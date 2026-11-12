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صحتك

البيض المسلوق أم المخفوق... أيهما أفضل لضغط الدم؟

طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
TT
TT

البيض المسلوق أم المخفوق... أيهما أفضل لضغط الدم؟

طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)

يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن طريقة تحضيره والإضافات المستخدمة معه قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم.

أيهما أفضل لضغط الدم؟

وفقاً لتقرير نشره موقع «هيلث» العلمي، يتميز البيض المسلوق بأنه لا يحتاج إلى إضافة دهون أثناء الطهي، بينما قد يُحضر البيض المخفوق باستخدام الزبدة أو الجبن أو الملح المضاف، وهي إضافات قد تسهم في زيادة ضغط الدم.

ومع ذلك، هذا لا يعني استبعاد البيض المخفوق، فهو وسيلة سهلة لإضافة الخضراوات -مثل السبانخ والطماطم- التي توفر البوتاسيوم. ويساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم، مما يسهم في خفض ضغط الدم.

كيف تجعل البيض خياراً أفضل لضغط الدم؟

تحتوي البيضة الكبيرة بشكل طبيعي على نحو 65 ملليغراماً من الصوديوم. وتأتي كمية كبيرة إضافية من الصوديوم من الملح المضاف، أو الإضافات الأخرى، أو الأطعمة التي تُقدم بجانب البيض.

ولتقليل نسبة الصوديوم، تجنب إضافة الملح واستعض عنه بالأعشاب أو التوابل أو الفلفل الأسود. كما يُنصح بالحد من الأطعمة الغنية بالصوديوم التي غالباً ما تُقدم مع البيض، مثل اللحم المقدد، والنقانق، والجبن، وبعض أنواع الصلصات.

وإذا كنت تفضل البيض المخفوق، جرب طهيه باستخدام كمية قليلة من زيت الزيتون بدلاً من الزبدة.

أما بالنسبة للبيض المسلوق، فيمكنك إضافة البابريكا، أو مسحوق الثوم، أو الفلفل الأسود، أو غيرها من التوابل الخالية من الملح لإضفاء نكهة إضافية.

ما هي فوائد البيض المسلوق مقارنة بالبيض المخفوق؟

يتشابه النوعان في القيمة الغذائية الأساسية، إذ يوفر كلاهما البروتين وفيتامين «ب 12» والسيلينيوم والكولين، وهي عناصر مهمة لصحة الجسم.

وتحتوي البيضة الكبيرة الواحدة على نحو 6 غرامات من البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع ويدعم صحة العضلات.

وعند تحضير البيض المخفوق دون إضافة الزبدة أو الزيت أو مكونات أخرى، تكون قيمته الغذائية متقاربة للغاية مع البيض المسلوق، بينما قد ترتفع سعراته الحرارية قليلاً عند استخدام الدهون أثناء الطهي.

ويتميز البيض المسلوق بسهولة تحضيره مسبقاً وحمله خارج المنزل، ما يجعله خياراً عملياً للإفطار أو الوجبات الخفيفة، في حين يتميز البيض المخفوق بإمكانية تنويع مكوناته.

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سكر شائع قد يساعد سرطان المبيض على الانتشار... دراسة تكشف التفاصيل

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الفركتوز سكر طبيعي يوجد في الفاكهة والعسل وأطعمة أخرى ويدخل في تركيب سكر المائدة (بيكسلز)
TT
TT

سكر شائع قد يساعد سرطان المبيض على الانتشار... دراسة تكشف التفاصيل

الفركتوز سكر طبيعي يوجد في الفاكهة والعسل وأطعمة أخرى ويدخل في تركيب سكر المائدة (بيكسلز)
الفركتوز سكر طبيعي يوجد في الفاكهة والعسل وأطعمة أخرى ويدخل في تركيب سكر المائدة (بيكسلز)

قد يؤدي سكر شائع موجود في العديد من الأطعمة والمشروبات المحلّاة دوراً غير متوقع في مساعدة سرطان المبيض العدواني على الانتشار. فقد اكتشف باحثون في معهد «ويستار» بالولايات المتحدة أن الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تستطيع إطلاق سكر الفركتوز، الذي يعمل بمثابة إشارة تحفّز الخلايا السرطانية المجاورة على الانفصال والانتشار، وفقاً لموقع «ساينس ديلي».

وتكشف هذه النتائج، المنشورة في مجلة «Nature Aging»، عن آلية لم تكن معروفة سابقاً، تستطيع من خلالها الخلايا السرطانية مواصلة التأثير في الورم، حتى بعد توقفها عن التكاثر نتيجة العلاج. كما يثير هذا الاكتشاف تساؤلات مهمة بشأن احتمال تأثير السكر الموجود في النظام الغذائي، وأدوية الكوليسترول الشائعة الاستخدام، في تطور السرطان.

ويقول الدكتور أيدان كول، الباحث في مختبر الدكتورة كاثرين إيرد بمعهد «ويستار» (The Wistar Institute)، والمؤلف الرئيس للدراسة: «بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تتوقف عن الانقسام، لكنها تظل نشطة بيولوجياً. وبدلاً من ذلك، تستمر في إطلاق جزيئات ترسل إشارات إلى الخلايا المجاورة. وتُعد دراستنا من أولى الدراسات التي تُظهر أن أحد العناصر الغذائية، وهو في هذه الحالة سكر الفركتوز، يمكن أن يعمل بوصفه إحدى تلك الإشارات».

لماذا يعود سرطان المبيض غالباً بعد العلاج الكيميائي؟

تتلقى معظم مريضات سرطان المبيض علاجاً كيميائياً يعتمد على البلاتين، وهو علاج يستخدم أدوية تحتوي على هذا المعدن لإلحاق الضرر بالحمض النووي (DNA) للخلايا السرطانية، ومنعها من التكاثر.

ورغم أن كثيراً من المريضات يستجبن للعلاج بصورة جيدة في البداية، فإن السرطان يعود في نهاية المطاف في معظم الحالات. وغالباً ما ينتشر في أنحاء التجويف البطني، وهو الحيز الموجود داخل البطن الذي يضم أعضاء مثل المعدة، والأمعاء، والكبد.

ويُعرف هذا الانتشار باسم «النقائل» (Metastasis)، ويُعد مسؤولاً عن نحو 90 في المائة من الوفيات الناجمة عن سرطان المبيض. ولذلك، فإن فهم العوامل التي تمكّن الخلايا السرطانية من مغادرة موقعها الأصلي وتكوين أورام جديدة يمثل أولوية قصوى للباحثين.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي قد تسهم في عودة المرض، حتى وإن توقفت عن الانقسام النشط، إذ تستطيع هذه الخلايا الناجية الاستمرار في إنتاج وإطلاق مزيج من المواد التي تؤثر في سلوك الخلايا المحيطة بها.

ولاستقصاء هذه العملية، صمّم الدكتور كول وزملاؤه تجربة تهدف إلى فصل الخلايا السرطانية الناجية عن الجزيئات التي تفرزها.

واكتشف الباحثون أن هذه المواد المُفرزة، حتى في غياب الخلايا الناجية نفسها، كانت كافية لزيادة انتشار السرطان بصورة ملحوظة في نموذج تجريبي قبل سريري.

ويقول كول: «على حد علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يُثبت فيها، في نموذج تجريبي وليس فقط في طبق مخبري، أن الجزيئات التي تفرزها هذه الخلايا، وليس الخلايا ذاتها، هي التي تدفع السرطان إلى الانتشار».

سكر شائع يتحول إلى إشارة غير متوقعة لانتشار السرطان

تمثلت الخطوة التالية في تحديد المواد المسؤولة عن تحفيز الخلايا السرطانية على الانتشار. وهنا اكتشف الباحثون عاملاً غير متوقع، هو سكر الفركتوز.

والفركتوز سكر طبيعي يوجد في الفاكهة، والعسل، وأطعمة أخرى. كما يدخل في تركيب سكر المائدة، وشراب الذرة عالي الفركتوز، وهو مُحلٍّ يُستخدم على نطاق واسع في المشروبات الغازية، والأغذية المصنّعة.

وكشفت الدراسة أن الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تستطيع إنتاج الفركتوز وإطلاقه في البيئة المحيطة بها.

وبدلاً من أن يقتصر دوره على كونه مصدراً للطاقة، يعمل هذا السكر بمثابة رسول كيميائي يحفّز الخلايا السرطانية المجاورة، ويجعلها أكثر قدرة على الانتشار.

وتوصل الباحثون أيضاً إلى احتمال آخر يثير القلق؛ إذ أظهرت تجاربهم قبل السريرية أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز، تضاهي تلك الموجودة في المشروبات السكرية، قد يعزز الإشارات المرتبطة بانتشار السرطان، حتى في غياب العلاج الكيميائي.

وتشير هذه الملاحظة إلى احتمال تأثير النظام الغذائي في تطور السرطان عبر آلية لم تكن معروفة للعلماء من قبل.

وعلى خلاف كثير من العوامل التي تؤثر في خطر الإصابة بالسرطان وتطوره، يمكن تعديل كمية الفركتوز المستهلكة من خلال النظام الغذائي، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال أن تصبح الاستراتيجيات الغذائية جزءاً من الجهود الرامية إلى الحد من انتشار السرطان.

ومع ذلك، لم يختبر الباحثون حتى الآن ما إذا كان تقليل استهلاك الفركتوز يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية لدى مريضات سرطان المبيض.

كما أن هذه النتائج لا تثبت أن تناول السكر يتسبب في انتشار السرطان لدى البشر؛ ولذلك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل تقديم توصيات غذائية محددة تستند إلى هذه الآلية.

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صحتك

هل يساعد تناول السلطة أولاً على ضبط سكر الدم؟ إليك ما تقوله الدراسات

قد تُبطئ الألياف في الخضراوات انتقال السكر من الأمعاء إلى الدم بعد الأكل (بيكسلز)
قد تُبطئ الألياف في الخضراوات انتقال السكر من الأمعاء إلى الدم بعد الأكل (بيكسلز)
TT
TT

هل يساعد تناول السلطة أولاً على ضبط سكر الدم؟ إليك ما تقوله الدراسات

قد تُبطئ الألياف في الخضراوات انتقال السكر من الأمعاء إلى الدم بعد الأكل (بيكسلز)
قد تُبطئ الألياف في الخضراوات انتقال السكر من الأمعاء إلى الدم بعد الأكل (بيكسلز)

قد يساعد البدء بالسَّلطة قبل تناول الأرز أو الخبز على تخفيف ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة. وتشير مراجعة علمية، نُشرت عام 2026 في دورية «كلينيكال نيوتريشن ريسيرش»، إلى أن تناول الخضراوات أو الأطعمة الغنية بالبروتين قبل الكربوهيدرات قد يحقق هذه الفائدة، لكن الأدلة لا تزال محدودة.

ماذا وجدت الدراسات؟

شملت المراجعة 6 دراسات شارك فيها 107 بالغين أصحّاء. ورصدت معظم الدراسات ارتفاعاً أقل في سكر الدم بعد الوجبة، عند تناول الخضراوات أو الأطعمة الغنية بالبروتين أولاً، مقارنةً بالبدء بالكربوهيدرات أو تناول مكونات الوجبة معاً. وتفاوت حجم الأثر بين الدراسات.

قد يخفّف تناول السلطة قبل الأرز أو الخبز ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة (بيكسلز)

كيف يمكن أن يؤثر ترتيب الطعام؟

إذا كانت وجبتك تتكوّن من سلطة ودجاج وأرز، فالفكرة هي أن تبدأ بالسلطة أو الدجاج، وتترك الأرز للنهاية. ويرجّح الباحثون أن الألياف في السلطة قد تُبطئ انتقال السكر من الأمعاء إلى الدم، فيرتفع مستوى السكر في الدم ببطء أكبر بعد الأكل.

هل تستمر الفائدة على المدى الطويل؟

اختبرت الدراسات هذا الترتيب لدى بالغين أصحّاء لفترات تراوحت بين 3 و7 أيام. ويحتاج الباحثون إلى دراسات أكبر وأطول، لمعرفة ما إذا كان البدء بالخضراوات أو البروتين يخفّف ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات عند اتباع هذا الترتيب لأسابيع أو أشهر، وما إذا كان له الأثر نفسه لدى المصابين بالسكري.

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صحتك

البيض المسلوق أم المخفوق... أيهما أفضل لضغط الدم؟

طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
TT
TT

البيض المسلوق أم المخفوق... أيهما أفضل لضغط الدم؟

طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)

يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن طريقة تحضيره والإضافات المستخدمة معه قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم.

أيهما أفضل لضغط الدم؟

وفقاً لتقرير نشره موقع «هيلث» العلمي، يتميز البيض المسلوق بأنه لا يحتاج إلى إضافة دهون أثناء الطهي، بينما قد يُحضر البيض المخفوق باستخدام الزبدة أو الجبن أو الملح المضاف، وهي إضافات قد تسهم في زيادة ضغط الدم.

ومع ذلك، هذا لا يعني استبعاد البيض المخفوق، فهو وسيلة سهلة لإضافة الخضراوات -مثل السبانخ والطماطم- التي توفر البوتاسيوم. ويساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم، مما يسهم في خفض ضغط الدم.

كيف تجعل البيض خياراً أفضل لضغط الدم؟

تحتوي البيضة الكبيرة بشكل طبيعي على نحو 65 ملليغراماً من الصوديوم. وتأتي كمية كبيرة إضافية من الصوديوم من الملح المضاف، أو الإضافات الأخرى، أو الأطعمة التي تُقدم بجانب البيض.

ولتقليل نسبة الصوديوم، تجنب إضافة الملح واستعض عنه بالأعشاب أو التوابل أو الفلفل الأسود. كما يُنصح بالحد من الأطعمة الغنية بالصوديوم التي غالباً ما تُقدم مع البيض، مثل اللحم المقدد، والنقانق، والجبن، وبعض أنواع الصلصات.

وإذا كنت تفضل البيض المخفوق، جرب طهيه باستخدام كمية قليلة من زيت الزيتون بدلاً من الزبدة.

أما بالنسبة للبيض المسلوق، فيمكنك إضافة البابريكا، أو مسحوق الثوم، أو الفلفل الأسود، أو غيرها من التوابل الخالية من الملح لإضفاء نكهة إضافية.

ما هي فوائد البيض المسلوق مقارنة بالبيض المخفوق؟

يتشابه النوعان في القيمة الغذائية الأساسية، إذ يوفر كلاهما البروتين وفيتامين «ب 12» والسيلينيوم والكولين، وهي عناصر مهمة لصحة الجسم.

وتحتوي البيضة الكبيرة الواحدة على نحو 6 غرامات من البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع ويدعم صحة العضلات.

وعند تحضير البيض المخفوق دون إضافة الزبدة أو الزيت أو مكونات أخرى، تكون قيمته الغذائية متقاربة للغاية مع البيض المسلوق، بينما قد ترتفع سعراته الحرارية قليلاً عند استخدام الدهون أثناء الطهي.

ويتميز البيض المسلوق بسهولة تحضيره مسبقاً وحمله خارج المنزل، ما يجعله خياراً عملياً للإفطار أو الوجبات الخفيفة، في حين يتميز البيض المخفوق بإمكانية تنويع مكوناته.

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