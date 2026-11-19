لم يكن الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات، مع ارتفاع سهم الشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود» إلى 107 دولارات في أول تداول ببورصة «ناسداك»، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 83 دولاراً.

وسرعان ما تلاشت موجة التفاؤل، لتتخلى المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عن مكاسبها المبكرة، وسط استمرار حذر المستثمرين إزاء قدرة القطاع على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

وفقد مؤشر «داو جونز» الصناعي نحو 492 نقطة، ما يعادل 1 في المائة، خلال تداولات الخميس، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

أما مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، فتخلى بدوره عن مكاسبه المبكرة ليتداول قرب مستوى الاستقرار.

وكانت المؤشرات قد سجلت في بداية الجلسة ارتفاعات ملحوظة، إذ صعد «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.3 في المائة، و«ناسداك» بنسبة 2.1 في المائة، فيما تجاوزت مكاسب «داو جونز» 200 نقطة.

وجاءت هذه التقلبات في يوم استثنائي لشركة «أنثروبيك»، التي جمعت 81.3 مليار دولار من الاكتتاب العام، بعد أن حددت سعر السهم عند 83 دولاراً، متجاوزاً النطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً.

ورفعت الشركة حجم الطرح إلى نحو 980 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 107.3 مليار دولار، بما يشمل 26 مليار دولار من الطرح الخاص.

وبذلك تجاوزت الصفقة الرقم القياسي السابق الذي سجلته «سبيس إكس» في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان الإدراج يُنظر إليه بوصفه اختباراً مهماً لمدى استمرار شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما شهدت أسهم القطاع تقلبات حادة وتراجعات خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من تضخم تقييماتها نتيجة موجة الحماس للتكنولوجيا، واحتمال تعرضها لتصحيح سعري.

وفي بداية التعاملات، امتدت موجة التفاؤل إلى عدد من الشركات المرتبطة بالقطاع. وارتفع سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 6.1 في المائة، مستفيداً من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات.

كما صعد سهم «كور ويف» بنسبة 8 في المائة، وهي شركة تشتري رقائق الذكاء الاصطناعي وتتيح للعملاء استخدامها عبر خدمات الحوسبة السحابية.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.7 في المائة، مقترباً من تسجيل أول مكاسب له في ست جلسات، بعدما تعرض لضغوط في الفترة الماضية، رغم مكانته بوصفه أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما سجلت أسهم «ألفابت» مكاسب قاربت 3 في المائة، وصعدت «برودكوم» بأكثر من 1 في المائة، فيما ارتفع سهم «أمازون» بأقل من 1 في المائة، وفق تحديثات التداول خلال الجلسة.

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لكن هذه المكاسب لم تصمد مع تقدم التعاملات، في ظل عودة التركيز إلى التحديات التي تواجه القطاع.

وتراجعت أسهم صندوق «آي شيرز للابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا» بنسبة 9 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما هبط سهم «إنفيديا» بنحو 25 في المائة خلال الشهر، وسط التطورات المرتبطة باستقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

كما تراجعت أسهم «كور ويف» بنحو 10 في المائة خلال الشهر، بعدما تجاوزت عوائد بعض سنداتها 16 في المائة في وقت سابق منه.

وتتمثل أبرز مخاوف المستثمرين في ما إذا كانت الإيرادات والأرباح المستقبلية لشركات الذكاء الاصطناعي ستبرر حجم الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية.

كما تثير أسعار الفائدة المرتفعة تساؤلات بشأن تكلفة الاقتراض والتمويل اللازم لمواصلة التوسع، في وقت تتنافس فيه شركات كثيرة على جذب رؤوس الأموال لتمويل خططها.

وقالت نانسي تنغلر، الرئيسة التنفيذية ورئيسة الاستثمار في شركة «لافر تنغلر للاستثمارات»، إن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن تطرحه الأسواق هو ما إذا كانت دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قابلة للاستمرار. لكنها أبدت تفاؤلاً حيال القطاع، مشيرة إلى أن تصريحات «إنفيديا» بشأن تمويل شركات الحوسبة السحابية المتخصصة كانت إيجابية، خصوصاً مع توجه الشركة إلى مطالبة تلك الشركات بالحصول على دفعات مقدمة من عملائها قبل تقديم الدعم لها.

من جهتها، اعتبرت كالي كوكس، مديرة استراتيجية الاستثمار في شركة «بلانكورب»، أن إدراج «أنثروبيك» يمثل مؤشراً مهماً لقياس شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، في وقت تحتاج فيه أسهم القطاع إلى إشارات تدعم ثقة المستثمرين بإمكانات التكنولوجيا، بعيداً عن التوقعات المرتفعة التي انعكست بالفعل على تقييمات الشركات.

وحذرت كوكس من المبالغة في قراءة أداء سهم «أنثروبيك» باعتباره مؤشراً حاسماً على مستقبل القطاع، مشيرة إلى أن الطروحات العامة الأولية التي تحظى بإقبال كبير لا تحقق بالضرورة أداءً قوياً فور بدء التداول، خصوصاً في ظل تنافس شركات عديدة على موارد رأسمالية محدودة لتمويل استراتيجياتها في الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تلقت شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا دعماً من نتائج أعمالها. فقد ارتفع سهم «بالو ألتو نتوركس» بنسبة 7.9 في المائة، بعدما تجاوزت الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني توقعات المحللين للأرباح والإيرادات الفصلية، وأعلنت صفقة للاستحواذ على منصة «أبلايد كومبيوت» المتخصصة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بقيمة 4.5 مليار دولار من خلال مبادلة أسهم.

كما ارتفع سهم شركة «إيفربور» بنسبة 7.9 في المائة، بعد إعلانها زيادة إيراداتها بنسبة 51 في المائة خلال الربع الماضي على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بالمنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تسجيل نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

وخارج قطاع التكنولوجيا، اتسم أداء الأسهم الأميركية بالتباين، إذ تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد المرتفعة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وانخفض سهم «وولمارت» بنسبة 2.5 في المائة، رغم إعلان الشركة عن أرباح وإيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين بفارق طفيف، فيما تراجع سهم «ويليامز سونوما» بنسبة 5.8 في المائة بعد تسجيل إيرادات دون توقعات السوق بقليل.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.7 في المائة، بدعم من صعود سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 4.6 في المائة، فيما تقدم مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أما في سوق السندات، فارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 5.09 في المائة، مقارنة بـ5.07 في المائة عند إغلاق الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 1.4 في المائة إلى 93.27 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع العوائد رغم بيانات اقتصادية أميركية أظهرت زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي، وتباطؤ نمو النشاط الصناعي في منطقة وسط المحيط الأطلسي بوتيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين.