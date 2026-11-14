تطبيق ذكي يُحسّن جودة حياة مرضى قصور القلب

أظهرت نتائج عُرضت، الجمعة، في «قمة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لعام 2026»، أن برنامجاً ذكياً يعتمد على «المراقبة الطبية عن بُعد» لقي قبولاً بين مرضى قصور القلب، وأسهم في تحسين جودة حياتهم وقدرتهم على الرعاية الذاتية.

وبرزت في الآونة الأخيرة البرامج القائمة على المراقبة عن بُعد كنهج واعد لدعم استمرارية الرعاية، لا سيما بعد الخروج من المستشفى، وهي فترة يكون فيها المرضى أكثر عرضة لخطر إعادة الإدخال إلى المستشفى أو الوفاة.

قال الدكتور أندرياس برينر، من مؤسسة مستشفيات «ستيريا» في غراتس بالنمسا، والباحث الذي عرض الدراسة: «توفر المراقبة عن بُعد وسيلة لدمج الرعاية الصحية، حيث تجمع بين الممارسين العامين والأطباء المتخصصين وأطقم التمريض لتلبية الاحتياجات اليومية للمريض، كما تسهم في تثقيف المرضى وتمكينهم من أداء دور فاعل في رعايتهم الصحية».

وأضاف في بيان، الجمعة: «قمنا بتقييم مدى تقبّل المرضى لهذا النظام، وتأثيره في جودة حياتهم وسلوكيات الرعاية الذاتية لديهم، وذلك لدى مجموعة من المرضى الذين خرجوا من المستشفى بعد نوبة حادة من قصور القلب، وشاركوا في برنامج (هيرز موبيل ستيريا) المدعوم بالطب عن بُعد».

طُوِّر برنامج «هيرز موبيل» -وهو برنامج متعدد التخصصات يعتمد على المراقبة عن بُعد- في النمسا، حيث أثبتت دراسة تجريبية أولية جدواه. وعُرضت نتائج تتعلق بمرضى شاركوا في البرنامج عبر 9 مراكز في منطقة «ستيريا» خلال المدة من 2019 إلى 2025، أمام قمة (ESC) للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأخيرة.

استخدم المرضى تطبيقاً بسيط التصميم، مرتبطاً بميزان وجهاز لقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، لإرسال البيانات بشكل يومي. كما طُلب من المرضى تسجيل تفاصيل حول التزامهم بتناول الأدوية الموصوفة لهم، ووصف حالتهم الصحية وشعورهم بشكل يومي. وكانت هذه البيانات تُراجع بانتظام من قبل فريق من الممرضين والأطباء المتخصصين، الذين كان بإمكانهم إرسال رسائل مباشرة للمرضى، أو ترتيب مكالمات هاتفية، أو حتى إجراء زيارات شخصية عند الحاجة.

جرى تحليل البيانات المستمدة من 1,709 استبيانات تم جمعها في بداية الدراسة، و1,526 استبياناً آخر بعد مرور 3 أشهر من المتابعة.

وأفادت الغالبية العظمى (90 في المائة) من المرضى بقدرتهم على استخدام الجهاز بشكل مستقل، كما قيّم 90 في المائة منهم عملية التعامل مع الجهاز ونقل البيانات بأنها سهلة.

وأظهر البرنامج تحسينات ذات دلالة سريرية في الحالة الصحية وجودة الحياة، وذلك وفقاً لما تم قياسه باستخدام «استبيان كانساس سيتي لاعتلال عضلة القلب» (KCCQ). فقد ارتفعت النتيجة الإجمالية للاستبيان من 62.6 نقطة عند خط الأساس إلى 76.9 نقطة بعد مرور 3 أشهر على المشاركة في البرنامج.

وبالمثل، سُجّلت مستويات عالية من سلوكيات الرعاية الذاتية عند إتمام البرنامج. وأظهر المشاركون التزاماً عالياً بمراقبة الوزن يومياً (97 في المائة)، وتناول الأدوية (98 في المائة)، وممارسة النشاط البدني (91 في المائة)، وإدارة السوائل (88 في المائة). علاوة على ذلك، أبدى 89 في المائة من المرضى ثقتهم بقدرتهم على التعامل مع الأعراض، مثل ضيق التنفس.

كما كان مستوى رضا المرضى عن البرنامج مرتفعاً؛ إذ اعتبر 94 في المائة منهم أن المراقبة عن بُعد تمثل مفهوماً قيّماً، وأكدوا أنهم سيوصون بها لمرضى آخرين. وأبدى ما يقرب من 60 في المائة من المشاركين رغبتهم في الاستمرار في استخدام نظام المراقبة عن بُعد.

قال برينر: «تدعم النتائج المستخلصة من تحليلنا واسع النطاق دمج مسارات الرعاية القائمة على المراقبة عن بُعد، والتي تتضمن فرقاً متعددة التخصصات، ضمن استراتيجيات طويلة الأمد لإدارة حالات قصور القلب».