تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات صباح الجمعة، مع موجة بيع واسعة طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة رقائق الكمبيوتر.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني القياسي بنسبة 4.5 في المائة خلال التعاملات الصباحية، إلى 56.775.04 نقطة. كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.6 في المائة إلى 8.594.10 نقطة، وهبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 4.5 في المائة إلى 4.905.20 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنحو 2 في المائة إلى 22.393.93 نقطة، فيما تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.7 في المائة إلى 3.515.87 نقطة.

وشملت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي سجلت تراجعات في المنطقة أسهم شركتي «أدفانتست» و«سوفت بنك غروب» في طوكيو، و«سامسونغ إلكترونيكس» في كوريا الجنوبية، و«تينسنت» في الصين.

ولا تزال المخاوف من احتمال انتهاء طفرة الذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية منذ فترة، رغم الإدراج القوي لأسهم شركة «أنثروبيك» في «وول ستريت» يوم الخميس.

وفي «وول ستريت»، تراجعت المؤشرات الرئيسية، إذ هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة، مسجلاً خسارته السادسة على التوالي. كما انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 1101 نقطة، أو 2.2 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 2.3 في المائة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 1.3 في المائة، بعدما طرحت «أنثروبيك»، الشركة المطورة لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «كلود»، أسهمها بسعر 83 دولاراً للسهم الواحد في اكتتابها العام الأولي. وسرعان ما تجاوز سعر السهم 115 دولاراً عقب بدء تداوله في بورصة «ناسداك» قبيل ظهر الخميس.

لكن السهم قلّص مكاسبه لاحقاً، ليغلق عند 97.17 دولار، مرتفعاً مع ذلك بنسبة 17.1 في المائة.

وبدا أن الاكتتاب العام الأولي لـ«أنثروبيك» يعكس استمرار ثقة المستثمرين في ثورة الذكاء الاصطناعي، في وقت كانت فيه الصناعة بحاجة إلى دفعة إيجابية، بعد التراجعات الحادة الأخيرة للأسهم المرتبطة بهذا القطاع، وسط مخاوف من أن تكون أسعارها قد ارتفعت إلى مستويات مبالغ فيها بفعل موجة الحماس المحيطة بهذه التكنولوجيا.

وفي المقابل، محا سهم «إنفيديا» مكاسبه المبكرة البالغة 4.7 في المائة، ليتحول إلى التراجع بنسبة 3.3 في المائة. وزادت الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي للشركة من حدة الخسائر. وكان هوانغ من أبرز المدافعين عن الذكاء الاصطناعي، وأسهم في تعزيز الاهتمام بهذه الصناعة، مستخدماً جزءاً من الأرباح الضخمة التي حققتها «إنفيديا» لتمويل توسعها.

وفي المحصلة، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 147.80 نقطة إلى 7.175.83 نقطة، وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 1101.11 نقطة إلى 49.097.06 نقطة، فيما هبط مؤشر «ناسداك المركب» بمقدار 550.69 نقطة إلى 23.879.20 نقطة.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.04 في المائة، مقارنة بـ5.07 في المائة يوم الأربعاء.

وفي تعاملات الطاقة، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بنسبة 0.38 في المائة إلى 83.53 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.40 في المائة إلى 92.35 دولار للبرميل.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأميركي إلى 159.22 ين ياباني، مقارنة بـ159.60 ين. وبلغ سعر اليورو 1.0970 دولار، منخفضاً بشكل طفيف من 1.0973 دولار.