يبدأ العديد منا يومهم بفنجان من القهوة، وذلك لسبب وجيه، إذ تتميز القهوة بالعديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة اليقظة والتركيز والطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد القهوة على تحريك الجهاز الهضمي وقد تؤدي إلى التبرز، خصوصاً إذا كنت تشربها في الصباح، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.

لماذا تساعد قهوة الصباح على التبرز؟

الصباح هو أفضل وقت لتناول القهوة إذا كنت ترغب في الحصول على حركة صحية للأمعاء. لكن، ضع في اعتبارك أنه قد لا يناسب الجميع، لأن كل شخص يعالج الكافيين والقهوة بشكل مختلف.

ويكون «رد الفعل المعدي القولوني» أكثر نشاطاً في الصباح. و«رد الفعل المعدي القولوني» هو المسؤول عن الرغبة في التبرز بعد تناول الطعام بوقت قصير.

وتساعد كل من الوجبة وفنجان القهوة على تحفيز «رد الفعل المعدي القولوني»، لذا من الأفضل أن تشرب القهوة مع وجبة الإفطار أو بعدها مباشرة.

أما شرب القهوة على معدة فارغة فيمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي. وقد يزيد أيضاً من خطر اضطراب المعدة والإسهال لدى الأفراد الحساسين.

ونظراً لأن الكافيين - الموجود في القهوة - مُنبه، فيجب تجنبه في وقت لاحق من اليوم، لأنه يمكن أن يعطل النوم.

كيف تحرك القهوة أمعائك بسرعة؟

أظهرت إحدى الدراسات أن القهوة يمكن أن تزيد من الرغبة في التبرز خلال 4 إلى 30 دقيقة بعد تناولها.

وتتسبب المركبات الموجودة في القهوة في إطلاق الجهاز الهضمي لهرمونين: الجاسترين والكوليسيستوكينين. هذه الهرمونات، جنباً إلى جنب مع أعصاب وعضلات الجهاز الهضمي، تؤدي إلى تحفيز «رد الفعل المعدي القولوني»، الذي يؤدي إلى تقلصات القولون التي تحرك الطعام والفضلات عبر الجهاز الهضمي.

وبما أن الكافيين يحفز تقلصات القولون، فإن القهوة منزوعة الكافيين لا تُحدث التأثير نفسه على الجهاز الهضمي، حيث يكون للقهوة العادية تأثير أقوى بنسبة 23 في المائة تقريباً، إلا أن القهوة منزوعة الكافيين لا تزال تتمتع بتأثير، لأنها ليست خالية تماماً من الكافيين.