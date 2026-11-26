I PLAY ROCKY

أنا ألعب روكي | ★★★

* إخراج: بيتر فاريللي

‫* الولايات المتحدة (2026) | عروض تجارية.‬

هناك لعبة ذكية من المخرج بيتر فاريللي مارسها جيّداً في فيلمه الجديد «أنا ألعب روكي»، وهي بيع تذاكر هذا الفيلم على حساب فيلم آخر.

الفيلم الجديد ليس إعادة صنع لفيلم «روكي»، وليس فيلماً توثيقياً للفيلم الذي أدّى سلفستر ستالون بطولته، متحوّلاً من ممثل مغمور إلى نجم كبير. يروي السيناريو (كتابة بيتر غامبل) كيف شقّ ستالون طريقه بنجاح استثنائي جعل فيلمه مفاجأة عام 1976، لا بالنسبة إلى إيراداته فقط، بل لاستحواذه في العام التالي على جوائز «أوسكار» لأفضل فيلم وأفضل مخرج (جون أفيلدسن) وأفضل توليف (ريتشارد هالسي وسكوت كونراد).

حتى ذلك الفيلم، كان ستالون قد ظهر في أدوار صغيرة في حفنة من الأفلام التي لم تسترعِ انتباه أحد، أفضلها «وداعاً يا حبي» (Farewell, My Lovely) لديك ريتشاردز (1975). كان ستالون يهوى الملاكمة، لكنه لم يكن محترفاً، وحين جلس ليكتب سيناريو فيلمه الخاص، احتار في اختيار ما يريد تأليفه. اقترحت عليه زوجته ساشا (آنا صوفيا روب) أن يكتب عن حياته. وهذا ما قاده إلى وضع سيناريو يتحدّث عن شاب مغمور، مثل ستالون، يشقّ طريقه بصعوبة في عالم الملاكمة.

استعادة مشهد الانتصار الشهير في «روكي» (أ.ب)

حين توجّه بالسيناريو إلى المنتجَين إروين وينكلر (بي جي بيرن) وروبرت شارتوف (توبي كيبيل)، قوبل بالحذر والريبة. بعدما قرأته موظفة في مكتبهما، نصحت به. اتصلا به وعرضا شراء الحقوق بـ10 آلاف دولار، ثم ارتفع المبلغ إلى 20 ألف دولار ووصل في نهاية الأمر إلى 200 ألف دولار. لكن هذا الإغراء لم يدفع ستالون إلى التنازل عن رغبته في البطولة، متجاهلاً المبلغ المعروض.

إنها قصّة واقعية. كثير مما نراه في الفيلم الجديد مأخوذ عن أحداث ومواقف حقيقية. طبعاً، لا يتّسع الفيلم الجديد لسرد كلّ التفاصيل، لكنه يُلمّ بموقف شركة «يونايتد آرتستس» الرافض لستالون لأنه غير معروف مطلقاً، عبر شخصية المسؤول في الشركة ساندي مادوكس (تريسي ليتس). عندما تبيّن أن ستالون لن يبيع السيناريو الواعد إلا إذا أدّى بطولته، رضخت الشركة شرط ألا تتجاوز الميزانية مليون دولار.

لا يتحدّث الفيلم عمّا جناه الفيلم الأصلي من إيرادات، لكن المصادر المعنيّة المختلفة تؤكّد أنه حقّق نحو 117 مليون دولار في أميركا الشمالية (ما يوازي 712 مليوناً و682 ألف دولار بسعر اليوم).

«أنا ألعب روكي» في أساسه عن ذلك القادم من العدم الذي بنى مستقبله على حلم تحقّق. هناك مشهد للمنتج شارتوف يكتشف فيه أن ستالون يعمل في أحد المطاعم سائقاً للسيارات من مدخل المطعم إلى المرأب، ممّا يزيده تعجّباً من قدرة الشاب على رفض العروض المغرية رغم فقره.

الواقع أنّ كلا الفيلمين، «روكي» و«أنا ألعب روكي»، يدوران حول تحقيق الحلم الأميركي الكبير، وكيف أن ذلك أمر ممكن إذا ما أصرّ المرء عليه، وأن سلفستر ستالون خير مثال.

يذكّرنا الفيلم الجديد بذلك المشهد الذي صعد فيه ستالون درجات مبنى «متحف فيلادلفيا للفنون»، مصحوباً بموسيقى بيل كونتي الصادحة والملائمة لأحاسيس الانتصار والوطنية. نتذكّر كيف رفع ستالون يديه عالياً مجسّداً شعوره بتحقيق ما بدا مستحيلاً. المشهد المصوّر ببراعة في الفيلم الأصلي (تمثيلاً وتصويراً وموسيقى) تجسيد لفكرة أنه من المُتاح للمهمّشين والمغمورين تحقيق النجاح الذي يصبون إليه. إنه مفهوم محافظ حول أميركا أرض الأحلام للجميع، تناولته أفلام كثيرة وعارضته أفلام أخرى قبل عام 1976 وبعده وإلى اليوم، متحدّثة عن صعوبة أو استحالة تحقيقه. وبينما فيلم «روكي» الأصلي، قبل 50 سنة، هو سيرة حياة، يقدّم «أنا ألعب روكي» سيرة حياة وفيلم.

ما يعمل ضدّ ارتقاء الفيلم إلى مستوى فني أفضل هو توفير المخرج فاريللي نفحات كوميدية تساعده على تسهيل وصول فيلمه إلى الجمهور السائد. لكن معالجته الكلّية، على نجاحها، تختار السبيل السردي السهل لتحقيق غاياتها. هو فيلم مسلٍّ بمواقف يشوبها بعض التكرار، لكنها تداعب حنان المشاهدين، مبتعدة عن أيّ تعقيد أو عمق. عمل خالٍ من أيّ قدر من الغموض، مكتفياً بإدراكه أن الجمهور الذي اشترى تذاكر «روكي» الأول سيُقبل على شراء تذاكر هذا الفيلم أيضاً.

★ ضعيف | ★★: وسط| ★★★: جيد | ★★★★ جيد جداً | ★★★★★: ممتاز