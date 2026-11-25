تصدَّر المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، قائمة نهائية من 5 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي التي سيعلنها ​الاتحاد القاري (كاف) في حفل توزيع جوائز الأفضل في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في لاغوس النيجيرية.

وهيمن لاعبو السنغال والمغرب، طرفا نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، على القائمة المختصرة.

وتضم القائمة أيضاً براهيم دياز (منتخب المغرب - ريال مدريد)، وإسماعيل صيباري (منتخب المغرب - بايرن ميونيخ)، وبابي جاي (منتخب السنغال - فياريال).

وسينافس المصري محمود حسن «تريزيجيه» المغربي محمد ربيع حريمات والجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

وجاء ترشيح تريزيجيه، المنتقل إلى الرياض السعودي مع بداية الموسم الحالي، بعد تألقه مع الأهلي المصري، بينما استُبعد محمد شحاتة لاعب الزمالك من القائمة النهائية ‌بعدما كان ضمن ‌القائمة الموسعة رغم مساهمته في قيادة الزمالك إلى ​نهائي ‌كأس ⁠الكونفدرالية الأفريقية.

كما خلت ​القائمة النهائية ⁠من أسماء عربية بارزة أخرى، من بينها الجزائري أحمد خالدي لاعب اتحاد العاصمة والمتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وكذلك عبد النور بلحسيني (شباب بلوزداد)، ومنير شعير (نهضة بركان)، وسفيان المودن (أولمبيك أسفي)، وعبد الرؤوف يعقوب (الهلال السوداني).

وسيتنافس تريزيجيه مع موكوينا (ماميلودي صن داونز) وحريمات (الجيش الملكي) على نيل الجائزة.

وخرج نادي الزمالك من القائمة النهائية لأفضل فريق في أفريقيا رغم أنه كان الفريق المصري الوحيد ضمن القائمة المبدئية. كما خرج منتخب مصر من المرشحين لجائزة أفضل منتخب ⁠أفريقي.

وتوِّج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي، كما وصل ‌لنهائي كأس الكونفدرالية.

وكان بيراميدز هو آخر المتوجين ‌بالجائزة خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج من قائمة ​المرشحين لها في الموسم الحالي.

وستكون المنافسة ‌على جائزة أفضل منتخب بين المغرب والسنغال والرأس الأخضر.

ساديو ماني (رويترز)

وشهدت القائمة النهائية وجود ماميلودي ‌صن داونز بطل دوري أبطال أفريقيا، واتحاد العاصمة بطل كأس الكونفدرالية، والجيش الملكي الذي وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخرج حسام حسن مدرب مصر السابق من سباق الترشح على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2026.

وباتت المنافسة النهائية بين بابي ثياو المدرب السابق لمنتخب السنغال، ومحمد وهبي ‌مدرب منتخب المغرب، وبوبيشتا مدرب الرأس الأخضر السابق.

وقاد حسن منتخب مصر لدور الـ16 في كأس العالم في أميركا الشمالية، ورحل عن ⁠تدريب مصر وتولى ⁠علي ماهر المهمة بدلاً منه.

في حين قاد محمد وهبي منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم قبل الخروج أمام فرنسا، بينما توج بابي ثياو مع منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2025، قبل رحيله وتولي باتريك فييرا المهمة بدلاً منه.

وخرج الثنائي المصري مصطفى شوبير حارس الأهلي، والمهدي سليمان حارس الزمالك من القائمة النهائية لاختيار أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2026.

وسينافس الثلاثي ياسين بونو (منتخب المغرب - الهلال السعودي)، وإدوار مندي (منتخب السنغال - الأهلي السعودي)، وفوزينيا (منتخب الرأس الأخضر- كولو كولو التشيلي) على الجائزة.

وخرج المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة من القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا بعد أن كان في القائمة المبدئية.

وضمَّت القائمة النهائية المغربي أيوب بوعدي (مانشستر سيتي)، ويان ديوماندي (ريال مدريد) ​وإبراهيم مباي (أستون فيلا). وتوَّج مباي مع السنغال ​بلقب كأس أمم أفريقيا، بينما ساعد بوعدي المغرب على بلوغ دور الـ8 في كأس العالم. وانتقل ديوماندي إلى ريال مدريد في بداية الموسم الحالي ويقدِّم مع الفريق أداءً جيداً.