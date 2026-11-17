لا يؤثر البيض بصورة مباشرة وملحوظة في مستوى السكر في الدم، في حين قد يؤدي تناول عصيدة الشوفان إلى ارتفاعه بدرجة معتدلة. ومع ذلك، يمكن لكليهما أن يوفر فوائد صحية على المدى الطويل عند إدراجه ضمن نظام غذائي صحي يهدف إلى ضبط مستويات السكر في الدم؛ إذ يحتوي كل من الشوفان والبيض على عناصر غذائية مهمة، دون أن يكون أي منهما مرتفعاً في محتواه من السعرات الحرارية أو الدهون، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

كيف يؤثر الشوفان في مستوى السكر بالدم؟

قد يؤدي تناول عصيدة الشوفان إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم؛ لأن الكربوهيدرات الموجودة فيها تتحول إلى سكر داخل الجسم. ويتميز الشوفان بمؤشر غلايسيمي متوسط، وهو مقياس يُستخدم لتقدير سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول طعام معين، لكنه في المقابل يتمتع بحمل غلايسيمي منخفض، وهو مقياس يأخذ في الحسبان حجم الحصة الغذائية المعتادة.

ومع ذلك، يمكن للألياف الموجودة في دقيق الشوفان أن تساعد على الحد من الارتفاع المفاجئ في مستويات الغلوكوز، وذلك على النحو التالي:

يحتوي الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان يُعرف باسم «بيتا غلوكان»، يساعد الجسم على الاستفادة من الإنسولين لتحويل السكر إلى طاقة. وتُكوّن هذه الألياف مادة هلامية داخل الجهاز الهضمي، مما يبطئ عملية الهضم ويمنح الجسم وقتاً أطول لمعالجة السكر، بدلاً من وصوله سريعاً إلى مجرى الدم.

كما يحتوي الشوفان على ألياف غير قابلة للذوبان، تمر عبر الجهاز الهضمي دون أن تتغير، وقد تساعد على تحسين كفاءة الجسم في استخدام الإنسولين لمعالجة السكر.

تناول عصيدة الشوفان قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم (بيكسلز)

كيف يؤثر البيض في مستوى السكر بالدم؟

للبيض تأثير مباشر وضئيل للغاية في مستوى السكر في الدم، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل:

يحتوي البيض على نسبة مرتفعة من البروتين، الذي لا يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم، بل قد يساعد على إبطاء ارتفاعه بعد تناول الطعام؛ نظراً إلى أن الجسم يستغرق وقتاً أطول في هضم البروتين.

كذلك، يحتوي البيض على كمية ضئيلة جداً من الكربوهيدرات، مما يجعله غير مسؤول عن حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات الغلوكوز.

وقد أظهرت دراسة أُجريت عام 2018 أن تناول 12 بيضة أسبوعياً لم يؤدِّ إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم أو الهيموغلوبين السكري التراكمي (A1C) لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا خمس بيضات أو أكثر أسبوعياً كانوا أقل عرضة للإصابة بمرحلة ما قبل السكري أو داء السكري من النوع الثاني، وسجلوا أيضاً مستويات أقل لسكر الدم أثناء الصيام.

الأطعمة المصاحبة للبيض أو الشوفان تؤثر في مستوى السكر بالدم

يمكن أن تؤثر تركيبة الأطعمة التي تتناولها مع البيض أو عصيدة الشوفان في استجابة مستوى السكر في الدم، وذلك على النحو التالي:

إضافات الشوفان: عند إضافة أي نوع من السكر إلى الشوفان، سواء كان سكر المائدة أو شراب القيقب أو العسل، فإن الجسم يتعامل معه بالطريقة نفسها، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. وبدلاً من إضافة السكر للحصول على مذاق حلو، يمكنك تجربة بذور الشيا أو الجوز المقطع لإضفاء قوام مقرمش على الوجبة.

إضافات البيض: قد تحتوي وجبة الإفطار التي تضم البيض والخبز الأبيض المحمص مع المربى والبطاطس وعصير البرتقال على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. ولا يحتوي البيض على الألياف التي تساعد عادةً على إبطاء عملية الهضم، وتمنح الجسم وقتاً أطول لمعالجة السكر؛ لذا يمكنك التفكير في استبدال بعصير البرتقال بعض حبات التوت الغنية بالألياف، واختيار خبز الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض، مع الاستغناء عن المربى.

الاختيار بين دقيق الشوفان والبيض

يمكن أن تساعدك أهدافك الغذائية على تحديد الخيار الأنسب بين الشوفان والبيض، أو عدد مرات تناول كل منهما، وذلك وفقاً لاحتياجاتك:

من حيث البروتين: يُعد البيض الخيار الأفضل بين هذين الصنفين الشائعين على مائدة الإفطار. فإلى جانب غناه بالبروتين، يزوّد الجسم بفيتامينات «إيه» (A) و«دي» (D) و«هـ» (E) و«بي 5» (B5) و«بي 12» (B12). كما أن تناول البيض لا يؤثر سلباً في استجابة الجسم للإنسولين. وقد أظهرت إحدى الدراسات التي قارنت بين تناول البيض ووجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات أن المشاركين شعروا بمزيد من الطاقة بعد تناول وجبة الإفطار التي تحتوي على البيض.

من حيث الألياف: إذا كان هدفك زيادة استهلاك الألياف لدعم عملية الهضم ومساعدة الجسم على معالجة السكر، فإن دقيق الشوفان يُعد الخيار الأنسب، خصوصاً الأنواع التي هي أقل معالجة منه. ويحتوي دقيق الشوفان أيضاً على المنغنيز، وهو معدن يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ويدعم عملية التمثيل الغذائي للسكر في الدم، فضلاً عن أن الشوفان خالٍ تماماً من الكوليسترول.