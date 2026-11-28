في أول عروضه الجماهيرية بالوطن العربي، انطلق الفيلم التونسي - البريطاني «صوفيا» في دور السينما، ليختبر رد فعل الجمهور المصري، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات العربية والدولية. وهو الفيلم الذي يُراهن به الفنان التونسي ظافر العابدين، ليس فقط على حضوره ممثلاً ومؤلفاً، بل مخرجاً ومنتجاً أيضاً.

عُرض الفيلم عالمياً للمرة الأولى في مهرجان «مراكش الدولي» في دورته الماضية، كما شارك خلال عام 2026 في مهرجان «سانتا باربرا» الأميركي، ومهرجان «مانشستر السينمائي» البريطاني، الذي حاز فيه جائزة أفضل مخرج. كذلك اختير «صوفيا» فيلماً لافتتاح مهرجان «عمّان السينمائي» في دورته الماضية.

تدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حول امرأة بريطانية تسافر برفقة طفلتها إلى تونس، في محاولة لإعادة التواصل بين الابنة ووالدها، لكن الاختفاء المفاجئ للطفلة يقلب حياة والدَيها رأساً على عقب، وتُلاحق الأب اتهامات باختطاف طفلته، ليخوض رحلة مليئة بالتحديات. ويشارك في بطولة الفيلم، أمام ظافر العابدين، ممثلون بريطانيون وتونسيون، من بينهم جيسيكا براون فيندلي، وجوناثان هايد، وقيس السبتي، وهبة عبوك، وسعاد بن سليمان. وقد صُوّر الفيلم بين بريطانيا وتونس.

ظافر العابدين في لقطة من فيلم «صوفيا» (الشركة الموزعة للفيلم)

وأُقيم العرض الخاص للفيلم أخيراً في القاهرة، بحضور ظافر العابدين، الذي لفت الأنظار بظهوره على السجادة الحمراء متكئاً على عكاز، إثر إصابة تعرَّض لها في قدمه. وقد حضر برفقة زوجته، المغنية البريطانية جوان فاريل، وابنته ياسمين، وسط حضور لافت لعدد من الفنانين، من بينهم إياد نصار، وآسر ياسين، ودرة، وعائشة بن أحمد، وسناء يوسف.

ويأتي «صوفيا» بعد 27 عاماً من إقامة ظافر العابدين في بريطانيا؛ إذ تراكمت لديه الحكايات التي أراد تقديمها لتعكس الهوية والثقافة العربية، فسعى إلى منح القصص العربية نافذة للحضور في السينما العالمية، مؤكداً، في تصريحات صحافية، أهمية وجود صوت عربي حاضر «يعكس حكاياتنا في السينما العالمية».

في الفيلم، يحاول الأب التونسي الملاكم «هشام»، الذي يؤدي دوره ظافر العابدين، رؤية طفلته «صوفيا»، بعدما غادر بريطانيا إلى تونس بسبب مشكلات تسبب فيها والد زوجته. فتصطحب الأم البريطانية الطفلة لزيارة والدها في تونس، لكن الأزمة تتفاقم باختفاء الطفلة، وتوجّه الشرطة اتهاماً إلى الأب باختطافها. ويُلقى القبض عليه، لكنه ينجح في الهرب بحثاً عن طفلته.

وتنهار الأم عندما تتسلّم خطاباً يتضمن صوراً حديثة لطفلتها، ويطلب الخاطفون فدية كبيرة للإفراج عنها. وترضخ الأم وتذهب للقاء المختطفين، فتتعرض للعنف هي وطفلتها، في الوقت الذي يكتشف فيه الأب تورط أحد أفراد الشرطة في اختطاف طفلته.

ويؤدي العابدين مشاهد «أكشن» قوية، ينتقل فيها من مطاردات الشرطة إلى مطاردة الخاطفين. ويمزج الفيلم بين المشاعر الإنسانية ومشاهد المطاردات والعنف، في إيقاع لاهث، لا سيما في مشاهده قبل الأخيرة. وهو فيلم ناطق بالإنجليزية واللهجة التونسية، ويتضمن ترجمة باللغة العربية الفصحى.

والتقى ظافر العابدين الجمهور المصري في عرض مفتوح أعلن عنه عبر حسابه على «إنستغرام»، معبّراً عن اشتياقه إلى لقائهم، حيث شاهد الفيلم معهم في سينما «أميركانا» بالشيخ زايد، في خطوة أتاحت له التواصل المباشر مع الجمهور.

الممثلة البريطانية جيسيكا براون فيندلي في مشهد من الفيلم (الشركة الموزعة للفيلم)

وليست هذه المرة الأولى التي ينتقل فيها ظافر العابدين من التمثيل إلى صناعة الأفلام؛ فقد بدأ ذلك بالفيلم التونسي «غدوة» (2021)، ثم الفيلم السعودي «إلى ابني» (2024)، وشارك في بطولة العملين إلى جانب توليه مهام الإخراج والتأليف، بمشاركة ممثلين تونسيين في الفيلم الأول، وفنانين سعوديين في الثاني، من بينهم إبراهيم الحساوي، وسمر ششة، وخيرية نظمي.

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن قصة الفيلم تستطيع أن تلامس جمهوراً متبايناً على اختلاف جنسياته، لا سيما في جانبها الإنساني، من خلال حكاية أب يحاول رؤية طفلته، ويواجه كراهية والد زوجته، ثم اختطاف الطفلة ولوعة الأم ومخاوف الأب. ولفت إلى أن الجديد الذي يطرحه الفيلم هو تناوله منظومة فاسدة داخل الشرطة.

وأضاف سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «مشاركة ظافر في الإنتاج مع شركة بريطانية بدت واضحة في فيلم تُعد تكلفته عالية»، وأنه «بصفته مخرجاً تفوق على الممثل؛ فهناك مشاهد صوّرها في الشارع خلال هروبه من قسم الشرطة، كان يسير فيها بكل أريحية، دون أن تبدو على وجهه أي ملامح خوف. وفي المقابل، نجح مخرجاً في السيطرة على الفيلم عبر مشاهد المطاردات و(الأكشن)، وبرزت قدراته مخرجاً ومؤلفاً أكثر منها ممثلاً».

ولفت سعد الدين إلى أن الشكل العام لأسلوب الفيلم يقترب من النمط الإنجليزي أكثر من كونه عربياً، عادّاً توليه مختلف مهام الفيلم حالة من حالات «الفوران الفني»، وفق وصفه، يحاول من خلالها تحقيق طموحاته وقدراته مخرجاً ومؤلفاً، لكن الممثل يتراجع في هذا الفيلم أمام المخرج والمؤلف والمنتج.

في حين وصف الناقد خالد محمود إقدام الفنان ظافر العابدين على تقديم أفلام يجمع فيها بين الكتابة والتمثيل والإخراج والإنتاج بأنه «طموح فني»، بدأه بفيلم «غدوة»، ثم «إلى ابني» و«صوفيا».

وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «ظافر يميل في أعماله إلى التجريب والتنوع، وقد حقق مكانة ممثلاً في أعمال مصرية وسعودية ولبنانية، متحدياً اختلاف اللهجات، ومعايشاً شخصياتها». ولفت محمود إلى أن فيلم «صوفيا» يعكس جانباً من تجربته في الإقامة بين تونس وإنجلترا، لكن الأهم يبقى مدى قدرة الفيلم على الصمود في شباك التذاكر، في ظل المنافسات المتباينة في كل دولة يُعرض فيها.