (13806.54 دولار) للطن، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025. وتراجع العقد بأكثر من 12 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وأثار فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف بشأن وتيرة الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأضعف التوقعات بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس. ويُستخدم المعدن الأحمر على نطاق واسع في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.

وقال ألبرت ماكنزي، محلل النحاس في شركة «بنشمارك مينيرال إنتليجنس»: «إن التداولات القائمة على توقعات الرسوم الجمركية تتلاشى. ونشهد خروج كميات كبيرة من المعدن من الولايات المتحدة إلى الصين، وهو ما بدأ يقلص التوقعات بهذا الشأن».

وقال أشخاص مطلعون على المسألة إن الارتفاع الحاد في العلاوات السعرية للنحاس المكرر في الصين مقارنة بالأسعار المرجعية في البورصات دفع بعض التجار إلى شحن المعدن من الولايات المتحدة إلى أكبر مستهلك له في العالم.

وسجلت علاوة يانغشان، التي تعد مؤشراً إلى شهية الصين لاستيراد النحاس، مستويات قياسية مرتفعة.

من جانبه، قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن «الأدلة تتزايد على تراجع طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيضطر إلى اتباع سياسة أكثر تشدداً للسيطرة على التضخم. وينعكس ذلك سلباً على توقعات الطلب على النحاس، في وقت تتعرض فيه السلعة أيضاً لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأميركي».

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً. ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالدولار بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، في حين تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على المعادن المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وكانت الأسهم الآسيوية تتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، بعدما أخفق إدراج شركة «أنثروبيك» في البورصة في استعادة ثقة المستثمرين باستثمارات الذكاء الاصطناعي.

وفي بقية المعادن المتداولة في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.9 في المائة، والزنك بنسبة 2.1 في المائة، والرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 0.4 في المائة، والقصدير بنسبة 2.3 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.8 في المائة، والزنك بنسبة 1 في المائة، والرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 2.3 في المائة، والقصدير بنسبة 4.3 في المائة.