وسط هتافات الأهالي من شرفات المنازل، وتجمّع المارة لمتابعة كواليس التصوير والتقاط الصور التذكارية، خاض الفنان المصري محمد رمضان تجربة تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد «عشماوي» في حي «الدرب الأحمر» التاريخي بالقاهرة، وسط استقبال جماهيري لافت، يفتح المجال للحديث عن تحديات التصوير الدرامي في الأحياء الشعبية المزدحمة، خصوصاً مع نجوم يتمتعون بحضور جماهيري واسع، ومدى استثمارهم هذه اللقاءات في الترويج لأعمالهم الفنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كواليس التصوير، ظهر خلالها رمضان متبادلاً التحية مع أهالي المنطقة، ومازح بعض من أطلوا من شرفات منازلهم. بينما ظهر في مقطع آخر وهو يحتضن إحدى معجباته التي لم تتمالك دموعها لدى رؤيته، بحضور الفنانة المصرية إسعاد يونس، التي تشاركه بطولة المسلسل.

وتطرح مشاهد الاحتشاد الجماهيري حول رمضان، التي تكررت منذ بدء تصوير مسلسله الجديد، تساؤلات بشأن حدود الفصل بين متطلبات التصوير الدرامي في الشارع، ورغبة بعض النجوم في استثمار وجودهم وسط الجمهور للتأكيد على شعبيتهم والترويج لأعمالهم الفنية.

محمد رمضان يراهن على «عشماوي» في موسم دراما رمضان المقبل

ويرى الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن أن تغير موازين صناعة الدراما خلال السنوات الأخيرة أتاح مساحة لممارسات كانت تخضع في السابق لقيود إنتاجية مشددة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان المعتاد أن يفاجأ الجمهور بوجود نجم يصور أحد أعماله في الشارع، وسط إجراءات تأمينية، إذ لم يكن من مصلحة الإنتاج أن تتجمع الجماهير حول موقع التصوير، لكن هذا الأمر تغير الآن، خصوصاً لدى من يطلقون على أنفسهم أبطالاً شعبيين، وتحديداً محمد رمضان وأحمد العوضي».

ويضيف عبد الرحمن: «بات الترحيب الجماهيري بالنجوم يُترك على النحو الذي نشاهده حالياً، بل إن بعض النجوم يحرصون على الوجود وسط جمهورهم حتى بعيداً عن تصوير أعمالهم الفنية، وهو ما نلمسه على سبيل المثال في زيارات الفنان أحمد العوضي المتكررة لمنطقته، في حين كانت مثل هذه اللقاءات تحدث في السابق على فترات متباعدة، وتتسم بالتلقائية، بعيداً عن هذا الشكل المنظم».

ويتحفظ الناقد المصري على اتخاذ هذه المشاهد مقياساً لشعبية الفنان، ويشير إلى أن مدى عفوية هذه المشاهد يظل بدوره مثار جدل، متسائلاً: «هل جميع مقاطع الفيديو واللقطات التي نشاهدها عفوية، أم أن بعضها مصنوع؟ سيظل هذا الأمر محل جدل، ومن الصعب للغاية حسمه ما لم تظهر شهادات مدعومة بأدلة تؤكد تنظيم مثل هذه التجمعات مسبقاً».

وترتبط شعبية رمضان بنموذج البطل المنتمي إلى الأحياء الشعبية، الذي يخوض صراعات مع محيطه الاجتماعي، وهي الأدوار التي حققت له حضوراً جماهيرياً، بقدر ما عرّضته لانتقادات تتعلق بتكريس صورة نمطية عن سكان الأحياء الشعبية والترويج للعنف، وتعززت جماهيريته مع تقديمه عدداً من المسلسلات، من بينها «ابن حلال» و«الأسطورة» و«البرنس»، وصولاً إلى «جعفر العمدة» عام 2023، الذي حقق شعبية لافتة. ورغم ما يبدو من صعوبة التصوير في الأحياء الشعبية المزدحمة بالقاهرة، فإن هذه المناطق تتمتع بخصوصية في علاقتها بصناعة الدراما، وفق الدكتورة مروة عبد الله السيد، المنتجة ومديرة مدرسة سينما «جزويت القاهرة»، التي تشير إلى أن بعض الأحياء، مثل «منطقتي القلعة والوكالة بوسط القاهرة تعد من مواقع التصوير الشهيرة، وبات سكانها يتمتعون بخبرة في التعامل مع فرق العمل، نتيجة اعتيادهم على وجود الفنانين والكاميرات ومعدات الإضاءة في شوارعهم».

وتوضح عبد الله السيد لـ«الشرق الأوسط» أن «السيطرة على مواقع التصوير في هذه المناطق تبدأ من خلال التنسيق مع أحد أبنائها، قائلة: «يستعين فريق الإنتاج عادة بأحد أبناء المنطقة، ممن يتمتعون بعلاقات جيدة مع الأهالي، ويستطيعون فتح الأبواب المغلقة أمام فريق العمل، وتسهيل مهمته في السيطرة على موقع التصوير».

وتضيف أن «السيطرة الإنتاجية تمهد للسيطرة الفنية على المكان، وتتيح لفريق العمل توزيع معدات الإضاءة وفقاً لمتطلبات المشاهد، وتنظيم حركة المارة، وإيقافها واستئنافها بين اللقطات».

وتلفت إلى أن شغف المصريين بالدراما التلفزيونية يمثل عاملاً مساعداً في هذا السياق، قائلة: «يستمتع الأهالي بمشاهدة كواليس التصوير، وعادة ما يبدون استعداداً للتعاون مع فريق العمل والالتزام بتعليماته، حرصاً منهم على البقاء في موقع التصوير ومتابعة ما يجري».

محمد رمضان مع فريق تمثيل مسلسل «عشماوي» (الشركة المنتجة)

ويعود رمضان عبر «عشماوي» إلى المنافسة في موسم الدراما الرمضانية لعام 2027، بعد غيابه عن المسلسلات الرمضانية منذ تقديمه «جعفر العمدة»، وإن كان قد خاض تجربة تلفزيونية مغايرة عبر برنامج «مدفع رمضان» عام 2025، الذي اعتمد بدوره على اللقاء المباشر بالجمهور في الشارع المصري.

ويجسد رمضان في مسلسله الجديد شخصية «خليفة»، وهو رجل يعمل في تنفيذ أحكام الإعدام، وأب لثلاث بنات، تتعرض حياته لتحولات متلاحقة إثر اتهام أحد أفراد عائلته في قضية شائكة، والمسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه عبر شاشة «MBC مصر»، ويشارك في بطولته باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، وسيرين عبد النور، وانتصار، وعصام السقا، وآخرون.