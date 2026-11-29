دعا اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو) إلى «استمرار التغطية الإعلامية للقضية الفلسطينية على مدار العام، وتخصيص فقرات ثابتة في نشرات الأخبار والبرامج الإذاعية والتلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي».

وطالب الاتحاد، في ندوة افتراضية نظمها الأحد، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان «دور الإعلام في تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني»، بتوسيع التعاون مع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وإنتاج محتوى إعلامي متعدد اللغات، ورفع معايير التحقق الإعلامي، ودعم وتدريب الصحافيين الفلسطينيين.

وأكد رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، في كلمته خلال الندوة، على «ضرورة انتقال الإعلام من التغطية المرتبطة بالأزمات والأحداث الطارئة إلى حضور مؤسسي مستدام، يقوم على المعرفة والتوثيق والمصداقية».

واستعرض الليثي ثلاثة مسارات رئيسية يمكن للإعلام من خلالها دعم القضية الفلسطينية؛ أولها الإذاعة، عبر نقل شهادات الفلسطينيين وإجراء المقابلات وتقديم الروايات التاريخية والقانونية والإنسانية، وثانيها التلفزيون، من خلال التوثيق البصري والتقارير الميدانية والأفلام الوثائقية والإنتاج المشترك الذي يحفظ الذاكرة الفلسطينية، وثالثها المنصات الرقمية، عبر إنتاج محتوى مبتكر موجه إلى الشباب والجمهور العالمي.

ندوة افتراضية لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي - أوسبو (الاتحاد)

وطرح الليثي ستة مقترحات عملية لتعزيز العمل الإعلامي المشترك، شملت تطوير التنسيق بين المؤسسات الإعلامية الأعضاء والمؤسسات الفلسطينية لتبادل الأخبار والبرامج والمواد الوثائقية الموثقة بصورة منتظمة، وتشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك بلغات متعددة وإتاحته أمام وسائل الإعلام الدولية، وإنشاء مكتبة رقمية مشتركة.

كما دعا إلى رصد المعلومات المضللة، مؤكداً أن نجاح الإعلام لا يقاس بعدد ساعات البث أو التقارير أو المشاهدات فقط، بل بجودة المحتوى وتأثيره ومصداقيته وقدرته على تقديم صورة موثقة عن الواقع الفلسطيني، قائلاً: «الحقيقة لا تحتاج إلى مبالغة، وإنما تحتاج إلى إعلام مهني قادر على توثيقها وحفظها وإتاحتها للعالم».

وناقشت الندوة مسؤولية الإعلام في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز حضورها في الوعي الدولي، ومواجهة التضليل الإعلامي، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وتطوير التعاون بين المؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء والمؤسسات الفلسطينية.

من جانبه، استعرض وزير الإعلام الفلسطيني والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الدكتور أحمد عساف، التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ومحاولات التهجير وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي، مشدداً على «أهمية تطوير التضامن الإعلامي وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية للوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم».

وقال إن «الإعلام الفلسطيني يعمل في ظروف شديدة التعقيد، ويواجه استهدافاً للصحافيين والمؤسسات الإعلامية».

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي، السفير الدكتور دواس دواس، أن الإعلام يمثل ركيزة أساسية من ركائز العمل الإسلامي المشترك في تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الإخبارية والبرامجية رغم تزاحم الأحداث والأزمات الإقليمية والدولية، ومواجهة الرواية الإسرائيلية والتضليل الإعلامي.

وأكد ضرورة أنسنة القضية الفلسطينية من خلال الانتقال من الأرقام الإخبارية المجردة إلى القصص الإنسانية الحية، وإبراز تفاصيل الحياة اليومية ومعاناة الفلسطينيين وصمودهم وآمالهم المشروعة في غزة والضفة الغربية والقدس، بالتوازي مع توثيق جرائم الاحتلال.

جامعة الدول العربية أحيت «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» (الجامعة العربية)

من جانبه، دعا المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور هادي اليامي، إلى تحرك مشترك ومنسق بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء، بالتعاون مع دولة فلسطين، لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز الحماية والمساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وفي سياق متصل، أحيت جامعة الدول العربية، الأحد، «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، وشدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في كلمته خلال الاحتفالية، على «ضرورة محاسبة إسرائيل على تجاوزاتها ومخالفاتها تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة إيقاف الانتهاكات بشكل فوري، محذراً من «خطورة الاستمرار في سلب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة والمستقلة، وإصرار إسرائيل على الممارسات الرامية إلى فرض الاستيطان والضم والتهجير وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية».