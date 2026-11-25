من قال إن الرفض ينهي الحكاية؟ في عالم يقدس النجاح اللامع، ويتستر على الانكسارات، يأتي كتاب الفنانة والمغنية الفرنسية من أصل مغربي إليزا توفاتي الجديد، الصادر عن دار «إيديسيون دو روشيه» بعنوان: «شكراً للرفض – ماذا لو كانت إخفاقاتنا هي فرصنا؟» (Merci pour non – Et si nos échecs étaient nos chances?)، ليقلب الطاولة على المفهوم السائد للفشل.

الفنانة والمغنية الفرنسية من أصل مغربي إليزا توفاتي (ويكيبيديا)

الكتاب ليس مجرد تجميع لقصص نجاح تقليدية، بل إنه أشبه بمشرط جراح يغوص في «المرونة النفسية» خلف الكواليس، حاملاً اعترافات مدوية لـ16 شخصية عامة من الصف الأول في فرنسا، كشفوا فيها عن أعمق جراحهم التي ظلت لسنوات طي الكتمان.

كتاب الفنانة والمغنية الفرنسية إليزا توفاتي الجديد «شكراً للرفض – ماذا لو كانت إخفاقاتنا هي فرصنا؟» دار «إيديسيون دو روشيه»

رحلة النبش عن الذهب وسط الركام

في هذا المؤلف لا تقف توفاتي في مقعد المذيع المحايد، بل تمزج بين دور الصحافي الاستقصائي والاعتراف الذاتي الصادق. تفتح الكاتبة قلبها أولاً للقارئ، مرجعةً دافعها وراء هذا العمل إلى طفولتها المريرة مع مرض «عسر القراءة» الشديد (Dyslexia)، وكيف تحولت ذكريات توبيخ المعلمين وكلمات الرفض الإحباطية إلى «شرارة عناد» قادتها لاحقاً لشق طريقها كفنانة، لتقدم للقارئ وجبة سردية تثبت أن كلمة «لا» قد تكون أحياناً أعظم هدية يتلقاها المرء في حياته.

النجم الكوميدي الفرنسي-المغربي جمال دبوز (ويكيبيديا)

جمال دبوز: الندبة التي غيّرت مسار الكوميديا الفرنسية

احتلت شهادة النجم الكوميدي الفرنسي - المغربي جمال دبوز الصدارة في هذا الكتاب، نظراً لحجم المكاشفة العاطفية التي قدمها حول الحادثة التراجيدية التي غيّرت مجرى حياته بالكامل، وصنعت، في الوقت ذاته، معجزته الفنية.

الفاجعة تحت عجلات القطار

في يناير (كانون الثاني) من عام 1990، في محطة قطار «تراب» بضواحي باريس، كان جمال شاباً لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره حين صدمه قطار سريع يسير بسرعة 150 كم/ساعة.

أسفر الحادث الأليم عن فقدانه الفوري للقدرة على استخدام ذراعه اليمنى، لكن الفاجعة الحقيقية تمثلت في وفاة رفيقه الشاب جان بول أدريت (ابن المغني والشاعر ميشيل أدريت) تحت عجلات ذات القطار.

الاتهام المزدوج ومقصلة الذنب

يغوص الكتاب في العاصفة النفسية والقانونية التي عاشها دبوز آنذاك، حيث واجه اتهامات قاسية من عائلة الضحية بالمسؤولية عن الحادث، ودفع ابنهم نحو السكة الحديدية. ورغم أن القضاء الفرنسي برّأ دبوز تماماً لعدم كفاية الأدلة، واعتبر الأمر حادثاً عارضاً، فإنّ «محكمة الضمير» كانت أشد قسوة، حيث يتحدث جمال في الكتاب بحرقة عن اتهامه لنفسه، والذنب البشري الثقيل الذي رافقه لسنوات: لماذا نجا هو ومات صديقه؟

الرفض كطوق نجاة

بدلاً من الاستسلام لإعاقته الجسدية، وصدمته النفسية، كان الرفض المجتمعي الذي واجهه جمال دافعاً له. رفضَ أن يُعامل كـ«ضحية»، أو كـ«شخص عاجز»، وقرر إخفاء يده اليمنى في جيبه مستعيناً بالمسرح الارتجالي كعلاج نفسي، وطاقة تفجيرية هائلة للضحك، محولاً الصدمة الإنسانية إلى مسيرة فنية ألهمت الملايين.

كارلا بروني: الرفض في معاقل السلطة والأضواء

تأتي مشاركة كارلا بروني، عارضة الأزياء والمغنية وسيدة فرنسا الأولى السابقة، لتضيف بعداً خاصاً يمزج بين بريق الفن وصراعات السياسة، حيث تروي بروني كيف واجهت موجة حادة من الرفض، والتشكيك، والأحكام المسبقة من قِبل النخبة السياسية والإعلامية في فرنسا عندما تزوجت من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ودخلت قصر الإليزيه.

واجهت محاولات مستمرة لتقزيم تاريخها الفني، واعتُبِر وجودها خطوة غير مألوفة، لكنها تشرح كيف حولت هذا «الرفض الضمني» إلى فرصة لإعادة تعريف دورها، والتركيز على العمل الإنساني دون التخلي عن هويتها.

عارضة الأزياء والمغنية وسيدة فرنسا الأولى السابقة كارلا بروني (ويكيبيديا)

المرونة أمام التقدم في السن

تتحدث بروني بعفوية عن طبيعة مهنتها في عالم الموضة، والموسيقى، حيث كلمة «لا» هي جزء من اليوميات (رفض في تجارب الأداء، تراجع المبيعات، أو الانتقادات اللاذعة). وتكشف كيف أن التصالح مع الرفض وفكرة التقدم في السن ساعداها على الاستمرار في تقديم الفن بشروطها الخاصة، بعيداً عن هوس إرضاء الجميع.

أبرز الأسماء: صراعات التنمر - الإدمان - الفقدان

يضم الكتاب كوكبة من المشاهير الذين تجردوا من أقنعتهم، وتحدثوا بصراحة غير مسبوقة، على غرار الممثلة لورا سميت (ابنة أسطورة الروك الراحل جوني هاليداي والنجمة ناتالي باي) التي روت تفاصيل مرعبة عن تعرضها لـ«تنمر مدرسي مهين وممنهج» في طفولتها ومراهقتها من قِبل زملائها، ومعلميها، فقط لأنها ابنة شخصيات شهيرة، وهو الرفض النفسي الذي قادها لاحقاً للسقوط في فخ الإدمان قبل أن تولد مجدداً من رحم المعاناة.

من جهته، تحدث ماكسيم شاتام، كاتب الرعب والتشويق الشهير، بوضوح عن فترات حالكة عاشها، شملت مرارة طلاقه من الإعلامية المعروفة فوستين بولارت، وفاجعة فقدان والده وصديقه المقرب في فترة وجيزة، معتبراً أن قبول الفشل الإنساني والشخصي منح رواياته عمقاً نفسياً أكبر.

يضم الكتاب أيضاً شهادات حصرية لنخبة من النجوم، مثل الشيف الشهير سيريل ليناك، والنجم الغنائي سوبرانو، والإعلامي البارز كزافييه دو مولان، والذين اجتمعوا جميعاً تحت مظلة الإخفاق الذي يصنع النجاح.

ألبوم وأغنية... حينما يتحول النص إلى نوتة موسيقية

ذكاء إليزا توفاتي في هذا المشروع تجلى في عدم حصر الفكرة بين غلافي الكتاب؛ إذ تزامنت عملية الإطلاق مع طرح أغنية منفردة وفيديو كليب يحملان نفس الاسم «Merci pour le non».

سعت توفاتي من خلال الموسيقى إلى تحويل هذه الاعترافات الأدبية إلى رسالة كونية مسموعة، ويتردد صداها في أذن كل من أُغلق في وجهه باب، لتؤكد أن الرفض ليس نهاية النص، بل هو مجرد نقطة ومن أول السطر.