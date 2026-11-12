البيض المسلوق أم المخفوق... أيهما أفضل لضغط الدم؟

قد يؤدي سكر شائع موجود في العديد من الأطعمة والمشروبات المحلّاة دوراً غير متوقع في مساعدة سرطان المبيض العدواني على الانتشار. فقد اكتشف باحثون في معهد «ويستار» بالولايات المتحدة أن الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تستطيع إطلاق سكر الفركتوز، الذي يعمل بمثابة إشارة تحفّز الخلايا السرطانية المجاورة على الانفصال والانتشار، وفقاً لموقع «ساينس ديلي».

وتكشف هذه النتائج، المنشورة في مجلة «Nature Aging»، عن آلية لم تكن معروفة سابقاً، تستطيع من خلالها الخلايا السرطانية مواصلة التأثير في الورم، حتى بعد توقفها عن التكاثر نتيجة العلاج. كما يثير هذا الاكتشاف تساؤلات مهمة بشأن احتمال تأثير السكر الموجود في النظام الغذائي، وأدوية الكوليسترول الشائعة الاستخدام، في تطور السرطان.

ويقول الدكتور أيدان كول، الباحث في مختبر الدكتورة كاثرين إيرد بمعهد «ويستار» (The Wistar Institute)، والمؤلف الرئيس للدراسة: «بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تتوقف عن الانقسام، لكنها تظل نشطة بيولوجياً. وبدلاً من ذلك، تستمر في إطلاق جزيئات ترسل إشارات إلى الخلايا المجاورة. وتُعد دراستنا من أولى الدراسات التي تُظهر أن أحد العناصر الغذائية، وهو في هذه الحالة سكر الفركتوز، يمكن أن يعمل بوصفه إحدى تلك الإشارات».

لماذا يعود سرطان المبيض غالباً بعد العلاج الكيميائي؟

تتلقى معظم مريضات سرطان المبيض علاجاً كيميائياً يعتمد على البلاتين، وهو علاج يستخدم أدوية تحتوي على هذا المعدن لإلحاق الضرر بالحمض النووي (DNA) للخلايا السرطانية، ومنعها من التكاثر.

ورغم أن كثيراً من المريضات يستجبن للعلاج بصورة جيدة في البداية، فإن السرطان يعود في نهاية المطاف في معظم الحالات. وغالباً ما ينتشر في أنحاء التجويف البطني، وهو الحيز الموجود داخل البطن الذي يضم أعضاء مثل المعدة، والأمعاء، والكبد.

ويُعرف هذا الانتشار باسم «النقائل» (Metastasis)، ويُعد مسؤولاً عن نحو 90 في المائة من الوفيات الناجمة عن سرطان المبيض. ولذلك، فإن فهم العوامل التي تمكّن الخلايا السرطانية من مغادرة موقعها الأصلي وتكوين أورام جديدة يمثل أولوية قصوى للباحثين.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي قد تسهم في عودة المرض، حتى وإن توقفت عن الانقسام النشط، إذ تستطيع هذه الخلايا الناجية الاستمرار في إنتاج وإطلاق مزيج من المواد التي تؤثر في سلوك الخلايا المحيطة بها.

ولاستقصاء هذه العملية، صمّم الدكتور كول وزملاؤه تجربة تهدف إلى فصل الخلايا السرطانية الناجية عن الجزيئات التي تفرزها.

واكتشف الباحثون أن هذه المواد المُفرزة، حتى في غياب الخلايا الناجية نفسها، كانت كافية لزيادة انتشار السرطان بصورة ملحوظة في نموذج تجريبي قبل سريري.

ويقول كول: «على حد علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يُثبت فيها، في نموذج تجريبي وليس فقط في طبق مخبري، أن الجزيئات التي تفرزها هذه الخلايا، وليس الخلايا ذاتها، هي التي تدفع السرطان إلى الانتشار».

سكر شائع يتحول إلى إشارة غير متوقعة لانتشار السرطان

تمثلت الخطوة التالية في تحديد المواد المسؤولة عن تحفيز الخلايا السرطانية على الانتشار. وهنا اكتشف الباحثون عاملاً غير متوقع، هو سكر الفركتوز.

والفركتوز سكر طبيعي يوجد في الفاكهة، والعسل، وأطعمة أخرى. كما يدخل في تركيب سكر المائدة، وشراب الذرة عالي الفركتوز، وهو مُحلٍّ يُستخدم على نطاق واسع في المشروبات الغازية، والأغذية المصنّعة.

وكشفت الدراسة أن الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تستطيع إنتاج الفركتوز وإطلاقه في البيئة المحيطة بها.

وبدلاً من أن يقتصر دوره على كونه مصدراً للطاقة، يعمل هذا السكر بمثابة رسول كيميائي يحفّز الخلايا السرطانية المجاورة، ويجعلها أكثر قدرة على الانتشار.

وتوصل الباحثون أيضاً إلى احتمال آخر يثير القلق؛ إذ أظهرت تجاربهم قبل السريرية أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز، تضاهي تلك الموجودة في المشروبات السكرية، قد يعزز الإشارات المرتبطة بانتشار السرطان، حتى في غياب العلاج الكيميائي.

وتشير هذه الملاحظة إلى احتمال تأثير النظام الغذائي في تطور السرطان عبر آلية لم تكن معروفة للعلماء من قبل.

وعلى خلاف كثير من العوامل التي تؤثر في خطر الإصابة بالسرطان وتطوره، يمكن تعديل كمية الفركتوز المستهلكة من خلال النظام الغذائي، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال أن تصبح الاستراتيجيات الغذائية جزءاً من الجهود الرامية إلى الحد من انتشار السرطان.

ومع ذلك، لم يختبر الباحثون حتى الآن ما إذا كان تقليل استهلاك الفركتوز يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية لدى مريضات سرطان المبيض.

كما أن هذه النتائج لا تثبت أن تناول السكر يتسبب في انتشار السرطان لدى البشر؛ ولذلك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل تقديم توصيات غذائية محددة تستند إلى هذه الآلية.