قال موقع «فيري ويل هيلث» إنك ربما تدرك أن تقليل السكر الزائد في نظامك الغذائي فكرة جيدة؛ فالسكر المكرر قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

ولحسن الحظ، تتوفر بدائل طبيعية عديدة للسكر المكرر يمكنك الاستعانة بها لإرضاء رغبتك في تناول الحلويات.

الأغاف:

الأغاف هو مُحلٍّ سائل يُستخرج من نبات الأغاف، ويُعرف غالباً باسم «شراب الأغاف» أو «رحيق الأغاف» ولا يتسبب هذا النوع في رفع مستويات السكر في الدم بالقدر الذي يسببه السكر المكرر.

وتحتوي ملعقة صغيرة من مُحلّي الأغاف على 21 سعرة حرارية و4.7 جرام من السكر؛ ونظراً لأنه أكثر حلاوة بكثير من السكر المكرر، فمن المرجح أنك ستستخدم كمية أقل منه في الحصة الواحدة.

ويحتوي الأغاف على نسبة عالية من الفركتوز؛ لذا فإن استهلاكه بكميات كبيرة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، ما يجعل من الضروري الانتباه جيداً للكمية التي تتناولها.

عصير الفاكهة:

يحتوي عصير الفاكهة على كمية من السكر تفوق تلك الموجودة في الفاكهة الكاملة، وذلك بسبب تركيزه العالي.

ومع ذلك، إذا استُخدم باعتدال لإضفاء لمسة خفيفة من الحلاوة، فقد يكون بديلاً جيداً للسكر المكرر.

وتختلف محتويات السعرات الحرارية والسكر في عصائر الفاكهة باختلاف نوع العصير.

وإذا كنت ترغب في التوقف عن تناول المشروبات الغازية مع الحفاظ على مذاق حلو، يمكنك تجربة إضافة القليل من عصير الفاكهة إلى المياه الغازية كما يمكنك استخدام القليل من عصير الفاكهة بدلاً من السكر عند تحضير مشروبات «السموذي» فقط تأكد من اختيار عصير فاكهة طبيعي بنسبة 100في المائة، وخالٍ من أي إضافات أخرى.

ويمكن استخدام الفاكهة المهروسة كبديل للسكر المكرر، لا سيما عند الخبز. ومن مزايا هريس الفاكهة أنه يمد الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن، كونه مستخلصاً من الفاكهة الكاملة.

تُعد الموز، والتمور، والخوخ المجفف (القراصيا)، والزبيب من أفضل الخيارات لتحضير هريس الفاكهة المستخدم في الخبز. والقاعدة العامة هنا هي إضافة نصف الكمية التي كنت ستستخدمها من السكر؛ فإذا كانت الوصفة تتطلب كوباً واحداً من السكر، يمكنك استبدال نصف كوب من هريس الفاكهة به.

السكريات المضافة مثل سكر المائدة أو شراب الذرة عالي الفركتوز تُسهم في ارتفاع ضغط الدم (رويترز)

العسل:

يُعدّ العسل، ذلك المنتج الحلو الذي يصنعه النحل، بديلاً جيداً للسكر المكرر، كما يحتوي العسل على فيتامينات ومعادن، بما في ذلك فيتامينات «ب» وفيتامين «ج»، والمغنيسيوم.

ومع ذلك، ينبغي استخدامه باعتدال؛ فهو لا يزال غنياً بالسكر والسعرات الحرارية فملعقة كبيرة واحدة من العسل تحتوي على 64 سعرة حرارية و17 غراماً من السكر وإذا قررت استخدام العسل بدلاً من السكر في الخبز، فاستخدم ما يعادل نصف كوب إلى ثلاثة أرباع كوب من العسل مقابل كل كوب من السكر.

شراب القيقب:

يُستخرج شراب القيقب من عصارة أشجار القيقب. وتحتوي الملعقة الكبيرة الواحدة منه على 52 سعرة حرارية و12 غراماً من السكر.

ويحتوي شراب القيقب على بعض العناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، كما أنه لا يرفع مستوى السكر في الدم بالسرعة التي يرفعها بها السكر المكرر.

الدبس: يتميز الدبس بقوامٍ يشبه الشراب (السيرب)، وهو أحد النواتج الثانوية لعملية تصنيع السكر الخام. تحتوي ملعقة كبيرة من الدبس (العسل الأسود) على 58 سعرة حرارية و15 غراماً من السكر.

وعلى الرغم من أن الدبس يُستخرج من السكر، فإنه يحتوي في الواقع على بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات «ب»، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم.

فاكهة الراهب:

يُصنع مُحلّي فاكهة الراهب من ثمرة صغيرة موطنها الأصلي الصين. وتتراوح درجة حلاوة هذه المحليات بين 150 إلى 200 ضعف حلاوة السكر المكرر، بينما تخلو فاكهة الراهب تماماً من السعرات الحرارية والسكر.

وقد تكون فاكهة الراهب مفيدة لمرضى السكري؛ فهي لا ترفع مستوى السكر في الدم بالطريقة التي يفعلها السكر المكرر.

ويمكنك استخدام مُحلّي فاكهة الراهب في المشروبات - مثل القهوة أو العصائر المخفوقة (سموذي) - أو في المخبوزات.

ستيفيا:

تُستخرج الستيفيا من نبات «ستيفيا ريبوديانا» (الذي يعود أصله إلى أميركا الجنوبية و تخلو الستيفيا من السعرات الحرارية، وتفوق حلاوتها السكر المكرر بـ 250 إلى 300 ضعف).

ولا ترفع الستيفيا مستوى السكر في الدم، ما يجعلها خياراً مناسباً لمن يعانون من مرض السكري أو يرغبون في مراقبة كمية السكر التي يتناولونها.

ويمكنك استخدام الستيفيا تماماً كما تستخدم السكر المكرر في المشروبات أو المخبوزات، مع الأخذ في الاعتبار أنك ستحتاج إلى كمية أقل منها نظراً لشدة حلاوتها.