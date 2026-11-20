قد يكون السفر خلال العطلات فرصة للاستمتاع والتواصل مع الآخرين، لكنه قد يشكّل أيضاً مصدراً للتوتر، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالانصمام الخثاري الوريدي (VTE)، وهي حالة تتكوّن فيها جلطات دموية داخل الأوردة، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

ويزيد الجلوس لفترات طويلة من خطر الإصابة بالانصمام الخثاري الوريدي، الذي قد يظهر على شكل «خثار الأوردة العميقة» (DVT)، وهي جلطة تتكوّن عادة في الأوردة العميقة للساقين، وقد تتسبب في أعراض مؤلمة في تلك المنطقة. وفي بعض الحالات، يمكن أن تنتقل الجلطة إلى الرئتين، فتعيق تدفق الدم أو توقفه تماماً، فيما يُعرف بـ«الانصمام الرئوي»، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة.

ورغم أهمية التعامل بجدية مع خطر الإصابة بالجلطات الدموية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر كامنة، فإن معظم الناس يستطيعون السفر من دون التعرض لمخاطر غير مبررة للإصابة بالانصمام الخثاري الوريدي، بحسب الدكتور ديفيد غارسيا، أستاذ أمراض الدم في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل.

ويقول غارسيا: «إن الخطر المطلق للإصابة بجلطة دموية بسبب السفر جواً يظل ضئيلاً بالنسبة لمعظم الناس»، مشيراً إلى أن السفر بالطائرة قد ينطوي على خطر أكبر للإصابة بالانصمام الخثاري الوريدي مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالانصمام الخثاري الوريدي إذا انطبقت عليك إحدى الحالات أو الظروف التالية:

- وجود تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بجلطات دموية.

- الخضوع مؤخراً لعملية جراحية، أو التعرض لإصابة، أو دخول المستشفى.

- الحمل الحالي أو الحمل خلال فترة قريبة.

- تناول حبوب منع الحمل الفموية أو الخضوع للعلاج الهرموني البديل المعتمد على الإستروجين.

- الإصابة بالسرطان أو الخضوع للعلاج الكيميائي.

- الإصابة بفشل القلب الاحتقاني.

- الإصابة بمرض التهاب الأمعاء.

- السمنة.

- التقدم في العمر.

ورغم أنه لا يمكن تجنّب خطر الإصابة بالجلطات الدموية تماماً أثناء السفر، فإن اتباع بعض الخطوات البسيطة قد يساعد على تقليله:

1. حافظ على ترطيب جسمك

عندما يصاب الجسم بالجفاف، تضيق الأوعية الدموية ويزداد تركيز الدم، مما يرفع خطر تكوّن الجلطات الدموية.

وقد يكون الحفاظ على ترطيب الجسم أمراً صعباً أثناء السفر، بسبب عدم توافر المياه أو المشروبات الأخرى بسهولة. لذلك، من الضروري التخطيط مسبقاً، من خلال ملء زجاجات المياه الفارغة بعد اجتياز نقاط التفتيش الأمنية في المطار، والتأكد من توفير كمية كافية من المياه المعبأة عند القيام برحلات طويلة بالسيارة.

كذلك، ينبغي تجنّب المشروبات التي قد تسهم في الإصابة بالجفاف أثناء السفر. وينصح الدكتور غارسيا بتجنّب استهلاك كميات كبيرة من المشروبات الغازية.

2. قسّم رحلتك إلى مراحل

نظراً إلى أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالانصمام الخثاري الوريدي، يرى غارسيا أن الرحلات الأقصر قد تكون أقل خطورة.

وينطبق ذلك خصوصاً على السفر جواً، الذي يُعد، وفقاً لغارسيا، وسيلة السفر الوحيدة المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

ويقول: «الأشخاص الذين يسافرون على متن رحلات جوية تستغرق أكثر من أربع إلى خمس ساعات يواجهون زيادة طفيفة في خطر الإصابة بجلطات دموية. ولحسن الحظ، فإن المخاطر المرتبطة بذلك لا تؤدي عادة إلى عواقب كارثية خلال فترة تتراوح بين ساعتين وست ساعات».

وإذا ظهرت عليك أعراض الإصابة بجلطة دموية أثناء السفر، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن.

وينصح غارسيا قائلاً: «لا تذهب إلى فندقك، ولا تؤجل الأمر، بل احصل على الرعاية الطبية فور هبوط الطائرة».

3. انهض وتحرك بانتظام

لا يعني وجودك على متن الطائرة لفترة طويلة أن تظل جالساً في مقعدك طوال الرحلة.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالنهوض والمشي قليلاً كلما أمكن ذلك، إذا كانت المساحة تسمح، ويُفضّل القيام بذلك مرة واحدة على الأقل كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

ويشير غارسيا إلى أن وسائل النقل الأخرى قد لا تنطوي على مستوى الخطر نفسه المرتبط بالسفر جواً، موضحاً أن جزءاً من هذا الخطر قد يعود إلى انخفاض مستويات الأكسجين داخل مقصورات الطائرات.

ومع ذلك، تظل الحركة مفيدة في جميع وسائل السفر التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة. لذلك، إذا كنت تسافر بالسيارة، فاحرص أيضاً على التوقف لأخذ فترات راحة، وتمديد جسمك والمشي قليلاً.

4. مارس تمارين الساقين أثناء الجلوس

إذا تعذّر عليك النهوض والتحرك لأي سبب، أو كنت ترغب في زيادة نشاطك الحركي، فيمكنك ممارسة بعض التمارين البسيطة لساقيك وأنت جالس في مقعدك.

وتقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مجموعة من التمارين التي يمكن أداؤها أثناء الجلوس للمساعدة على تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم، وتشمل:

- رفع الكعبين عن الأرض ثم إنزالهما، مع إبقاء أصابع القدمين ملامسة للأرض.

- رفع أصابع القدمين عن الأرض ثم إنزالها، مع إبقاء الكعبين ملامسين للأرض.

- شد عضلات الساقين ثم إرخاؤها، سواء في مناطق محددة أو في الساق بأكملها.

ويضيف غارسيا أن مدّ الساقين إلى الأمام يُعد فكرة جيدة أيضاً، وإن كان ذلك قد لا يكون ممكناً في كثير من ظروف السفر.

5. ارتدِ الجوارب الضاغطة

يوضح غارسيا أن ارتداء جوارب ضاغطة بمقاس مناسب قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم أثناء السفر.

ويشبّه هذه الجوارب بسترة النجاة الموجودة أسفل مقعد المسافر في الطائرة؛ فمن غير المرجح أن يحتاج إليها خلال رحلة معينة، لكن وجودها يمنح كثيرين شعوراً بالطمأنينة.

6. التزم بتناول أدويتك الموصوفة

من الضروري ألّا يتسبب السفر في تعطيل مواعيد تناول أدويتك، خصوصاً إذا كنت تستخدم مضادات التخثر، المعروفة بمميّعات الدم، لتقليل خطر الإصابة بالجلطات الدموية، أو تتناول أدوية أقل قوة تعمل على منع تكوّن الجلطات من خلال تثبيط الصفائح الدموية، مثل الأسبرين.

ولا ينبغي البدء بتناول الأسبرين أثناء السفر ما لم يكن الطبيب قد وصفه لك أو أوصى باستخدامه.

ويؤكد غارسيا أن الأشخاص الذين يتناولون مميّعات الدم يمكنهم السفر وهم يشعرون بالأمان.

ويقول: «كثيراً ما أُسأل: هل لا يزال عليّ القلق بشأن جلطات الدم إذا كنت أتناول مميّعات الدم؟ والإجابة هي: لا داعي للقلق إطلاقاً. فأي خطر إضافي قد يسببه السفر جواً سيتلاشى تماماً بفضل مفعول الدواء».

ولا يعني ذلك أن خطر الإصابة بالجلطات الدموية يصبح معدوماً، لكنه يشير إلى إمكانية تقليل القلق بشأن هذا الخطر، خصوصاً عند الالتزام بتدابير وقائية أخرى لتجنّب الإصابة بالجلطات أثناء السفر.