حين قررت السلطات المصرية إعدام الخنازير عام 2009، ضمن إجراءات مواجهة انتشار الإنفلونزا التي ارتبطت باسمها، لم تقتصر تبعات القرار على التخلص من الحيوانات، بل امتدت إلى نمط حياة استقر على مدى أجيال داخل أحد أحياء العاصمة المصرية، وهي الواقعة التي يعود إليها الشقيقان راني وسالم مصالحة في فيلمهما «في ظلال القاهرة»، انطلاقاً من مصير عائلة تجد نفسها مهددة بفقدان موردها الاقتصادي.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين من «المهرجان الدولي للفيلم بمراكش»، في تجربة سينمائية تجمع بين الدراما والتشويق على مدار 90 دقيقة، بمشاركة إنتاجية من مصر وفرنسا وبلجيكا وتونس والسعودية وقطر، وتمثل أول تعاون بين الشقيقين على مستوى الإخراج، رغم اختلاف خلفيتيهما المهنية.

عرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان مراكش (إدارة المهرجان)

وتبدأ أحداث الفيلم بعودة الشاب «سالم» إلى حي معروف بالعمل في تدوير القمامة بمنشية ناصر بعد سنوات من الغياب، ليواجه واقعاً عائلياً مغايراً لما تركه، بعدما أنهكت الحياة والده، وتزوجت شقيقته من رجل يسعى إلى توسيع نشاطه في مجال إعادة تدوير المخلفات، فيما يحاول الشاب استعادة مكانته داخل العائلة عبر تولي إدارة مزرعة الخنازير الخاصة بها.

وبينما ينجح «سالم» تدريجياً في استعادة علاقته بأبناء الحي، يهدد القرار الحكومي بإعدام الخنازير ما يسعى إلى بنائه، ويدفعه إلى الانخراط في مواجهة لم يكن مستعداً لها، بعدما بات مصيره الشخصي مرتبطاً بمستقبل سكان المنطقة، على نحو يضع رغبته السابقة في مغادرة هذا المجتمع في مواجهة مسؤوليته الجديدة تجاهه.

حسن مالك وتارا عماد في مشهد من الفيلم (إدارة المهرجان)

ويضم الفيلم في بطولته حسن مالك وكامل الباشا وحمزة العيلي وجهاد حسام الدين وكريم أدريانو، بمشاركة تارا عماد، فيما اختار المخرجان إسناد عدد من الأدوار إلى سكان الحي أنفسهم، مستفيدين من معرفتهم بتفاصيل المهن التي يمارسونها يومياً، ومن قدرتهم على نقل خصوصية العلاقات الاجتماعية داخل المنطقة بعيداً عن التصورات المسبقة عنها.

وقال المخرج راني مصالحة لـ«الشرق الأوسط» إن فكرة كتابة سيناريو الفيلم تبلورت خلال فترة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا، حين كان يقيم في باريس ويعيش تداعيات الأزمة الصحية، ما دفعه وشقيقه إلى استعادة ما حدث في مصر عام 2009، والتفكير في تأثير القرارات السياسية التي تُتخذ بصورة عاجلة لحماية المجتمعات، على حياة الأفراد وقدرتهم على مواصلة العمل وإعالة أسرهم.

وأوضح أن اهتمامهما لم ينصب على تقديم فيلم تاريخي أو سياسي، بقدر ما استهدف الاقتراب من التفاصيل الإنسانية للأزمة، عبر شخصية شاب يحاول استعادة علاقته بمحيطه الاجتماعي، مشيراً إلى أن العلاقات العائلية في الفيلم استمدت جانباً من خصوصيتها من تجاربهما الشخصية، إذ استعان الشقيقان ببعض التفاصيل المستوحاة من علاقاتهما الأسرية في بناء الشخصيات.

من جهته، قال سالم مصالحة لـ«الشرق الأوسط» إن ارتباطه بمنشية ناصر يعود إلى سنوات عمله التطوعي بالمنطقة، وإيمانه بأهمية الدور البيئي والاقتصادي الذي يؤديه جامعو القمامة في القاهرة باعتبارهم يقدمون نموذجاً متقدماً في إعادة تدوير المخلفات يمكن الاستفادة منه عالمياً، لافتاً إلى أن معايشته تداعيات أزمة إعدام الخنازير جعلت الفيلم تعبيراً عن تجربة شخصية مشتركة مع سكان الحي، وليس نتاج بحث نظري في واقعة تاريخية.

مخرجا الفيلم (إدارة المهرجان)

وأشار راني إلى أن اختيار الممثلين ارتبط بقدرتهم على تحمل المتطلبات البدنية للتصوير وتقديم أداء يتسق مع واقعية العمل، خصوصاً حسن مالك الذي تطلب دوره التعامل المباشر مع الخنازير، فيما كشف سالم عن استعانتهما بمواهب تمثيلية من أبناء المنطقة، جرى اختيار بعضها عبر اختبارات أداء في الشوارع، والبعض الآخر من خلال الفرق المسرحية التابعة للكنيسة.

ولفت راني إلى صعوبة تدبير ميزانية الفيلم باعتباره عملاً ينتمي إلى السينما الفنية بعيداً عن القوالب التجارية السائدة، موضحاً أن تعدد الشركاء الإنتاجيين أتاح الجمع بين استثمارات عربية وأوروبية، بما يدعم فرص وصول الفيلم إلى جمهور ينتمي إلى ثقافات مختلفة، رغم خصوصية البيئة المصرية التي تدور فيها أحداثه.

وكشف عن حرصهما على تقليص عدد أفراد فريق التصوير لتجنب إثارة فضول المارة وتجمعهم حول الممثلين، مع اختيار ساعات الصباح الباكر أو الليل المتأخر لتنفيذ بعض المشاهد مشيراً إلى أن حركة الشاحنات المستمرة والضوضاء الناتجة عن أنشطة إعادة التدوير شكلتا تحدياً أمام التصوير، غير أن تعاون الأهالي ورغبتهم في تقديم حكايتهم سينمائياً أسهما في تجاوز الصعوبات، فمشاركتهم لم تقتصر على التمثيل، وإنما امتدت إلى مساعدة فريق العمل في تهيئة الظروف المناسبة للتصوير.