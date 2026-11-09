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يوميات الشرق

هل «الحب ممكن» إذا تحوَّل الزواج معاناةً مادّية ونفسية والصداقة استغلالاً وطمعاً؟ فيلم كوريّ يجيب

يقدّم أبطال فيلم «Possible Love» أداءً مبهراً يصل بالشخصيات إلى ذروة المشاعر والمعاني (نتفليكس)
يقدّم أبطال فيلم «Possible Love» أداءً مبهراً يصل بالشخصيات إلى ذروة المشاعر والمعاني (نتفليكس)
TT
TT

هل «الحب ممكن» إذا تحوَّل الزواج معاناةً مادّية ونفسية والصداقة استغلالاً وطمعاً؟ فيلم كوريّ يجيب

يقدّم أبطال فيلم «Possible Love» أداءً مبهراً يصل بالشخصيات إلى ذروة المشاعر والمعاني (نتفليكس)
يقدّم أبطال فيلم «Possible Love» أداءً مبهراً يصل بالشخصيات إلى ذروة المشاعر والمعاني (نتفليكس)

عام 2009، وبينما كان المخرج الكوري لي تشانغ دونغ منشغلاً بتصوير فيلمه الخامس «شِعر» Poetry، كانت إحدى أهمّ شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، تقوم بتسريح ثلث موظّفيها. على إثر ذلك، نظّم اتّحاد العمّال في الشركة إضراباً، سرعان ما وضعت له الشرطة الكوريّة حداً باستخدام العنف. في الأسابيع والشهور التي تلت، عمدَ عدد من العمّال إلى إنهاء حياتهم عن طريق الانتحار.

لم يمرّ الخبر مرور الكرام على مخرجٍ لطالما وضع المهمّشين والمنبوذين في صدارة أفلامه، وشرّح انعكاسات الأحداث الاجتماعية على النفس البشريّة. انتظر دونغ 15 عاماً ليقدّم «حب ممكن» Possible Love، الفيلم الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الكبرى «الأسد الفضّي» في مهرجان البندقيّة السينمائي 2026. وبعد محطةٍ سريعة في الصالات، استحوذت منصة «نتفليكس» على العمل السينمائي الذي يمتدّ 164 دقيقة من دون أن يُحوِجَ المُشاهد إلى النظر إلى الساعة.

يبدأ الفيلم بمشهدٍ من الحياة اليوميّة. تستعدّ عائلة مؤلّفة من الأب والأم والابن للذهاب إلى جنازة. تحاول المرأة التماسُك لكنّ الدموع تُداهمُها في السيارة فيما الرجل متجهّم، وهو التعبير الذي سيرافقه طيلة مدّة الفيلم. أما وجه الولد حيث تتكرّر حركة لا إراديّة، فيشي بالكثير عن بيتٍ ظروفُه غير اعتياديّة.

يتّضح أنّ المأتم هو لرجلٍ انتحر بعد أن طُرِدَ من عمله، وأنّه كان زميلاً لـ«هو سيوك» الذي طُردَ هو الآخر، ما يفسّر التجهّم الذي يرافقه. فهو، ورغم مرور سنتَين على الطرد وعثوره على وظيفةٍ أخرى، يبدو غارقاً في الصدمة ومُغرِقاً إياها في جرعاتٍ كثيرة من الكحول. كيف لا وقد تحوّل الطرد إلى اعتصام سلميّ كلّفه آلاماً جسديّة ونفسيّة بعد أن اقتحمته القوات الحكومية.

يرافق التجهّم والصمت شخصية الزوج الغارق في صدمته (نتفليكس)

خلال غداء ما بعد الدفن وبينما «هو سيوك» يشرب كأساً تلو الآخر وزوجته «مي أوك» تحاول ردعه، يحتدم السجال بينهما. يدور ذلك أمام عدسة امرأة موجودة في المكان لتصوير الجنازة. يتّضح أنّها مخرجة تُعدّ وثائقياً عن واقع الموظّفين المطرودين من عملهم، وتُحاول إقناع الثنائي بالتحدّث إليها.

تتطوّع «مي أوك» للشهادة أمام الكاميرا، مستفيضةً بالسرد والوصف على عكس زوجها الصامت دائماً والرافض الكلام. وكأنه «كومبارس»، يكتفي «هو سيوك» بالمشاركة في المَشاهد من دون أن يتكلّم ولا أن يخضع حتى لجلسات العلاج النفسي المُتاحة للعمّال المصروفين.

تدريجياً، وبحِنكة مخرجةٍ عطشى لتوثيق حكاية حصريّة، تقتحم «لي ييجي» حياة الثنائي المُنهَك معنوياً ومادياً. تُصبح وفريقها ضيفة دائمة على بيتهم المتواضع وسائر أماكن وجُودهم. من مصنع الكمّامات حيث تعمل «مي أوك»، إلى تمارين الفنون القتاليّة حيث يبدو الابن متأخراً عن سائر رفاقه، وليس انتهاءً بجلسات العلاج التي يحاول «هو سيوك» المشاركة فيها من دون جدوى.

تقتحم المخرجة «لي ييجي» حياة الثنائي لتصوير «وثائقي» عن العمّال المصروفين (نتفليكس)

تنشأ ديناميّة غريبة بين الشخصيات، لا سيّما بين الامرأتَين. في الظاهر هي صداقة لطيفة بين المخرجة الثريّة المتعاطفة مع سيّدة تحاول إنقاذ ما تبقّى من بيتها، متسلّحةً بفرحٍ من الصعب تفسيره. إلّا أنّ باطن العلاقة معقّدٌ أكثر من ذلك. مع العلم بأنّ ثراء المخرجة مصدرُه زوجها «سانغو وو» المخترق المشهدَ دائماً بسيارته الرياضية الفارهة، ومكالماته بالإنجليزية مع شركائه في الولايات المتحدة. هذا الزوج الوسيم الذي لا تُخفي «مي أوك» إعجابها به، والذي يحوّل منزله الفخم المحاذي للشاطئ إلى موقع تصوير، ينكشف فيه الكثير عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين الثنائيين الآتيين من عالمين متناقضَين.

يمنح المخرج الحكاية ما يلزم من وقت لتتكشّف طبقاتها المتعدّدة، كما لا يُهمل تطوّر أقواس الشخصيات التي يؤدّيها الممثلون ببراعةٍ تأسِر العيون والأنفاس، وتجعل الجمهور يصدّق كل لفتة وكل ردّة فعل.

يُرافق المشاهدين انطباع بأنهم يتابعون فيلماً داخل فيلم، إذ تتداخل عدسة المخرج الحقيقي مع كاميرا «لي ييجي»، في عملٍ يُبدع في المزج ما بين الدراما والتوثيق.

يبدع الفيلم في الدمج ما بين الدراما والتوثيق (نتفليكس)

تنطلق المخرجة «لي ييجي» من رغبةٍ شريفة. تريد توثيق مأساة عائلة زعزعها الصرف التعسّفي، ومن خلالها طرح قضيّة مُحقّة تورّطت فيها المؤسسات الرأسمالية والجهات الحكوميّة. إلّا أنّ انغماسها في حياة أبطالها، يُظهر ما لديها من عقَدٍ دفينة. فإلى جانب عدم تردُّدها في التطفّل على يوميات الآخرين إلى درجة الاستغلال وتسييرهم وفق ما يناسب عملها، كأنّ المخرجة تريد أن تتلبّسَ حياتهم ومأساتهم.

من جهةٍ ترتدي ملابسها الباهظة إلى مواقع التصوير، معرّضةً نفسها لانتقادات «مي أوك» اللمّاحة رغم طيبتها الفائقة، ومن جهة ثانية تبدو طامعة بالمعاناة. كأنها تريدُها لنفسها كي تمنح بها معنىً لحياتها.

من دون أن يأخذ طرفاً وبقَدرٍ عالٍ من الحياديّة، يطرح الفيلم الصراع الطبقي والمالي الخفيّ لكنه لا يفعل ذلك بأسلوبٍ فاضح على غرار الفيلم الكوري «باراسايت» Parasite مثلاً. فالعنف لا يتصدّر هنا، بل يُختصر بشذراتٍ عابرة، والثنائي الفقير يكتفي بالتفرّج على ثراء الفريق الثاني، من دون الاستيلاء على شيء منه. أما الغضب، وهو نبض الشخصيات، فلا يُعطى إلا على جرعات ولا يتفجّر إلا في النهاية.

بين الشخصيتَين النسائيتين العلاقة نديَّة رغم الفارق الطبقي (نتفليكس)

في مستهلّ الفيلم تظهر عبارة «لا تشتهِ مقتنى قريبِك» أو «لا تطمع». ليس عبثاً أن اختار المُخرج لي تشانغ دونغ تلك الوصيّة تحديداً من وصايا الله العشر. فالحكاية التي بدأت من قضيةٍ اجتماعية طارئة ضحاياها عمّال مهمّشون صُرفوا من وظائفهم، تتحوّل إلى دوّامة نفسيّة تختلط فيها المشاعر البشريّة السلبيّة كالطمع، والاستغلال، والرغبات الجامحة، والغضب... كل ذلك ضمن إطارٍ يعيد طرح موضوع أخلاقيّات العمل التوثيقي ومدى انغماسه في خصوصيات الآخرين وتحويل مآسيهم إلى مادة مصوّرة.

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يوميات الشرق

هل «الحب ممكن» إذا تحوَّل الزواج معاناةً مادّية ونفسية والصداقة استغلالاً وطمعاً؟ فيلم كوريّ يجيب

يقدّم أبطال فيلم «Possible Love» أداءً مبهراً يصل بالشخصيات إلى ذروة المشاعر والمعاني (نتفليكس)
يقدّم أبطال فيلم «Possible Love» أداءً مبهراً يصل بالشخصيات إلى ذروة المشاعر والمعاني (نتفليكس)
TT
TT

هل «الحب ممكن» إذا تحوَّل الزواج معاناةً مادّية ونفسية والصداقة استغلالاً وطمعاً؟ فيلم كوريّ يجيب

يقدّم أبطال فيلم «Possible Love» أداءً مبهراً يصل بالشخصيات إلى ذروة المشاعر والمعاني (نتفليكس)
يقدّم أبطال فيلم «Possible Love» أداءً مبهراً يصل بالشخصيات إلى ذروة المشاعر والمعاني (نتفليكس)

عام 2009، وبينما كان المخرج الكوري لي تشانغ دونغ منشغلاً بتصوير فيلمه الخامس «شِعر» Poetry، كانت إحدى أهمّ شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، تقوم بتسريح ثلث موظّفيها. على إثر ذلك، نظّم اتّحاد العمّال في الشركة إضراباً، سرعان ما وضعت له الشرطة الكوريّة حداً باستخدام العنف. في الأسابيع والشهور التي تلت، عمدَ عدد من العمّال إلى إنهاء حياتهم عن طريق الانتحار.

لم يمرّ الخبر مرور الكرام على مخرجٍ لطالما وضع المهمّشين والمنبوذين في صدارة أفلامه، وشرّح انعكاسات الأحداث الاجتماعية على النفس البشريّة. انتظر دونغ 15 عاماً ليقدّم «حب ممكن» Possible Love، الفيلم الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الكبرى «الأسد الفضّي» في مهرجان البندقيّة السينمائي 2026. وبعد محطةٍ سريعة في الصالات، استحوذت منصة «نتفليكس» على العمل السينمائي الذي يمتدّ 164 دقيقة من دون أن يُحوِجَ المُشاهد إلى النظر إلى الساعة.

يبدأ الفيلم بمشهدٍ من الحياة اليوميّة. تستعدّ عائلة مؤلّفة من الأب والأم والابن للذهاب إلى جنازة. تحاول المرأة التماسُك لكنّ الدموع تُداهمُها في السيارة فيما الرجل متجهّم، وهو التعبير الذي سيرافقه طيلة مدّة الفيلم. أما وجه الولد حيث تتكرّر حركة لا إراديّة، فيشي بالكثير عن بيتٍ ظروفُه غير اعتياديّة.

يتّضح أنّ المأتم هو لرجلٍ انتحر بعد أن طُرِدَ من عمله، وأنّه كان زميلاً لـ«هو سيوك» الذي طُردَ هو الآخر، ما يفسّر التجهّم الذي يرافقه. فهو، ورغم مرور سنتَين على الطرد وعثوره على وظيفةٍ أخرى، يبدو غارقاً في الصدمة ومُغرِقاً إياها في جرعاتٍ كثيرة من الكحول. كيف لا وقد تحوّل الطرد إلى اعتصام سلميّ كلّفه آلاماً جسديّة ونفسيّة بعد أن اقتحمته القوات الحكومية.

يرافق التجهّم والصمت شخصية الزوج الغارق في صدمته (نتفليكس)

خلال غداء ما بعد الدفن وبينما «هو سيوك» يشرب كأساً تلو الآخر وزوجته «مي أوك» تحاول ردعه، يحتدم السجال بينهما. يدور ذلك أمام عدسة امرأة موجودة في المكان لتصوير الجنازة. يتّضح أنّها مخرجة تُعدّ وثائقياً عن واقع الموظّفين المطرودين من عملهم، وتُحاول إقناع الثنائي بالتحدّث إليها.

تتطوّع «مي أوك» للشهادة أمام الكاميرا، مستفيضةً بالسرد والوصف على عكس زوجها الصامت دائماً والرافض الكلام. وكأنه «كومبارس»، يكتفي «هو سيوك» بالمشاركة في المَشاهد من دون أن يتكلّم ولا أن يخضع حتى لجلسات العلاج النفسي المُتاحة للعمّال المصروفين.

تدريجياً، وبحِنكة مخرجةٍ عطشى لتوثيق حكاية حصريّة، تقتحم «لي ييجي» حياة الثنائي المُنهَك معنوياً ومادياً. تُصبح وفريقها ضيفة دائمة على بيتهم المتواضع وسائر أماكن وجُودهم. من مصنع الكمّامات حيث تعمل «مي أوك»، إلى تمارين الفنون القتاليّة حيث يبدو الابن متأخراً عن سائر رفاقه، وليس انتهاءً بجلسات العلاج التي يحاول «هو سيوك» المشاركة فيها من دون جدوى.

تقتحم المخرجة «لي ييجي» حياة الثنائي لتصوير «وثائقي» عن العمّال المصروفين (نتفليكس)

تنشأ ديناميّة غريبة بين الشخصيات، لا سيّما بين الامرأتَين. في الظاهر هي صداقة لطيفة بين المخرجة الثريّة المتعاطفة مع سيّدة تحاول إنقاذ ما تبقّى من بيتها، متسلّحةً بفرحٍ من الصعب تفسيره. إلّا أنّ باطن العلاقة معقّدٌ أكثر من ذلك. مع العلم بأنّ ثراء المخرجة مصدرُه زوجها «سانغو وو» المخترق المشهدَ دائماً بسيارته الرياضية الفارهة، ومكالماته بالإنجليزية مع شركائه في الولايات المتحدة. هذا الزوج الوسيم الذي لا تُخفي «مي أوك» إعجابها به، والذي يحوّل منزله الفخم المحاذي للشاطئ إلى موقع تصوير، ينكشف فيه الكثير عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين الثنائيين الآتيين من عالمين متناقضَين.

يمنح المخرج الحكاية ما يلزم من وقت لتتكشّف طبقاتها المتعدّدة، كما لا يُهمل تطوّر أقواس الشخصيات التي يؤدّيها الممثلون ببراعةٍ تأسِر العيون والأنفاس، وتجعل الجمهور يصدّق كل لفتة وكل ردّة فعل.

يُرافق المشاهدين انطباع بأنهم يتابعون فيلماً داخل فيلم، إذ تتداخل عدسة المخرج الحقيقي مع كاميرا «لي ييجي»، في عملٍ يُبدع في المزج ما بين الدراما والتوثيق.

يبدع الفيلم في الدمج ما بين الدراما والتوثيق (نتفليكس)

تنطلق المخرجة «لي ييجي» من رغبةٍ شريفة. تريد توثيق مأساة عائلة زعزعها الصرف التعسّفي، ومن خلالها طرح قضيّة مُحقّة تورّطت فيها المؤسسات الرأسمالية والجهات الحكوميّة. إلّا أنّ انغماسها في حياة أبطالها، يُظهر ما لديها من عقَدٍ دفينة. فإلى جانب عدم تردُّدها في التطفّل على يوميات الآخرين إلى درجة الاستغلال وتسييرهم وفق ما يناسب عملها، كأنّ المخرجة تريد أن تتلبّسَ حياتهم ومأساتهم.

من جهةٍ ترتدي ملابسها الباهظة إلى مواقع التصوير، معرّضةً نفسها لانتقادات «مي أوك» اللمّاحة رغم طيبتها الفائقة، ومن جهة ثانية تبدو طامعة بالمعاناة. كأنها تريدُها لنفسها كي تمنح بها معنىً لحياتها.

من دون أن يأخذ طرفاً وبقَدرٍ عالٍ من الحياديّة، يطرح الفيلم الصراع الطبقي والمالي الخفيّ لكنه لا يفعل ذلك بأسلوبٍ فاضح على غرار الفيلم الكوري «باراسايت» Parasite مثلاً. فالعنف لا يتصدّر هنا، بل يُختصر بشذراتٍ عابرة، والثنائي الفقير يكتفي بالتفرّج على ثراء الفريق الثاني، من دون الاستيلاء على شيء منه. أما الغضب، وهو نبض الشخصيات، فلا يُعطى إلا على جرعات ولا يتفجّر إلا في النهاية.

بين الشخصيتَين النسائيتين العلاقة نديَّة رغم الفارق الطبقي (نتفليكس)

في مستهلّ الفيلم تظهر عبارة «لا تشتهِ مقتنى قريبِك» أو «لا تطمع». ليس عبثاً أن اختار المُخرج لي تشانغ دونغ تلك الوصيّة تحديداً من وصايا الله العشر. فالحكاية التي بدأت من قضيةٍ اجتماعية طارئة ضحاياها عمّال مهمّشون صُرفوا من وظائفهم، تتحوّل إلى دوّامة نفسيّة تختلط فيها المشاعر البشريّة السلبيّة كالطمع، والاستغلال، والرغبات الجامحة، والغضب... كل ذلك ضمن إطارٍ يعيد طرح موضوع أخلاقيّات العمل التوثيقي ومدى انغماسه في خصوصيات الآخرين وتحويل مآسيهم إلى مادة مصوّرة.

مواضيع
سينما نتفلكس دراما الانتحار كوريا الجنوبية
يوميات الشرق

محمد زين الدين: استعرتُ بعض تفاصيل «حتى الفجر» من طفولتي

واجه المخرج صعوبات عدة في تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)
واجه المخرج صعوبات عدة في تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)
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محمد زين الدين: استعرتُ بعض تفاصيل «حتى الفجر» من طفولتي

واجه المخرج صعوبات عدة في تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)
واجه المخرج صعوبات عدة في تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)

قال المخرج المغربي محمد زين الدين إن علاقته بعالم الكاتب محمد زفزاف، الذي عاد إليه في فيلمه «حتى الفجر»، بدأت بلقاء جمعهما في الدار البيضاء عام 1992، حين كان يفكر في إنجاز فيلم وثائقي عنه. لكن اللقاء تجاوز غرضه الأول، وتحول إلى تجربة ألهمته الكتابة، بعدما أمضى ساعات في الإنصات إلى صاحب «محاولة عيش»، ليخرج بأفكار أسهمت لاحقاً في ولادة فيلمه الروائي الطويل الأول «يقظة».

واستعاد زين الدين، في حواره مع «الشرق الأوسط»، تفاصيل ذلك اللقاء، موضحاً أنه جلس مع زفزاف نحو 4 أو 5 ساعات من دون أن يسجل شيئاً، إذ انصرف تماماً إلى الإنصات إليه. وما إن وصل إلى الفندق حتى شرع في الكتابة، وكأن الحديث الذي دار بينهما فتح أمامه طريقاً إلى حكايات وصور لم تكن قد اتخذت شكلها بعد.

المخرج المغربي محمد زين الدين (الشرق الأوسط)

وبعد نحو 30 عاماً، أعادته مصادفة في الشارع إلى ذلك العالم، حين عثر على رواية «محاولة عيش» لدى بائع كتب يفترش بها الأرض. اشتراها وجلس يقرأها في مقهى، لتستوقفه الشخصيات والأجواء والأماكن التي تزخر بها، وشعر بأنها تحمل عناصر قابلة للحياة على الشاشة. وهكذا تحولت القراءة إلى بداية مشروع سينمائي عاد من خلاله إلى عالم زفزاف، عبر حكاية فتى يحاول العثور على موقعه في واقع يضيّق أمامه خيارات الحياة.

وتدور أحداث الفيلم المغربي «حتى الفجر» في مدينة القنيطرة المغربية خلال سبعينات القرن الماضي، متتبعاً حكاية «حميد»، وهو فتى في الـ16 من عمره، تدفعه أمه إلى بيع الصحف وتحميله مسؤوليات تفوق سنه، فيما ترتب زواجه من شابة تمتلك قارباً صغيراً لنقل السكان عبر النهر.

وبين شوارع المدينة وحانات الميناء، يتعرف حميد إلى امرأة تمنحه الحنان والإنصات اللذين يفتقدهما، ليجد نفسه ممزقاً بين مشاعره الخاصة وتوقعات أسرته، في رحلة تتداخل فيها أسئلة النضج والرغبة والبحث عن الذات.

وعن انتقال الحكاية من الرواية إلى السينما، رأى زين الدين أن الاقتباس يحتاج إلى حرية تتيح للمخرج إعادة بناء العمل بأدواته الخاصة، لأن لكل فن قوانينه وأساليبه في التعبير. وأوضح أن الوفاء للنص الأدبي، بالنسبة إليه، لا يعني الالتزام الحرفي بتفاصيله، بل الحفاظ على روح الكاتب والخلفية التي تنطلق منها نظرته إلى شخصياته، بينما تظل المعالجة قابلة للتغيير بما يمنح الفيلم لغته وإيقاعه واستقلاليته الفنية، من دون أن يقطع صلته بالعالم الذي استُلهم منه.

اهتم المخرج بإبراز مشاعر إنسانية في العمل (الشركة المنتجة)

ومن أبرز الإضافات التي أدخلها على الحكاية موقع تأوي إليه أعداد كبيرة من طيور اللقلق، كان يُعرف باسم «قمامة الأمريكان»، حيث كان الأميركيون الموجودون في مدينة القنيطرة يلقون مخلفاتهم، ويقصده مغاربة بحثاً عما يمكن الانتفاع به.

وأوضح زين الدين أن هذا المكان غير موجود في الرواية، لكنه وجد فيه مساحة تجمع بين تفاصيل العيش الهش ودلالات الطيور التي تحط فيه، ليصبح جزءاً من التصور السينمائي الذي بناه حول الشخصيات وبيئتها. واختار اللقلق لما يحمله من إيحاءات تتصل بالهجرة والولادة، مستحضراً الحكايات الشعبية التي تربطه بمجيء الأطفال إلى العالم، فضلاً عن انتقاله الموسمي من شمال أوروبا. وأضاف: «استعرتُ تفاصيل من طفولتي رأيت أنها مفيدة لشخصية حميد».

وتتصل هذه الإضافات برؤية المخرج لشخصية البطل، الذي تتشكل ملامح أزمته حول سؤال الهوية. فحميد، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة، يجد نفسه مطالباً بالعمل والزواج والتصرف كأنه رجل مكتمل، في وقت لا يزال فيه يحاول فهم ذاته واكتشاف رغباته.

ويرى زين الدين أن هذه الحيرة لا تقتصر على البيئة المغربية، بل تمتد إلى تجارب المراهقين في أنحاء مختلفة من العالم، ممن يبحثون عن تعريف لذواتهم وسط توقعات الآخرين. فحميد غير راضٍ عن واقعه ويسعى إلى تغييره، فيما تدفعه علاقته بالمرأة التي يتعرف إليها في الحانة إلى اكتشاف مشاعر ورغبات تسهم في إعادة توجيه مساره.

وفي سياق حديثه عن اختياراته الفنية، توقف المخرج عند الجمع بين العربية الفصحى في السرد والدارجة المغربية في الحوار، مؤكداً أن هذا الأسلوب يستند إلى طريقة زفزاف نفسه في الكتابة، إذ كان يصف الأماكن والشخصيات بالفصحى، ويترك لشخصياته أن تتحاور بلغتها اليومية. وأشار إلى أن هذه السمة من الخصائص التي لم يجرؤ على تغييرها، لارتباطها الوثيق بطريقة الكاتب في بناء عالمه الأدبي.

ينطلق عرض الفيلم من مهرجان تالين في إستونيا (الشركة المنتجة)

ولم تقتصر عودة زين الدين إلى أجواء القنيطرة على استحضار الأماكن الواردة في الحكاية، بل امتدت إلى البحث عن مواقع تحمل آثاراً من ماضي المدينة. وفي هذا السياق، قاده البحث إلى مطبعة تعود إلى خمسينات القرن الماضي، كانت مغلقة وغير مستخدمة، فاختارها لتصوير المكان الذي تُوزع منه الصحف، في استعادة بصرية لأجواء المرحلة التي تدور فيها الأحداث.

ويشارك «حتى الفجر» في ثلاثة مهرجانات سينمائية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يشهد عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة «اختيارات النقاد» في الدورة الثلاثين لمهرجان تالين «الليالي السوداء» في إستونيا، وينافس ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية» في الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما يُعرض ضمن قسم «بانوراما السينما المغربية» في الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب.

مواضيع
سينما مهرجان المغرب
يوميات الشرق

الأسطورة «شوشو»... أضحك جمهوره ومات حزيناً عن 36 عاماً

مع نيللي في مسرحية «الدنيا دولاب» (من الكتاب)
مع نيللي في مسرحية «الدنيا دولاب» (من الكتاب)
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الأسطورة «شوشو»... أضحك جمهوره ومات حزيناً عن 36 عاماً

مع نيللي في مسرحية «الدنيا دولاب» (من الكتاب)
مع نيللي في مسرحية «الدنيا دولاب» (من الكتاب)

نحن في بيروت، يوم كانت مركزاً عربياً للكتاب والمال والحرية، وتعيش أوج ازدهارها، في مطلع ستينات القرن الماضي. في تلك الحقبة، وفي وسط العاصمة التجاري الذي يُعرَف بـ«نص البلد»، نشأ «المسرح الوطني»، على بعد أمتار من ساحة الشهداء. في هذه الظروف المؤاتية أنجب لبنان النجم الكوميدي الكبير شوشو، الذي سيصبح بمثابة أسطورة. هو حسن علاء الدين، الذي رهن حياته للمسرح، وواجه المصاعب، وقدَّم تضحيات جساماً، وتوفي في قمة عطائه، وهو في الـ36 عاماً، بعدما شكَّل علامةً فارقةً في تاريخ المسرح اللبناني.

غلاف الكتاب

بعد 50 عاماً من ذلك الغياب، يطلُّ فارس يواكيم، الموهوب الذي لازم شوشو 10 سنوات وكتب له أشهر مسرحياته، بكتاب «شوشو في الذاكرة»، الصادر عن «دار الفرات». يوثِّق يواكيم المرحلة، ويصحِّح معلومات خاطئة شابت بعض ما كُتب عن سيرة الفنان، ويقدِّم شهادةً حيةً. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب.

كان شوشو بحاجة إلى بيئة حاضنة ليعلن مولده، وكانت المدينة بحاجة إلى موهبة فنية بارزة تدعم ازدهارها. هكذا استمرَّ «المسرح الوطني» في تقديم عروضه على مدى عقد، بفضل فرقته الثابتة، ليصبح ظاهرةً لم تشهد بيروت مثيلاً لها.

البداية المبشّرة

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965، ارتفعت الستارة للمرة الأولى في «المسرح الوطني» عن مسرحية «شوشو بك في صور»، التي أعدَّها وأخرجها نزار ميقاتي، مقتبسة من «رحلة السيد بريشون» للفرنسي أوجين لابيش. يصف الكتاب العرض بأنه كان «أنيقاً، سخياً، بهر جمهور بيروت»، واستمرَّ 21 أسبوعاً. وكرت السبحة بعد ذلك بكوميديات شعبية، خاطبت الجمهور العريض بالمحكية اللبنانية، في قاعة تتسع لـ450 متفرجاً، وتعمل طوال السنة باستثناء شهرَي الصيف، حين كانت المسرحيات تجول المناطق. كانت أعمالاً مبهجةً وطريفةً، لكن المسرح تحوَّل، مع مرور الوقت، إلى منبر يعبِّر عن الرأي العام والمطالب الشعبية، فازداد تعلق الجمهور به.

شوشو الذي سرقه المسرح حتى الموت (الشرق الأوسط)

شوشو، المولود في بيروت عام 1939، والده خضر الجوني من الشوف، ووالدته نوّار حيدر من بعلبك، أما زوجته فهي فاطمة، ابنة الفنان محمد شامل، الذي تسبب زواجه منها بقطيعة بينه وبين والدها، صاحب الفضل عليه في إدخاله إلى الإذاعة والتلفزيون.

يتيم الأب منذ كان في السابعة، ربَّته أمه حتى اشتدَّ عوده. عشق التمثيل منذ صغره، واتَّخذ لنفسه اسماً فنياً هو «مبروك». شارك في مشاهد هزلية، وقلَّد شخصيات، وغنى للأطفال، متنقلاً بين فرق الهواة، ومشاركاً في حفلات نظَّمتها جمعيات كشفية.

شاهده محمد شامل في أحد العروض وأُعجب بأدائه، وأسند إليه دوراً في برنامج للأطفال في «تلفزيون لبنان والمشرق». كانت تلك بداية خطواته نحو الاحتراف. وشامل هو الذي أطلق عليه اسم «شوشو»، وأعطاه أدواراً في مسلسلات تلفزيونية وإذاعية، مثل «يا مدير»، و«شارع العز»، و«يا صبر أيوب». لكن ارتباط شوشو بابنة شامل، من دون موافقته، أغضب الأخير، فاستغنى عن خدماته، وكانت تلك ضربةً قاسيةً له.

ولادة مشروع

أصبح شوشو عاطلاً عن العمل، يسير على غير هدى، إلى أن وقع على سينما «شهرزاد» وأقنع صاحبها بتأجيرها. ورغم الصعوبات المالية فإنه استطاع، بالتعاون مع المخرج نزار ميقاتي، إطلاق مشروع «المسرح الوطني» الذي يقدِّم عروضاً يومية.

بعد 3 سنوات على افتتاح المسرح، تعرَّف فارس يواكيم إلى شوشو، الذي حضر إلى المسرح ليكتب مقالة نقدية، بعد عودته حديث التَّخرُّج من مصر. لكن العلاقة بينهما امتدت لـ10 سنوات. فقد تابع شوشو بصفته ناقداً، وعاشره وصادقه وجالسه، والأهم أنه كتب له نصوصاً مسرحية وسينمائية وإذاعية. كانت المعايشة يومية ومهنية، واستمرَّت حتى آخر عرض قدَّمه شوشو في أواخر يونيو (حزيران) 1975.

عرفت بيروت «فرقة منير أبو دبس» وفرقة «ملتقى»، إلى جانب مسرحيات متفرقة ذات طابع تجريبي جاد، لكن لم يتشكَّل جمهور مسرحي مواظب بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا بعد افتتاح مسرح شوشو.

صار المسرح شغل نزار ميقاتي الشاغل؛ يدرِّب الممثلين، وينحت المواهب، ويتابع العمل. قدَّم مع شوشو 12 مسرحية، منها «مريض الوهم» و«البخيل» لموليير، و«توباز» لمارسيل بانيول، و9 مسرحيات من نوع الفودفيل، مقتبسة من أعمال لكتاب معروفين. وبعد 5 سنوات، فُضّت الشراكة، وباع ميقاتي حصته في «المسرح الوطني» إلى محمد الطوخي.

شوشو في السينما

لم يكن شوشو حبيس المسرح، فقد أطلَّ في 8 أفلام، بدأها عام 1962 بفيلم «شوشو والمليون» مع محمد شامل، وبعده بعام قدَّم «يا سلام ع الحب». وبعد أن لمع نجمه على الخشبة، شارك في فيلم «مغامرات شوشو» وغيره.

كان يريد من السينما أن تكون نافذته إلى شهرة عربية واسعة، على غرار نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وفؤاد المهندس. لهذا لجأ إلى أفلام مشتركة لبنانية - مصرية. وكان آخر أفلامه «سيدتي الجميلة»، الذي كتب فارس يواكيم السيناريو والحوار له، من بطولة نيللي ومحمود ياسين. وعُرض في مصر بعنوان «النشّالة»، وأنتجه شوشو لتأمين بعض الإيرادات والتخفيف من ديونه. وقد حقَّق إيرادات بالفعل، لكن شوشو كان قد رحل قبل بدء عرضه.

مزاج صعب... وظروف أصعب

يحكي الكتاب بإسهاب عن الصعوبات المالية التي واجهها شوشو كي يتمكَّن من تأسيس مسرحه، وعن صعوبة إدارة نفقاته، والديون التي أثقلت كاهله، وكذلك عن شخصيته البوهيمية، وانسياقه وراء هدف واحد هو النجاح على المسرح. ويقول يواكيم إنه كان معجباً بشارلي شابلن، ولا يملُّ من مشاهدة أفلامه ومراقبة حركاته الصامتة وتعابير وجهه، كما كان يتابع أفلام نجيب الريحاني، الذي لم يتسنَّ له أن يراه.

بجسد نحيل، وشارب كثيف، وبنية ضعيفة، وعينين تشعان ذكاء، كان شوشو لا يتوقف عن التدخين وشرب القهوة، ويسهر حتى لا يذهب إلى فراشه قبل طلوع الفجر. كثير الإنصات، قليل الكلام والطعام. في قرارة نفسه، كان رجلاً حزيناً. يأتي إلى المسرح قبل العرض بساعتين؛ فالمسرح بالنسبة إليه الأكسجين، والشفاء من همومه المالية وآلامه المرضية. كان يُضحك الآخرين، لكنه هو نفسه يتألم.

مع عصام رجي في و«صلت لـ99» (من الكتاب)

ساعدته بنيته النحيلة على تأدية الأدوار الكوميدية والإيمائية. وكان موهوباً في تلوين صوته والارتجال السريع وتوزيع النكات. لهذا لم يبلغ نجاحه في السينما والتلفزيون الذروة التي بلغها على المسرح لمهارته الاستثنائية في التفاعل المباشر مع الجمهور. قال عنه المخرج المسرحي روجيه عساف، بمناسبة عرض مسرحية «أخ يا بلدنا»: «إنه صاحب الفرقة اللبنانية الوحيدة التي لها جمهور. فالوصول إلى 70 ألف مشاهد إنجاز كبير. إنه فريد في لبنان بمسيرته».

كان شوشو فناناً متعدد المواهب بالفعل. وإلى جانب السينما والتلفزيون، شارك في المهرجانات الصيفية الكبرى، مثل «مهرجانات بعلبك» و«مهرجانات الأرز». كما أسَّس مسرحاً للأطفال، رغبة في زيادة دخله وتأهيل جيل يتذوق المسرح.

تراكمت الديون على شوشو، رغم أن صالته لم تكن تهدأ، والجمهور لا يكلّ من حضور عروضه. ويشرح الكتاب أنه تورَّط في الديون عند تأسيس المسرح، لأنه لم يتمكَّن من الاستدانة من المصارف، واضطر إلى اللجوء إلى المرابين، الذين فرضوا عليه فوائد خيالية. وأخذت الديون تكبر مثل كرة ثلج، حتى أصبحت أحد أسباب تدهور صحته. وكانت ميرنا البستاني قد وعدته بتسديد ديونه من خلال «بنك الصناعة والعمل»، الذي كانت تملك حصةً وازنة فيهً، ليصبح مديناً للمصرف بفائدة أقل بكثير. لكن الحرب الأهلية اشتعلت، وأطاحت بالوعد والمسرح وشوشو.

وفاة شوشو

كان الدكتور روبير خوري يحضر مسرحية «آخ يا بلدنا»، حين لاحظ أن ملامح وجه شوشو المرهقة قد تشير إلى مشكلة في القلب، فاستدعاه إلى عيادته. وبعد الكشف، تبيَّن وجود خلل في القلب، وطلب منه التخفيف من التدخين وأخذ قسط من الراحة.

لكنه لم ينفِّذ شيئاً من ذلك. وبعد سنة، تعرَّض لنوبة قلبية حادة، ونُقل على عجل إلى مستشفى البربير. خرج بعدها من المستشفى وبدأ التحضير لموسم 1976. وبما أن الحرب كانت قد بدأت، لم يكن ممكناً افتتاح موسمه البيروتي. فسافر لتقديم مسرحيتين في الأردن، وحضر العرض الأول العاهل الأردني يومها الملك حسين، وأبدى إعجابه به.

شوشو في مسرحية «اللعب عالحبلين» (من الكتاب)

عاد شوشو مع الفرقة من عمّان، وكان يقود سيارته بنفسه. كان الإجهاد كبيراً، خصوصاً أنه أُرهق بالعروض المتوالية والهموم النفسية وتراكم الديون، إلى جانب عجزه عن فتح أبواب مسرحه. وفي الثاني من نوفمبر 1975، توقف قلبه عن النبض.

«مات البطل، واحترق المسرح، وانهارت المدينة»، يقول يواكيم في كتابه: «مات النجم مع مسرحه الذي أحبه، لكنه بقي أسطورة في تاريخ المسرح اللبناني».

تكمن أهمية الكتاب في أنه يؤرخ لحقبة مهمة من حياة شوشو ويوثِّقها، ويحاول الإحاطة حتى بفترات لم يعايشها الكاتب أو يشهدها، متى توافرت المعلومات الموثوقة. وفيه تفاصيل تهم كلَّ مَن يرغب في دراسة هذه الظاهرة الفنية، وهو مزوَّد بفهرس لأسماء المسرحيات والأعمال السينمائية، وكذلك أسماء الصحافيِّين الذين كتبوا عن شوشو. ومن الطرائف التي يتضمَّنها الكتاب فهرس للأخطاء التي تمكَّن يواكيم من جمعها فيما يخص شوشو، في كتاب محمد كريم «كما عرفتهم».

بعد 50 عاماً على وفاة الفنان المسرحي الكبير شوشو، قرَّر كاتب أشهر مسرحياته، فارس يواكيم، أن يصدر كتاباً يسجِّل فيه ما شهده وعرفه من حقائق عايشها بصحبته، أو سمعها عنه، أو تقصّاها، اعترافاً بفضله الكبير، ولأنه فتح له باب الشهرة في المسرح اللبناني.

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